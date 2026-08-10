El Bebedero en Teguise aporta nuevos hallazgos sobre la historia antigua de Lanzarote

La campaña de excavaciones desarrollada durante el verano de 2026 en el yacimiento de El Bebedero, en el municipio de Teguise, ha permitido sacar a la luz nuevos hallazgos que amplían el conocimiento sobre los primeros pobladores de Lanzarote y su evolución histórica. Los trabajos, que se extendieron durante cuatro semanas desde mediados de julio, forman parte de una línea de investigación iniciada en 1985 y considerada clave para comprender la protohistoria del archipiélago.

Esta intervención ha sido financiada por el Ayuntamiento de Teguise mediante una subvención a la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, entidad que participa activamente en el desarrollo del proyecto. La dirección científica ha estado a cargo del doctor Pablo Atoche Peña, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), al frente de un equipo multidisciplinar especializado en arqueología.

Una infraestructura hidráulica única en Canarias

Uno de los descubrimientos más relevantes de esta campaña ha sido la finalización de la excavación de una compleja infraestructura hidráulica indígena, considerada hasta ahora única en el contexto de la protohistoria de Canarias. Se trata de un sistema compuesto por un amplio espacio enlosado diseñado para recoger el agua de lluvia y canalizarla hacia un aljibe, cuya existencia ya había sido detectada en campañas anteriores.

Este conjunto incluye además decantadores y canalizaciones, lo que demuestra un alto nivel de conocimiento técnico por parte de la población indígena de la isla. Según las dataciones realizadas, esta estructura habría estado en uso entre los siglos I antes de Cristo y IV después de Cristo.

Yacimiento de El Bebedero, en el municipio de Teguise / Mª Ángeles Ramírez Rodríguez/Pablo Atoche Peña

El hallazgo refuerza la idea de que las primeras comunidades que habitaron Lanzarote desarrollaron soluciones avanzadas para gestionar un recurso escaso como el agua, adaptándose a las condiciones climáticas del territorio.

Restos que profundizan en la antigüedad del asentamiento

Durante la excavación también se ha alcanzado el nivel arqueológico más profundo del yacimiento, lo que ha permitido recuperar nuevos restos materiales que aportan pistas sobre la antigüedad de la presencia humana en la zona.

Entre los elementos hallados destacan restos óseos de ovicápridos (principalmente cabras y ovejas) y fragmentos de cerámica elaborada a mano. Estas evidencias serán analizadas mediante estudios específicos para determinar con mayor precisión la cronología del asentamiento, que podría situarse varios siglos antes de nuestra era.

Asimismo, se ha completado la documentación de estructuras arquitectónicas correspondientes a dos habitaciones identificadas en campañas anteriores, lo que contribuye a entender mejor la organización del espacio habitado.

Evidencias de contacto con el mundo romano

Los resultados obtenidos en El Bebedero, junto a los del cercano yacimiento de Buenavista, continúan aportando información sobre las relaciones entre las comunidades indígenas de Lanzarote y las culturas mediterráneas de la Antigüedad, especialmente el mundo romano.

Entre los materiales recuperados se encuentran restos de fauna doméstica —como cabras, ovejas, cerdos y perros—, así como especies marinas y aves, lo que refleja una economía diversificada. A estos elementos se suman numerosos objetos de uso cotidiano y herramientas.

Destaca especialmente la presencia de fragmentos de ánforas romanas, datadas entre los siglos II antes de Cristo y IV después de Cristo. Estos recipientes, utilizados para transportar productos como vino y aceite, confirman la llegada de materiales procedentes del exterior y refuerzan la hipótesis de intercambios comerciales.

En campañas anteriores ya se había localizado un ejemplar casi completo, lo que subraya la relevancia del enclave en las rutas de navegación antiguas.

Yacimiento El Bebedero: aparece lo que podría ser el aljibe más antiguo de Lanzarote / Adriel Perdomo/Efe

Intercambios comerciales y culturales

Los investigadores apuntan a que durante aproximadamente cinco siglos existió una interacción continuada entre la población local y navegantes o comerciantes del ámbito romano. Este contacto habría facilitado el intercambio de productos.

Entre los bienes que podrían haber sido exportados desde Lanzarote se encuentran agua, carne seca o pieles de ganado, mientras que a cambio se recibirían productos como vino, aceite o elementos manufacturados en metal y vidrio.

Este tipo de relaciones aporta una nueva perspectiva sobre el papel de Canarias en las redes comerciales de la Antigüedad, alejándose de la idea de aislamiento y mostrando un territorio con conexiones exteriores.

Uso de tecnologías avanzadas en la excavación

La campaña de 2026 también ha destacado por la incorporación de herramientas tecnológicas de última generación. El equipo ha utilizado escáner láser 3D, drones y técnicas de fotogrametría digital, lo que ha permitido documentar el yacimiento con gran precisión.

Estas tecnologías facilitan la obtención de modelos tridimensionales y registros detallados de cada fase de la excavación, lo que mejora la calidad del análisis y permite conservar una representación exacta del estado del yacimiento en cada momento.

Además, se está desarrollando un estudio integral de todos los materiales recuperados, en el que participan especialistas de distintas disciplinas como biología, paleontología y arqueometría. Este enfoque interdisciplinar resulta fundamental para interpretar correctamente los hallazgos.

Valor científico y patrimonial del yacimiento

Desde el Ayuntamiento de Teguise se ha subrayado la importancia de continuar apoyando este tipo de investigaciones, que permiten profundizar en el conocimiento de los orígenes de la isla. El Bebedero es considerado uno de los enclaves más relevantes del municipio en términos de patrimonio histórico.

Las autoridades locales han destacado la necesidad de proteger, conservar y divulgar este tipo de espacios, no solo por su valor científico, sino también por su capacidad para reforzar la identidad cultural de la población.

En este sentido, durante la campaña se han organizado visitas guiadas promovidas por el Archivo Histórico de Teguise y la Asociación Cultural Pueblo Maho, con el objetivo de acercar los resultados a la ciudadanía.