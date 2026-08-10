Puerto del Carmen despide sus fiestas con alta participación y sin incidencias

El Ayuntamiento de Tías ha dado por finalizadas las fiestas de La Tiñosa en honor a la Virgen Nuestra Señora del Carmen, celebradas en Puerto del Carmen, con un balance marcado por la alta participación ciudadana y un ambiente de convivencia tanto entre vecinos como visitantes.

Los festejos, desarrollados entre el 27 de julio y el 9 de agosto, han incluido una amplia programación que combinó actos tradicionales, culturales y de ocio, consolidando estas celebraciones como una de las citas destacadas del calendario festivo del municipio.

Participación y comportamiento ejemplar

El alcalde de Tías, José Juan Cruz, ha subrayado la “magnífica respuesta” de la ciudadanía y el comportamiento adecuado del público en todos los eventos. Según ha señalado, las fiestas reflejan el carácter acogedor del municipio y la implicación de colectivos y vecinos en su organización.

Además, el regidor ha confirmado que toda la programación se desarrolló sin incidencias relevantes, lo que, a su juicio, evidencia el compromiso conjunto de la población y de los equipos implicados en la organización.

Concierto de Bustamante en las Fiestas de Puerto del Carmen 2026, en Lanzarote / Dory Hernández/A. T.

Reconocimiento al trabajo colectivo

Por su parte, la concejala de Fiestas, Miriam Hernández, ha agradecido la labor de todas las personas que han contribuido al desarrollo de los actos, desde el montaje hasta la coordinación de cada actividad. También ha destacado el trabajo de los dispositivos de seguridad y emergencias que garantizaron el correcto desarrollo de las jornadas.

El grupo de gobierno ha querido reconocer de forma expresa la participación de vecinos, asociaciones, entidades y la comisión de fiestas, así como la implicación del personal municipal.

Del mismo modo, se ha puesto en valor el trabajo de los servicios de limpieza, en especial la empresa FCC, y de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias, entre ellos la Policía Local de Tías, la Guardia Civil, la Policía Canaria, Protección Civil, Emerlan, SIA y el colectivo Boluntis, cuya labor fue clave para mantener la seguridad y el orden.

Actividades para todos los públicos

El programa festivo incluyó propuestas dirigidas a todos los públicos, con especial atención a la inclusión y la seguridad. Entre las iniciativas destacadas figuró la instalación de un Punto Violeta, un espacio destinado a la prevención y atención frente a posibles situaciones de violencia de género.

Asimismo, se celebraron jornadas inclusivas, actos tradicionales como la misa y procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, y eventos musicales, entre los que destacó el concierto multitudinario del cantante David Bustamante.

Seguridad y convivencia como ejes

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el desarrollo de las fiestas sin incidentes relevantes responde a la coordinación entre administraciones, cuerpos de seguridad y ciudadanía. Este tipo de celebraciones, además de su valor cultural y social, requieren de una planificación que garantice la seguridad y el bienestar de todos los asistentes.