Así serán las fiestas de La Caridad en La Geria, Lanzarote, los días 14 y 15 de agosto

El paisaje vitivinícola de La Geria, en Lanzarote, centra este viernes 14 de agosto y sábado 15 de agosto una nueva edición de las fiestas de La Caridad, una celebración que combina vendimia tradicional, música popular, gastronomía y actos religiosos.

El programa, que impulsa el Ayuntamiento de Yaiza, sitúa de nuevo al cultivo de la vid y al trabajo de bodegueros y viticultores como ejes de una cita ligada a la identidad agrícola de esta zona de la Isla.

Las actividades comienzan el viernes a las 20.00 horas en Bodegas Rubicón, con una jornada de música, vino y comida típica. Las parrandas Sondemar y Janubio acompañan el inicio de las fiestas, en una convocatoria que reúne habitualmente a personas relacionadas con el sector primario y con la conservación del paisaje de La Geria.

La vendimia tradicional con camellos el sábado

La mañana del sábado concentra uno de los actos más vinculados a la tradición vitivinícola lanzaroteña. Bodega La Geria acoge desde las 10.30 horas la vendimia tradicional con camellos, una actividad abierta a residentes y visitantes que permite observar y participar en la recogida de la uva en los terrenos próximos a la bodega.

Tras la recolección, los participantes pueden pisar la uva en el antiguo lagar. La actividad se repite hasta el mediodía para distribuir la participación de los distintos grupos que llegan durante la mañana. La parranda Pal' Porrón aporta el acompañamiento musical a una jornada que conecta la celebración festiva con las labores tradicionales del campo lanzaroteño.

Una fiesta que suscita interés

La presencia de los camellos y el proceso manual de recogida y pisado de la uva representan prácticas asociadas durante generaciones al desarrollo de la viticultura en esta parte de Yaiza.

El propio planteamiento de las fiestas sitúa el paisaje agrícola de La Geria como parte central de la celebración y recuerda el papel de quienes trabajan o trabajaron en bodegas y cultivos de vid.

El Ayuntamiento de Yaiza destaca también la implicación de las bodegas locales en la organización. A través de la Concejalía de Festejos, que dirige Daniel Medina, la institución municipal "agradece el interés que siempre suscita esta fiesta" y resalta especialmente la colaboración de Bodegas Rubicón y Bodega La Geria, según recoge la información municipal.

Misa y folclore en honor a la Virgen de La Caridad en Yaiza y La Geria

El programa continúa el sábado por la tarde con los actos religiosos. A las 19.00 horas, la ermita de La Geria acoge la misa solemne en honor a la Virgen de La Caridad. Después de la ceremonia, la Agrupación Folklórica Rubicón de Yaiza ofrece una actuación de música y baile como ofrenda a la Virgen.

La parroquia de Yaiza también celebra otra eucaristía ese mismo sábado a las 10.00 horas. Con este programa, las fiestas reúnen en dos jornadas las vertientes agrícola, cultural y religiosa de La Geria, con la vendimia tradicional como principal vínculo entre el paisaje actual y el trabajo que distintas generaciones de viticultores y bodegueros desarrollan en esta zona de Lanzarote.