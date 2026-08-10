Tinajo, uno de los lugares de Canarias escogidos por el Museo Elder para disfrutar del eclipse solar

Media Europa está pendiente del eclipse solar parcial del próximo miércoles, 12 de agosto y, aunque el fenómeno podrá observarse desde cualquier punto del archipiélago, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y otros museos de la ciencia, así como el Gobierno de Canarias, han escogido varios puntos de las islas para habilitar ocho “Atalayas Cósmicas” con actividades divulgativas, personal especializado y reparto de gafas homologadas para seguirlo con seguridad y el lugar seleccionado en la isla de Lanzarote es el Paseo Marítimo de La Santa.

El dispositivo especial Atalayas era anunciado por la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, y permitirá seguir el eclipse solar parcial del 12 de agosto desde distintos puntos de observación distribuidos en las ocho islas para disfrute de forma segura de residentes y visitantes.

La consejera destacó que «este ciclo de tres eclipses nos brinda una oportunidad única para seguir posicionando a Canarias como un referente internacional en astronomía y divulgación científica. Queremos que sea una experiencia abierta a toda la población, con todas las garantías de seguridad gracias al reparto de gafas homologadas y a las recomendaciones para una observación responsable», señaló De León.

En nota del Gobierno de Canarias, el director gerente del Museo Elder, José Gilberto Moreno, hizo hincapié en que, aunque en Canarias la ocultación máxima del Sol alcanzará el 77%, lo que supondrá una oportunidad excepcional para disfrutar de este fenómeno astronómico».

Los divulgadores científicos acompañarán al público durante toda la actividad, explicando las diferentes fases del eclipse, el movimiento del Sol, la Luna y la Tierra y resolviendo las dudas de los asistentes para convertir la observación en una experiencia de aprendizaje.

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El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, agradece la predisposición del Museo Elder y del Gobierno de Canarias para colocar a La Santa en el mejor lugar de la isla de Lanzarote para disfrutar del eclipse con seguridad e información. El Ayuntamiento montará una caseta en el Paseo Marítimo, justo encima de las escalinatas, donde los divulgadores científicos mostrarán el eclipse con sus telescopios desde las 17:00 horas hasta las 21:00 horas y repartirán las gafas homologadas para disfrutar del eclipse en Tinajo con total seguridad. Acérquense y disfruten del eclipse solar parcial del próximo miércoles, 12 de agosto, desde Tinajo”, concluye el alcalde de Tinajo.