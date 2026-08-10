Yaiza avanza en la reforma de la Avenida Papagayo con nuevos aparcamientos y cortes de tráfico

El Ayuntamiento de Yaiza ejecuta esta semana nuevos trabajos dentro de las obras de rehabilitación de la Avenida Papagayo, en la localidad turística de Playa Blanca. Entre el miércoles 12 y el viernes 14 de agosto, permanecerá cerrado al tráfico el tramo comprendido entre la iglesia del Carmen y la intersección con la calle Maciot, conocida por su proximidad al hotel Lanzarote Princess.

La actuación responde a labores de asfaltado y señalización horizontal, enmarcadas en la primera fase de un plan de mejora urbana que cuenta con una inversión municipal de 2,6 millones de euros.

Nuevas plazas de aparcamiento y cambios en la circulación

Uno de los aspectos más destacados de esta intervención es la creación de 65 nuevas plazas de aparcamiento en batería en la propia avenida. Este cambio implica además una reorganización del tráfico, ya que el tramo afectado pasará a tener un único sentido de circulación, en dirección hacia la zona de Las Coloradas.

El proyecto contempla también la construcción de un nuevo estacionamiento en la parte posterior de la iglesia del Carmen, lo que permitirá sumar 35 plazas adicionales una vez finalizada esta actuación complementaria.

Desde el consistorio se solicita a vecinos y visitantes que tengan en cuenta las restricciones temporales y utilicen itinerarios alternativos, además de extremar la precaución en las áreas próximas a la obra.

Continuidad del proyecto en una segunda fase

De forma paralela, el Ayuntamiento ya ha iniciado la segunda fase de la rehabilitación integral de la Avenida Papagayo. En este caso, los trabajos se centran en la zona cercana al hotel Princesa Yaiza, donde se están ejecutando labores de renovación de aceras y mejoras de accesibilidad.

Estas actuaciones buscan adaptar el entorno urbano a criterios actuales, facilitando el tránsito peatonal y garantizando una mayor seguridad para residentes y turistas.

El plan global contempla la renovación completa de esta vía, una de las principales arterias de Playa Blanca, extendiéndose hasta la rotonda de Ciudad Jardín, situada en las proximidades de Las Coloradas.

Mejora urbana en una zona clave del sur de Lanzarote

La Avenida Papagayo es una de las zonas más transitadas de Playa Blanca, tanto por residentes como por visitantes, al concentrar actividad comercial, alojamientos turísticos y servicios. Por ello, la intervención pretende mejorar tanto la movilidad como la imagen urbana del entorno.

Desde el área de Obras Públicas del Ayuntamiento se ha agradecido la colaboración ciudadana ante las posibles molestias derivadas de las obras, recordando que se trata de una actuación necesaria para modernizar la infraestructura viaria.

Una actuación con impacto a medio plazo

El desarrollo de este proyecto permitirá dotar a Playa Blanca de una vía más ordenada, accesible y adaptada a las necesidades actuales. La combinación de mejoras en el firme, ampliación de aparcamientos y renovación de espacios peatonales busca favorecer tanto la actividad económica como la calidad de vida en el municipio.

Las obras continuarán en las próximas semanas conforme al calendario previsto, con nuevas fases que completarán la transformación integral de la Avenida Papagayo.