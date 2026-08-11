La almazara de Lanzarote abre la campaña de recogida de aceitunas

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del Área de Agricultura, puso ayer lunes en marcha la campaña de recogida de aceitunas para su molienda y procesamiento gratuito en la almazara durante la presente campaña.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 28 de agosto, y los agricultores interesados deberán realizar la inscripción de manera presencial en las dependencias de la Granja Agrícola Experimental, en horario de 08.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes. Para cualquier consulta, pueden contactar con el teléfono 928 598 500, extensión 3600.

El presidente del Cabildo y consejero de Agricultura, Oswaldo Betancort, destacó que esta iniciativa supone «un respaldo directo a los agricultores de Lanzarote y una apuesta por seguir poniendo en valor una producción vinculada a nuestro territorio y a la diversificación del sector primario».

"Un producto de calidad"

«Desde el Cabildo queremos facilitar a nuestros agricultores los medios necesarios para que puedan transformar su producción de aceituna y obtener un producto de calidad, al tiempo que garantizamos que todo el proceso se realiza con las máximas garantías sanitarias», señala Betancort.

Para poder acceder al servicio, cada agricultor deberá aportar un mínimo de 300 kilos de aceitunas. El fruto deberá llegar limpio de hojas, tierra o picón y presentar un estado fitosanitario óptimo. En el caso de haberse utilizado productos fitosanitarios, tanto químicos como ecológicos, estos deberán estar inscritos en el registro oficial correspondiente.