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Agricultura

La almazara de Lanzarote abre la campaña de recogida de aceitunas

Los agricultores deben solicitarla antes del 28 de agosto y aportar más de 300 kilos

Entrega de aceitunas para la almazara de la Granja Agrícola. | LP/DLP

Entrega de aceitunas para la almazara de la Granja Agrícola. | LP/DLP

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El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del Área de Agricultura, puso ayer lunes en marcha la campaña de recogida de aceitunas para su molienda y procesamiento gratuito en la almazara durante la presente campaña.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 28 de agosto, y los agricultores interesados deberán realizar la inscripción de manera presencial en las dependencias de la Granja Agrícola Experimental, en horario de 08.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes. Para cualquier consulta, pueden contactar con el teléfono 928 598 500, extensión 3600.

El presidente del Cabildo y consejero de Agricultura, Oswaldo Betancort, destacó que esta iniciativa supone «un respaldo directo a los agricultores de Lanzarote y una apuesta por seguir poniendo en valor una producción vinculada a nuestro territorio y a la diversificación del sector primario».

"Un producto de calidad"

«Desde el Cabildo queremos facilitar a nuestros agricultores los medios necesarios para que puedan transformar su producción de aceituna y obtener un producto de calidad, al tiempo que garantizamos que todo el proceso se realiza con las máximas garantías sanitarias», señala Betancort.

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Para poder acceder al servicio, cada agricultor deberá aportar un mínimo de 300 kilos de aceitunas. El fruto deberá llegar limpio de hojas, tierra o picón y presentar un estado fitosanitario óptimo. En el caso de haberse utilizado productos fitosanitarios, tanto químicos como ecológicos, estos deberán estar inscritos en el registro oficial correspondiente.

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