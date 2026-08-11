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La antigua Pescadería Municipal de Arrecife se torna en zona de ocio

El nuevo espacio se construirá en seis meses por un importe de 466.601 euros

Infografía de la nueva Pescadería Municipal de Arrecife.

Infografía de la nueva Pescadería Municipal de Arrecife.

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M. R. P.

Las Palmas de Gran Canaria

La antigua Pescadería Municipal de Arrecife será rehabilitada para convertirse en un nuevo espacio gastronómico y de ocio para residentes y visitantes.

Las obras, financiadas por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias a través de Gesprotur, cuentan con un presupuesto de 466.601 euros y comenzarán en septiembre, con un plazo de cinco meses. El proyecto contempla zonas de restauración y degustación, cocina, servicios adaptados y una terraza. La actuación incorpora criterios de accesibilidad y eficiencia energética y forma parte de la estrategia para revitalizar el casco histórico de la capital lanzaroteña.

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