La antigua Pescadería Municipal de Arrecife se torna en zona de ocio

La antigua Pescadería Municipal de Arrecife será rehabilitada para convertirse en un nuevo espacio gastronómico y de ocio para residentes y visitantes.

Las obras, financiadas por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias a través de Gesprotur, cuentan con un presupuesto de 466.601 euros y comenzarán en septiembre, con un plazo de cinco meses. El proyecto contempla zonas de restauración y degustación, cocina, servicios adaptados y una terraza. La actuación incorpora criterios de accesibilidad y eficiencia energética y forma parte de la estrategia para revitalizar el casco histórico de la capital lanzaroteña.