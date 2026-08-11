La antigua Pescadería Municipal de Arrecife se torna en zona de ocio
El nuevo espacio se construirá en seis meses por un importe de 466.601 euros
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Las Palmas de Gran Canaria
La antigua Pescadería Municipal de Arrecife será rehabilitada para convertirse en un nuevo espacio gastronómico y de ocio para residentes y visitantes.
Las obras, financiadas por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias a través de Gesprotur, cuentan con un presupuesto de 466.601 euros y comenzarán en septiembre, con un plazo de cinco meses. El proyecto contempla zonas de restauración y degustación, cocina, servicios adaptados y una terraza. La actuación incorpora criterios de accesibilidad y eficiencia energética y forma parte de la estrategia para revitalizar el casco histórico de la capital lanzaroteña.
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