Los Buches de Arrecife llegan al Museo de El Álamo de Texas para mostrar la tradición marinera de Lanzarote

La tradición marinera de Los Buches de Arrecife tendrá desde ahora una representación permanente al otro lado del Atlántico. Una réplica de la indumentaria característica de esta manifestación del carnaval lanzaroteño será incorporada al espacio dedicado a la herencia canaria del Museo de El Álamo, en San Antonio de Texas, Estados Unidos.

La iniciativa permitirá acercar a los visitantes de este espacio museístico una de las expresiones más singulares de la cultura popular de Lanzarote y, al mismo tiempo, reforzar los vínculos históricos entre la isla y San Antonio. La ciudad texana fue fundada en 1731 por familias procedentes de Canarias, una conexión que las instituciones de ambos territorios pretenden seguir poniendo en valor de cara al tricentenario de la fundación de San Antonio, que se conmemorará en 2031.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, recibió recientemente de representantes de la Asociación Parranda Marinera de Los Buches una réplica completa de la vestimenta tradicional. La pieza será trasladada al museo estadounidense para formar parte de la muestra dedicada a la presencia y al legado cultural de Canarias en Texas.

Una vestimenta que reproduce el modelo del siglo XIX

La indumentaria que se incorporará al museo ha sido confeccionada con el objetivo de reproducir las características de la vestimenta tradicional utilizada por Los Buches durante el siglo XIX.

El trabajo ha corrido a cargo de la artesana Tania Nicolova, bajo la supervisión del profesor y especialista en vestimenta tradicional de Lanzarote Ricardo Reguera. El conjunto reúne diferentes elementos que permiten identificar la estética histórica de esta manifestación cultural.

La vestimenta está compuesta por pantalón o calzoncillo calado, camisa calada, chaleco de terciopelo, polainas y zapatos de cuero, además de diferentes pañuelos y la tradicional montera.

A este conjunto se suma uno de los elementos más reconocibles de Los Buches: la careta de red. La pieza ha sido realizada por el artesano Marcial Viñoli y posteriormente pintada por David Machado.

Indumentario de Los Buches que se mostrará en el Museo El Álamo, en Texas / La Provincia

El conjunto se completa con el denominado buche, un elemento que da nombre a esta tradición y que posee un importante componente simbólico dentro de los carnavales de Arrecife.

El buche, una pieza ligada a los carnavales de Arrecife

El buche constituye uno de los elementos centrales de esta tradición marinera. Se elabora a partir de la piel curtida e inflada del estómago de un pez cartilaginoso procedente de las costas canarias.

Durante el Entrudo, la denominación tradicional del carnaval en Lanzarote, Los Buches emplean estos elementos para golpear simbólicamente y de manera festiva a vecinos y visitantes. La práctica se desarrolla dentro de un ambiente marcado por el humor, la música y el carácter desenfadado de las celebraciones.

El elemento que viajará a Texas ha sido elaborado por Factum Arte, especializada en reproducciones y trabajos relacionados con el patrimonio cultural.

La presencia de una réplica completa en el Museo de El Álamo permitirá mostrar no solo una pieza de vestuario, sino también explicar la relación entre esta indumentaria, la tradición marinera de Arrecife y las celebraciones populares de la capital lanzaroteña.

Los Buches están vinculados a la historia marinera de Arrecife y forman parte de las expresiones tradicionales que han llegado hasta la actualidad asociadas al carnaval de la ciudad. Su estética y sus elementos característicos reflejan además la importancia que tuvo históricamente la actividad marítima en la vida social y cultural de la capital.

Los Buches compartirán espacio con Los Diabletes de Teguise

La nueva incorporación no será la primera representación de una tradición lanzaroteña en este espacio de San Antonio. El Museo de El Álamo ya cuenta con una muestra relacionada con Los Diabletes de Teguise, otra de las manifestaciones culturales más reconocibles de la isla.

Con la llegada de Los Buches, la representación del patrimonio lanzaroteño en el museo se amplía y permite mostrar dos tradiciones diferentes vinculadas a las fiestas y a la cultura popular de la isla.

La iniciativa se enmarca en la relación institucional que mantienen Lanzarote y San Antonio de Texas, especialmente orientada a poner en valor los vínculos históricos existentes entre ambos territorios.

La conexión tiene su origen en el siglo XVIII, cuando familias procedentes de Canarias participaron en la fundación de San Antonio. Esta presencia canaria forma parte de la historia de la ciudad texana y constituye uno de los elementos que las instituciones pretenden destacar con las actividades relacionadas con el tricentenario de 2031.

La incorporación de piezas procedentes de Lanzarote permite ampliar esa mirada hacia el patrimonio cultural de las islas y trasladar al público estadounidense expresiones que, en muchos casos, están estrechamente relacionadas con la vida cotidiana de las comunidades de origen canario.

Una muestra que va más allá de Los Buches

El proyecto previsto para el espacio de herencia canaria del Museo de El Álamo no se limita a la tradición de Los Buches. También se incorporará una selección de artesanía tradicional de Lanzarote, con el objetivo de ofrecer una visión más amplia de la cultura y de las técnicas artesanales de la isla.

Entre las piezas previstas figuran indumentarias tradicionales masculinas y femeninas del siglo XVIII, que permitirán mostrar cómo era la vestimenta de la población lanzaroteña en ese periodo.

La colección incluirá además ejemplos de cerámica y alfarería tradicional, trabajos que mantienen una estrecha relación con los recursos y materiales de la propia isla. Estas piezas se elaboran de forma manual utilizando barro extraído de terrenos volcánicos y mediante técnicas que, según la información facilitada, mantienen una herencia vinculada a las prácticas desarrolladas por los antiguos habitantes de Lanzarote.

La muestra contará también con trabajos de cestería, junto a ejemplos de rosetas y calados, dos manifestaciones artesanales relacionadas con el trabajo textil y con los conocimientos transmitidos entre generaciones de artesanas.

De esta manera, el espacio dedicado a Canarias en San Antonio ofrecerá una representación que combinará tradiciones festivas, vestimenta, artesanía y objetos relacionados con la cultura popular de Lanzarote.

Los Novios del Mojón también estarán en Texas

Entre las piezas seleccionadas destaca una reproducción de Los Novios del Mojón, considerada una de las expresiones más conocidas de la alfarería tradicional de Lanzarote.

Estas pequeñas figuras de barro cocido presentan formas esquemáticas y están relacionadas históricamente con conceptos como la fertilidad, el amor y el compromiso matrimonial. Su elaboración estuvo vinculada a la tradición locera de la isla y durante un periodo estuvo en riesgo de desaparecer debido al progresivo declive de la producción de loza tradicional.

La recuperación de estas piezas estuvo relacionada con la labor de la maestra locera Dorotea Armas Curbelo (1899-1997), natural de Muñique.

Armas Curbelo desempeñó un papel importante en la conservación de esta tradición durante el siglo XX. A mediados de esa centuria recuperó los antiguos moldes utilizados para elaborar Los Novios del Mojón, contribuyendo a evitar que esta manifestación de la artesanía lanzaroteña quedara relegada al pasado.

Su trabajo permitió recuperar unas figuras que actualmente forman parte del imaginario cultural de Lanzarote y que se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la alfarería tradicional de la isla.

La presencia de una reproducción en el Museo de El Álamo permitirá que esta tradición pueda ser conocida también por los visitantes del espacio dedicado al legado canario en San Antonio.

Un puente entre Lanzarote y la comunidad canaria de Texas

La incorporación de estas piezas al museo estadounidense se produce en un contexto de recuperación y difusión de la herencia canaria en San Antonio de Texas.

La llegada de familias procedentes del Archipiélago en el siglo XVIII dejó una huella que todavía forma parte de la identidad histórica de la ciudad. La relación entre Canarias y San Antonio se ha mantenido a través de diferentes iniciativas culturales e institucionales y adquiere una nueva dimensión con la preparación del tricentenario de 2031.

En este marco, la presencia de elementos procedentes de Lanzarote permite mostrar la diversidad del patrimonio cultural de las islas y establecer una conexión entre las tradiciones que se conservaron en Canarias y la huella dejada por los emigrantes canarios en América.

Para el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, trasladar Los Buches fuera de las islas contribuye a dar a conocer una tradición estrechamente relacionada con la historia de Arrecife. El dirigente insular destacó que la incorporación de esta manifestación al museo supone una oportunidad para mostrar internacionalmente otra expresión de la identidad lanzaroteña.

Desde la Asociación Parranda Marinera de Los Buches, su presidente, Juan Antonio Machado Santana, y el director artístico, David Machado, han valorado el respaldo institucional a la iniciativa y la posibilidad de acercar esta tradición a las personas que visitan el museo cada año.

La propuesta tiene así una doble vertiente. Por un lado, contribuye a conservar y divulgar una manifestación cultural vinculada a los carnavales y a la tradición marinera de Arrecife. Por otro, permite reforzar la conexión histórica entre Lanzarote, Canarias y San Antonio.

El patrimonio de Lanzarote cruza el Atlántico

La llegada de Los Buches y del resto de piezas seleccionadas supone que una parte del patrimonio cultural y artesanal de Lanzarote quedará representada en un museo de Estados Unidos.

La selección reúne elementos muy diferentes: desde una indumentaria festiva vinculada al carnaval hasta piezas de alfarería, cerámica, cestería y trabajos textiles. En conjunto, permiten acercarse a distintas facetas de la cultura tradicional de la isla.

La indumentaria de Los Buches aportará además una dimensión relacionada con la historia marinera de Arrecife, mientras que Los Novios del Mojón permitirán explicar la evolución de la alfarería tradicional. Las piezas textiles y de cestería completarán una muestra centrada en conocimientos artesanales transmitidos a lo largo de generaciones.

El proyecto se presenta, por tanto, como una nueva vía para difundir fuera de Canarias la cultura popular de Lanzarote y dar visibilidad a tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de la isla.

La mirada estará puesta ahora en San Antonio, una ciudad cuya historia está vinculada desde su origen a las familias canarias que llegaron al territorio texano en el siglo XVIII. La preparación del tricentenario de su fundación, previsto para 2031, proporciona el marco para estrechar esa relación y mostrar al público la herencia que Canarias dejó en la ciudad.

Entre las piezas que contribuirán a contar esa historia estarán desde ahora Los Buches de Arrecife, junto a Los Diabletes de Teguise y diferentes ejemplos de la artesanía tradicional de Lanzarote. Una representación que permitirá que la cultura de la isla pueda conocerse también lejos de su territorio de origen.