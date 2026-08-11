Pablo Alborán y David Bisbal actuarán en las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife: fechas de los conciertos

Las Fiestas de San Ginés 2026, en honor al patrón de Arrecife, ya tienen confirmados dos de los principales conciertos de su programación musical. Los artistas Pablo Alborán y David Bisbal serán protagonistas de dos de las citas más destacadas de las fiestas patronales de la capital de Lanzarote, que se celebrarán durante este mes de agosto.

El Ayuntamiento de Arrecife, a través del teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, avanzó ayer lunes estas dos actuaciones, ambas con entrada gratuita, como parte de la programación prevista para este año.

Pregón del luchador de la UFC Hecher Sosa

Las fiestas se desarrollarán del 14 al 25 de agosto. El luchador lanzaroteño de artes marciales mixtas en la UFC, Hecher Sosa, conocido como el Guanche Warrior, ofrecerá el pregón el próximo viernes, 14 de agosto, en el arranque de San Ginés.

Hecher Sosa, tras vencer a Mackson Lee en el Dana White’s Contender Series. / UFC

El pregón dará paso a un calendario que, según ha manifestado este martes el Consistorio capitalino, busca mantener las señas de identidad de San Ginés al tiempo que incorpora propuestas de ocio y espectáculos dirigidas a todos los públicos.

El propio Ayuntamiento señala que la tradición marinera y el patrimonio cultural de la ciudad siguen teniendo un peso importante en estas celebraciones.

Pablo Alborán actuará el 15 de agosto

La primera de las grandes citas musicales tendrá lugar el sábado 15 de agosto, con la actuación de Pablo Alborán en la explanada del Recinto Ferial de Arrecife.

El concierto comenzará a las 21.00 horas y se enmarca en la gira Global Tour KM0 del cantante malagueño, uno de los artistas españoles con mayor trayectoria en el panorama musical actual.

Pablo Alborán actuará en las fiestas de San Ginés en Arrecife

Su presencia será uno de los primeros grandes reclamos musicales de las fiestas y llevará hasta el escenario del Recinto Ferial, el mismo que acogió el evento Lava Live Fest en junio y julio pasados, una de las citas principales coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Ginés.

David Bisbal pondrá el cierre musical el día grande

La segunda actuación confirmada tendrá como protagonista a David Bisbal, que llegará a Arrecife para ofrecer un concierto el martes 25 de agosto, coincidiendo con el día grande de las fiestas patronales.

El recital comenzará también a las 21.00 horas y tendrá como escenario el Recinto Ferial de Arrecife. La actuación del cantante almeriense está planteada como uno de los grandes acontecimientos musicales de San Ginés 2026 y servirá para poner el broche a las celebraciones.

Publicación de Facebook sobre el concierto de David Bisbal en Arrecife el 25 de agosto de 2026.

El 25 de agosto es la festividad de San Ginés, patrón del municipio de Arrecife.

Cartel de las Fiestas de San Ginés 2026

El Ayuntamiento de Arrecife ha presentado este martes la programación de esta edición con la participación del alcalde, Yonathan de León, y del teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, junto a la autora del cartel de este año, la arquitecta e ilustradora Bárbara Müller.

Müller estudió Arquitectura en la Universitat Politècnica de Catalunya y ha formado parte de la junta directiva del Colegio de Arquitectos de Lanzarote. Su trayectoria profesional se combina con una actividad artística centrada especialmente en la acuarela, el dibujo urbano y las artes visuales.

Después de residir en diferentes lugares, entre ellos Patagonia, Suecia y Barcelona, estableció su residencia en Lanzarote. Desde la isla ha participado en iniciativas y proyectos relacionados con el dibujo, la fotografía y las artes visuales.

Echedey Eugenio, Yonathan de León, con el cartel de las Fiestas de San Ginés 2026, y su autora, Bárbara Müller / La Provincia

Entre las iniciativas con las que ha estado vinculada figuran Urban Sketchers Lanzarote, PH5 y KDD de fotografía amateur de Lanzarote. También ha participado en propuestas expositivas y culturales relacionadas con Photo Arts Lanzarote, la Bienal Off del MIAC y Lacuna Festival.

Su producción incluye proyectos como Cinco creadoras en busca de Aldecoa, La isla de papel, No puedo parar de dibujar y la instalación Metamorfosis de coordenadas, presentada en El Almacén.

La relación de Müller con Arrecife también se ha plasmado en actividades desarrolladas en la ciudad. En 2025 participó en los Encuentros de Arquitectura y Arte organizados por Cultura Arrecife, donde impartió talleres de dibujo urbano y acuarela en lugares como el Kiosco de la Música, el Charco de San Ginés y el entorno de las calles Fajardo y Manolo Millares.

Ilustraciones sobre Arrecife de la arquitecta Bárbara Müller / La Provincia

Un recorrido ilustrado por la capital de Lanzarote

El cartel de San Ginés 2026 tiene como elemento central la iglesia de San Ginés y su entorno urbano. La imagen incorpora además personajes que se dirigen hacia la celebración.

Las ilustraciones que acompañan las diferentes páginas del programa amplían ese recorrido visual por Arrecife. En ellas aparecen espacios y elementos reconocibles de la capital, como el Charco de San Ginés, el litoral, la arquitectura urbana, las embarcaciones y diferentes lugares de encuentro.

La propuesta pretende que el programa de fiestas tenga una doble función: servir como guía de las actividades y, al mismo tiempo, ofrecer una representación gráfica de algunos de los lugares que forman parte de la identidad de Arrecife.

La elección de una artista vinculada al dibujo urbano permite, además, presentar la ciudad desde una perspectiva diferente, centrada en sus rincones, edificios y escenas cotidianas.

Rock, habaneras y Festival Campesino

Junto a estas dos actuaciones, el programa incorpora diferentes festivales, conciertos, verbenas y espectáculos musicales. Entre ellos figuran el XXXIII Festival de Rock de San Ginés, el III Festival Internacional de Artes Escénicas El Mundo en Lanzarote y el XXXVI Encuentro de Habaneras y Música del Mar.

La programación también contempla las actuaciones de La Guardia y El Consorcio, además de la Fiesta de la Chola, el XXXVIII Festival Campesino, el XXXII Festival Folclórico de Arrecife y el Talent Show San Ginés.

A esta oferta se sumará una agenda de verbenas, actuaciones y tributos musicales repartidos a lo largo de los doce días de celebración.

La tradición volverá a ocupar las calles

Más allá de los grandes conciertos, uno de los objetivos señalados por el Ayuntamiento es mantener el componente popular de las fiestas patronales.

Los ventorrillos tradicionales de la Avenida de Vargas volverán a formar parte del paisaje festivo, junto a las parrandas y las propuestas relacionadas con la música popular canaria. También tendrán protagonismo los juegos tradicionales en el Charco de San Ginés, un espacio estrechamente ligado a la historia marinera de Arrecife.

La programación recupera así actividades que buscan reunir a vecinos y visitantes alrededor de elementos propios de la cultura local, al tiempo que incorpora propuestas de ocio contemporáneas.

Presentación del cartel de las Fiestas de San Ginés 2026 / La Provincia

La combinación entre tradición y espectáculos de gran formato ha sido precisamente uno de los argumentos utilizados por el grupo de gobierno municipal para definir la edición de este año. El alcalde, Yonathan de León, ha defendido que San Ginés debe funcionar como un punto de encuentro para la población de Arrecife y como una celebración vinculada a la propia identidad de la ciudad.

El Ayuntamiento ya ha trabajado en años anteriores para recuperar los ventorrillos y otros elementos tradicionales de estas fiestas. En 2026, el consistorio volvió a regular la instalación de estos puestos y de las atracciones de feria dentro del dispositivo de las celebraciones.

Doce días con actividades culturales y deportivas

La programación no se limita a la música. Durante casi dos semanas, Arrecife contará con una agenda que incorpora actividades acuáticas, cine de verano, espacios infantiles, propuestas de gaming y actividades para personas mayores.

También se ha previsto una jornada inclusiva en el Recinto Ferial, junto a diferentes iniciativas destinadas a facilitar la participación de públicos con perfiles y edades diversas.

El deporte tendrá igualmente una presencia destacada. El programa incluye competiciones y actividades relacionadas con fútbol, balonmano, baloncesto 3x3, rugby, lucha, bola canaria, petanca, vela, natación y kayak, además de otras disciplinas.

La presencia de estas modalidades deportivas amplía el carácter de unas fiestas que no se concentran únicamente en las actuaciones musicales y que repartirán su actividad por distintos puntos de la capital.

Entre los escenarios incluidos en el programa figuran el Parque José Ramírez Cerdá, la Avenida de Vargas, la Playa del Reducto, la Recova Municipal, la explanada del Recinto Ferial, la Plaza de Las Palmas y el Charco de San Ginés, además de instalaciones deportivas y otros espacios públicos.

La utilización de diferentes localizaciones permitirá distribuir las actividades por distintos puntos de Arrecife y recuperar para las fiestas espacios vinculados tanto a la vida cotidiana como a la historia de la capital.

El 25 de agosto concentrará los principales actos tradicionales

Las fiestas llegarán a su jornada central el martes 25 de agosto, día de San Ginés. Además del concierto de David Bisbal previsto para esa noche, el programa contempla los tradicionales actos religiosos.

La celebración incluirá la función religiosa en honor al patrón y la procesión, antes de que los fuegos artificiales pongan el punto final a las fiestas.

La dimensión religiosa continúa siendo uno de los elementos esenciales de la celebración patronal. El 25 de agosto figura además como día festivo local en Arrecife durante 2026, según el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento.

De esta manera, el calendario de San Ginés vuelve a reunir en una misma programación los actos religiosos, las expresiones de cultura popular, el deporte, las actividades familiares y una oferta musical de grandes nombres.

Una programación repartida por toda la ciudad

La propuesta presentada para 2026 busca que las fiestas no queden concentradas en un único recinto. El Charco de San Ginés, la Avenida de Vargas, la Recova, el Parque José Ramírez Cerdá, la Playa del Reducto y el Recinto Ferial tendrán diferentes niveles de actividad durante las celebraciones.