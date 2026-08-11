Yonathan de León defiende su gestión ante la investigación por los contratos de Navilan y garantiza “total transparencia” en Arrecife

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León (PP), ha defendido este martes la continuidad de la gestión municipal ante la investigación judicial relacionada con los contratos de la I Feria de Navidad de Arrecife Navilan 2023-2024, el Carnaval de Arrecife 2024, la Feria de Abril de ese mismo año y la feria de circo clásico Billy Capers, celebrada en 2025.

El regidor ha asegurado que mantiene su disposición a colaborar con la Justicia y a facilitar la documentación que sea requerida. La Fiscalía de Arrecife ha presentado una querella contra De León y el concejal de Hacienda, Contratación, Festejos, Patronato del Carnaval y Régimen Interior, Echedey Eugenio (CC), por supuestas irregularidades en la contratación del evento de ocio Navilan. El fiscal Fernando Rodríguez Navarro investiga a De León y Eugenio por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública.

Las declaraciones del regidor de Arrecife se producen después de que la Fiscalía haya investigado diferentes contrataciones del Ayuntamiento de Arrecife y solicitado, entre otros, informes a la UDEF de la Policía Nacional y diversa documentación a la Secretaría e Intervención municipales del Consistorio capitalino.

El alcalde asegura que el Ayuntamiento colaborará con la Justicia

De León ha insistido en que el Gobierno municipal está dispuesto a entregar toda la información que sea necesaria y ha remarcado que la administración local actuará con transparencia durante el procedimiento.

El alcalde ha señalado que el Consistorio ha puesto “a disposición toda la documentación” y que permanecerá a la espera de que el órgano judicial determine los siguientes pasos, incluida su comparecencia para prestar declaración.

De León rechaza que el caso paralice la gestión municipal

Durante sus manifestaciones este martes, el alcalde ha defendido que la investigación no debe afectar al funcionamiento ordinario del Ayuntamiento. De León ha acusado a determinados partidos políticos de intentar frenar la actividad del Gobierno local (PP-CC) y ha asegurado que su intención es continuar desarrollando los proyectos previstos para la capital.

El regidor ha sostenido que existen “proyectos”, “ganas” e “ideas” para continuar trabajando por Arrecife y ha rechazado que las actuaciones judiciales vayan a paralizar la administración municipal.

En este sentido, ha planteado el asunto como una cuestión diferenciada de la gestión diaria y ha insistido en que el Ayuntamiento continuará funcionando mientras la Justicia desarrolla su labor.

El alcalde también ha cuestionado el componente político que, a su juicio, existe detrás de esta denuncia. Ha afirmado que el abogado que puso en conocimiento de la Fiscalía las presuntas irregularidades en los contratos de fiestas y eventos en Arrecife, Octavio Topham Camejo, "está vinculado al Partido Socialista".

La Fiscalía ya había puesto el foco en varios contratos

El caso de Navilan forma parte de una revisión más amplia de determinados contratos realizados durante el actual mandato municipal. La primera edición de esta feria navideña se celebró en 2023 y posteriormente el Ministerio Público reclamó al Ayuntamiento los expedientes correspondientes.

La documentación solicitada incluía, según la información conocida sobre las diligencias, los expedientes administrativos completos, informes técnicos y jurídicos, documentación económica y facturas, además de otros elementos relacionados con las contrataciones.

La investigación se centra, por tanto, en la forma en la que se tramitaron y adjudicaron determinados contratos públicos, y no únicamente en la celebración de Navilan como evento.

El alcalde recurre a otros casos judiciales de Lanzarote

Para defender su posición, Yonathan de León ha mencionado algunos procedimientos judiciales anteriores que afectaron a responsables políticos de Lanzarote y que terminaron sin condena.

Entre los nombres citados figura el actual senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés, al que el alcalde ha puesto como ejemplo de un proceso judicial prolongado que finalmente terminó con un archivo del caso relacionado con la contratación de la nueva cocina en los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.

El Tribunal Supremo absolvió en abril de 2026 a Pedro San Ginés de los delitos de denuncia falsa y falso testimonio por los que había sido juzgado. El alto tribunal concluyó que no quedó acreditado que actuara con conocimiento de la falsedad ni con intención de perjudicar a terceros cuando denunció presuntas irregularidades en la gestión de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote.

La causa relacionada con San Ginés se inició a partir de una denuncia presentada en 2009 por posibles irregularidades en contrataciones de los CACT. El procedimiento se prolongó durante años y terminó llegando al Tribunal Supremo debido a su condición de aforado en el momento en que se tramitó la causa.O

Otro de los casos con políticos investigados ha sido el de Montecarlo, cuya última pieza, la relacionada con la empresa Tunera Producciones, ha resultado con sentencia absolutoria para el exalcalde socialista de Arrecife José Montelongo (absuelto también de otra pieza del mismo caso) y exconcejales como Lorenzo Lemaur, Isabel Martinón, Victor Sanginés, entre otros, y con una nueva condena para el exinterventor municipal, Carlos Sáenz.

El Gobierno de Arrecife insiste en mantener su hoja de ruta

Más allá del procedimiento judicial, el alcalde ha querido transmitir que el Ayuntamiento pretende mantener su actividad habitual y continuar con los proyectos municipales.

De León ha defendido que la investigación no debe convertirse, a su juicio, en un elemento que frene la transformación de la capital lanzaroteña. En sus declaraciones ha rechazado la idea de que la situación pueda llevar a una paralización de la administración y ha insistido en que el Gobierno local seguirá trabajando.

El regidor ha situado además el debate dentro de la confrontación política de Arrecife, al considerar que algunas denuncias tienen una finalidad política.