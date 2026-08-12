62 personas competirán por una plaza de técnico en el Ayuntamiento de Arrecife

El proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Arrecife para cubrir una plaza de Técnico de Administración General, correspondiente al grupo A, subgrupo A1, ya cuenta con la relación definitiva de aspirantes. En total, 62 personas han sido admitidas para participar en las oposiciones, mientras que otras 14 han quedado excluidas.

El anuncio con la lista definitiva, la composición del tribunal calificador y la convocatoria para la primera prueba aparece publicado este miércoles, 12 de agosto de 2026, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP).

La convocatoria forma parte del proceso de selección de personal que está desarrollando la Administración local para incorporar nuevos profesionales a diferentes áreas municipales mediante el sistema de concurso-oposición.

El primer examen será el 29 de agosto

Las 62 personas que figuran como admitidas definitivamente deberán acudir a la primera prueba de este proceso selectivo el próximo 29 de agosto. El examen se celebrará en los salones del Centro Cultural de Valterra, en Arrecife.

El anuncio oficial publicado en el BOP recoge tanto la relación definitiva de aspirantes como la composición del tribunal encargado de evaluar las pruebas. De esta manera, quedan establecidos los principales elementos necesarios para continuar con el procedimiento.

Eli Merino, concejala de Recursos Humanos, en el Ayuntamiento de Arrecife durante su intervención en una reciente sesión plenaria / La Provincia

La plaza corresponde a la Administración General, subescala Técnica, grupo A, subgrupo A1, una categoría destinada a puestos técnicos de la Administración pública que requieren la correspondiente titulación universitaria y que desarrollan funciones especializadas dentro de la estructura municipal.

Los aspirantes deberán seguir las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria y acudir a las pruebas en las fechas y lugares determinados por el Ayuntamiento.

62 admitidos frente a 14 personas excluidas

La publicación de la relación definitiva pone fin a la fase de admisión de solicitudes. De las personas que presentaron su candidatura, 62 han sido consideradas aptas para participar en el proceso, mientras que 14 figuran finalmente como excluidas.

La lista publicada en el BOP permite conocer de forma oficial quiénes pueden continuar en la oposición y quiénes no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria o no han podido subsanar las circunstancias que motivaron inicialmente su exclusión.

El Ayuntamiento continúa con su plan de incorporación de personal

La convocatoria de esta plaza se integra en una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Arrecife para reforzar su plantilla municipal. Según la información facilitada por la Administración local, cerca de 50 plazas se encuentran actualmente en diferentes fases de procesos selectivos, mientras que otras están previstas dentro de las Ofertas Públicas de Empleo aprobadas durante el actual mandato.

El objetivo municipal es incorporar profesionales a distintas áreas para cubrir las necesidades de personal y reforzar la estructura técnica de los servicios públicos.

Desde el Área de Recursos Humanos, dirigida por la concejala Eli Merino, se están impulsando estos procedimientos en distintas categorías profesionales. La planificación incluye plazas que ya han sido convocadas y otras que todavía se encuentran en fases previas.

El Ayuntamiento presenta este conjunto de convocatorias como el mayor proceso de oposiciones puesto en marcha hasta ahora por la Administración municipal, con la intención de aumentar el número de profesionales disponibles en diferentes departamentos.