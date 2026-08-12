Bergaz reclama un centro público de Hecansa en Teguise para reforzar la formación turística de Lanzarote

El diputado del PSOE por Lanzarote y portavoz municipal en Teguise, Marcos Bergaz, ha planteado al Gobierno de Canarias la creación en la isla de un centro público de formación turística integrado en la red de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa). La propuesta pasa por situar el futuro equipamiento en Teguise y vincular su actividad a la formación especializada, el sector turístico y la recuperación de espacios de valor histórico.

La iniciativa fue trasladada durante la última Comisión de Turismo y Empleo del Parlamento de Canarias, en el marco de una pregunta dirigida a la consejera del área, Jéssica de León, sobre los planes del Ejecutivo autonómico para ampliar la presencia de HECANSA en el Archipiélago.

La respuesta de la consejera abre la puerta a una posible extensión de la empresa pública a las islas que todavía no cuentan con uno de sus centros. Según explicó De León, el Gobierno canario contempla llevar HECANSA al conjunto del territorio autonómico una vez finalice el proceso orientado a garantizar la solvencia de la entidad.

Lanzarote, entre las islas que aún no cuentan con un centro HECANSA

Uno de los argumentos utilizados por Bergaz es el desequilibrio territorial existente en la implantación de esta red de formación. Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro no disponen actualmente de un centro propio de HECANSA, mientras que Gran Canaria, Tenerife y La Gomera sí cuentan con instalaciones.

El parlamentario considera que la posible ampliación anunciada por el Ejecutivo autonómico debería tener en cuenta esta situación y permitir que los jóvenes y profesionales de Lanzarote puedan acceder a una formación especializada sin que la ubicación geográfica suponga una desventaja.

La consejera de Turismo y Empleo defendió durante la comisión parlamentaria que la extensión de la empresa pública permitiría equiparar las oportunidades formativas entre las diferentes islas. Para Bergaz, esta posibilidad constituye una oportunidad para que Lanzarote incorpore un modelo de enseñanza que combine los conocimientos teóricos con la experiencia práctica en entornos vinculados directamente a la actividad turística.

Alumnado de Hecansa en la cocina formativa. / LP/DLP

HECANSA es una empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Su modelo formativo está especializado en hostelería y turismo y cuenta con hoteles escuela y otros establecimientos en los que el alumnado puede desarrollar una parte de su aprendizaje en situaciones reales de trabajo.

Un modelo que combina formación teórica y práctica

La propuesta de Bergaz parte precisamente de las características de este sistema de enseñanza. El objetivo no sería crear únicamente un nuevo centro educativo, sino incorporar a Lanzarote un modelo en el que la formación y la práctica profesional estén estrechamente relacionadas.

La red de HECANSA imparte actualmente enseñanzas vinculadas a ámbitos como la gastronomía, la dirección de cocina, la gestión hotelera y la restauración. En el curso 2025-2026, sus centros contaban con 166 estudiantes en estas modalidades formativas, según datos difundidos por el Gobierno de Canarias.

La entidad también desarrolla cursos de especialización destinados a profesionales del sector, por lo que una eventual implantación en Lanzarote podría tener efectos que fueran más allá de la formación inicial de jóvenes estudiantes.

Bergaz sostiene que el modelo ha registrado un índice de inserción laboral superior al 90 %, una cifra que utiliza como argumento para defender la ampliación de la red. En cualquier caso, la creación de un nuevo centro dependerá de las decisiones que adopte finalmente el Gobierno de Canarias dentro del proceso de expansión anunciado.

Para el diputado socialista, contar con formación pública especializada en la propia isla permitiría responder mejor a las necesidades de las empresas y mejorar la cualificación de los trabajadores.

Teguise aparece como ubicación propuesta

La propuesta no se limita a pedir un centro de HECANSA en Lanzarote, sino que plantea una ubicación concreta: Teguise.

Bergaz considera que el municipio reúne varias características que permitirían desarrollar un proyecto diferente al de otros centros de la red. Entre los argumentos que expone se encuentran la importancia de su conjunto histórico, la existencia de inmuebles que podrían acoger nuevos usos y la posibilidad de relacionar la formación turística con la conservación y activación del patrimonio.

La idea consistiría en aprovechar edificios históricos o espacios susceptibles de ser recuperados para desarrollar actividades relacionadas con la hostelería, el turismo y la gastronomía. De esta manera, el inmueble no sería únicamente un lugar donde impartir clases, sino que podría convertirse en parte del propio proceso formativo.

El planteamiento guarda cierta relación con la experiencia del Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera, en La Gomera, que HECANSA incorporó a su red en 2020. La entidad pública explica que este establecimiento forma parte de su modelo de centros y que su actividad combina alojamiento y formación.

Bergaz considera que esta experiencia demuestra que la red puede adaptarse a las particularidades de cada isla y no tiene por qué reproducir exactamente el mismo formato en todos los territorios.

El patrimonio histórico como parte de la formación

Uno de los elementos diferenciales de la propuesta es precisamente la intención de utilizar el patrimonio histórico de Teguise como un recurso activo para la formación.

El municipio cuenta con un conjunto histórico de relevancia y con espacios que podrían, según el planteamiento del diputado, acoger nuevos usos relacionados con el turismo y la gastronomía. La recuperación de estos inmuebles permitiría combinar dos objetivos: mejorar las oportunidades formativas y contribuir a conservar edificios y espacios de interés.

La propuesta plantea así una conexión entre educación, empleo, turismo y patrimonio, cuatro ámbitos que podrían desarrollarse de manera conjunta en un mismo proyecto.

No se trata, por tanto, únicamente de disponer de nuevas aulas. El planteamiento de Bergaz busca que la propia infraestructura forme parte de la experiencia de aprendizaje y que los estudiantes puedan desarrollar competencias profesionales en un entorno vinculado al patrimonio y a la actividad turística.

Esta fórmula tendría un precedente reciente en HECANSA con el Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera, situado en Hermigua, donde la empresa pública ha desarrollado actividades relacionadas con gastronomía, restauración y emprendimiento local. En 2024, por ejemplo, acogió un foro dedicado al emprendimiento gastronómico y a la conexión entre gastronomía, turismo y territorio.

La propuesta también contempla la conexión con los estudios universitarios

Otro de los argumentos de Bergaz para defender Teguise como emplazamiento es la existencia en el municipio de estudios universitarios vinculados al turismo.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dispone de instalaciones en Tahíche, en el término municipal de Teguise, donde se desarrollan los estudios de Turismo. La sede universitaria se encuentra a unos seis kilómetros de Arrecife y cuenta con aulas, espacios de estudio, biblioteca y otras dependencias docentes.

La propuesta plantea que la presencia de HECANSA podría complementar esta oferta universitaria con una formación de carácter más práctico y especializado. La intención sería establecer posibles conexiones entre distintos niveles educativos y evitar que las enseñanzas relacionadas con el turismo funcionen de manera aislada.

En este sentido, el proyecto tendría dos vertientes. Por un lado, reforzaría la formación profesional y especializada vinculada directamente al mercado laboral. Por otro, podría generar oportunidades de colaboración con el ámbito universitario existente en Lanzarote.

La Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la preparación de profesionales relacionados con la economía, la empresa y el turismo y ofrece estudios de grado, dobles grados, másteres y doctorado.

HECANSA amplía su actividad hacia la innovación turística

La propuesta de Lanzarote llega en un momento en el que HECANSA está incorporando nuevos perfiles y ámbitos de formación relacionados con la transformación del sector turístico.

Uno de los ejemplos citados por Bergaz es el Centro Tecnológico Mila González Yanes, inaugurado en mayo de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria. Este espacio está orientado a aportar soluciones tecnológicas para las empresas de hostelería y turismo y ha contado con una inversión de 4,6 millones de euros procedentes de fondos Next Generation EU.

Para el diputado, este centro demuestra que HECANSA puede adaptar sus instalaciones a las nuevas necesidades de la industria turística. El otro ejemplo que pone sobre la mesa es el Hotel Escuela Rural Casa de Los Herrera, en La Gomera, donde se ha utilizado un inmueble histórico para desarrollar el modelo de formación.

A partir de estas experiencias, Bergaz propone que Lanzarote pueda diseñar un centro propio y adaptado a sus características, en lugar de limitarse a reproducir instalaciones existentes en otras islas.