El Cabildo de Lanzarote invierte 40.000 euros en mejorar la Residencia de Mayores de Tinajo mientras prepara una reforma integral

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha ejecutado varias actuaciones de mejora en la Residencia de Mayores de Tinajo con el objetivo de adaptar sus instalaciones a las necesidades de las personas usuarias y mejorar sus condiciones de habitabilidad. La intervención más destacada ha sido la sustitución del antiguo lucernario de madera por una nueva estructura de aluminio y materiales traslúcidos, una obra a la que la institución insular ha destinado 40.000 euros de fondos propios.

Los trabajos se enmarcan en un proceso más amplio de renovación del centro, que también ha incluido la rehabilitación de diez de las catorce habitaciones de la residencia. Las intervenciones buscan facilitar la accesibilidad de los espacios y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para las personas mayores que viven o reciben atención en estas instalaciones.

La actuación sobre el lucernario era una de las demandas existentes en el centro y ha permitido introducir cambios en aspectos relacionados con la iluminación, la ventilación y el confort del espacio residencial.

Un nuevo lucernario para mejorar iluminación y ventilación

El antiguo lucernario de madera ha sido sustituido por una estructura de aluminio acompañada de materiales traslúcidos. La actuación pretende solucionar las necesidades que presentaba este elemento de la residencia y favorecer unas mejores condiciones ambientales en el interior.

Más allá de la renovación del material, la obra tiene una incidencia directa en el uso cotidiano de las instalaciones, ya que la iluminación natural y una ventilación adecuada son factores importantes en espacios destinados a la atención residencial de personas mayores.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancor, ha defendido que la intervención responde al compromiso de la institución con la mejora de los recursos destinados a este colectivo y ha señalado que el objetivo es mantener la Residencia de Tinajo como un centro de atención cercano.

La actuación no se ha limitado al lucernario. El Cabildo también ha intervenido en diez habitaciones de las catorce que tiene el centro, incorporando mejoras destinadas a facilitar su utilización por personas mayores y adaptar los espacios a sus necesidades.

Jesús Machín (i) y Marci Acuña, en la Residencia de Mayores de Tinajo / La Provincia

Diez habitaciones han sido rehabilitadas

La rehabilitación de las habitaciones constituye otra de las actuaciones ejecutadas dentro de esta fase de mejoras. Los trabajos han buscado aumentar la accesibilidad y adecuar los espacios residenciales a las características de sus usuarios.

El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, visitó recientemente las obras junto al alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y destacó que las actuaciones tienen una repercusión directa sobre la vida cotidiana de las personas que utilizan el centro.

En este tipo de instalaciones, la adaptación de los espacios adquiere especial importancia, ya que las habitaciones y las zonas comunes deben responder a las necesidades de personas con diferentes grados de autonomía y movilidad.

La residencia cuenta con 28 plazas y 15 de centro de día

La Residencia de Mayores de Tinajo, construida durante la década de los años 90, dispone actualmente de 28 plazas residenciales y otras 15 plazas de centro de día.

Por su tamaño, se trata de un recurso de pequeño formato, integrado en el entorno del municipio y próximo a la comunidad. Este modelo se aleja de los grandes centros residenciales y busca ofrecer una atención en un espacio de dimensiones más reducidas.

El Cabildo considera que las características de la residencia permiten mantener un modelo de atención más cercano y adaptado a las personas usuarias. El Ayuntamiento de Tinajo también ha reivindicado la importancia de conservar y mejorar este recurso, tanto para los vecinos del municipio como para el conjunto de Lanzarote.

El alcalde Jesús Machín ha valorado positivamente las actuaciones realizadas y la colaboración existente entre ambas administraciones. Según ha señalado, mantener las instalaciones en buenas condiciones resulta fundamental para garantizar que puedan responder adecuadamente a las necesidades de sus usuarios.

El Cabildo prepara una reforma integral

Las obras realizadas no representan, sin embargo, el final del proceso de renovación de la residencia. El Cabildo de Lanzarote trabaja actualmente en la redacción de un nuevo proyecto de reforma integral que pretende ofrecer una solución más amplia a las deficiencias detectadas en el edificio.

Según ha explicado Marci Acuña, la decisión de elaborar un nuevo proyecto llega después de que la empresa adjudicataria del anterior contrato de rehabilitación abandonara los trabajos que se encontraban en ejecución.

Ante esta situación, la institución insular ha optado por volver a planificar las actuaciones necesarias antes de afrontar una nueva intervención de mayor alcance. El propósito es identificar las necesidades actuales del centro y establecer una solución que permita actuar sobre el conjunto de las instalaciones.

La nueva planificación busca evitar que las actuaciones se limiten a resolver problemas puntuales y pretende establecer una hoja de ruta para una reforma integral de la residencia.

Una intervención pensada para el bienestar de los residentes

El Cabildo plantea esta futura actuación con una perspectiva a largo plazo. La intención expresada por el área de Bienestar Social es que las próximas obras permitan corregir las deficiencias existentes y mejorar de manera sustancial las condiciones del edificio.

En el caso de Tinajo, el Cabildo pretende avanzar de forma progresiva: primero, mediante actuaciones concretas como la renovación del lucernario y la rehabilitación de diez habitaciones, y posteriormente con un proyecto que permita abordar de manera global las instalaciones.

La institución insular sostiene que la prioridad será que cualquier nueva intervención tenga un impacto real en la calidad de los espacios y, especialmente, en el bienestar de las personas que viven y reciben atención en la Residencia de Mayores de Tinajo.

La actuación actual supone así una mejora parcial del centro mientras se prepara una intervención de mayor alcance. El próximo paso será completar la redacción del proyecto de reforma integral que deberá definir las obras necesarias para adaptar la residencia a las necesidades actuales y ofrecer una solución definitiva a las deficiencias pendientes.