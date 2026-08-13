Arrecife despliega 100 efectivos, drones y cámaras para reforzar la seguridad durante las fiestas de San Ginés

Arrecife ultima un dispositivo especial de seguridad con un centenar de efectivos para atender la celebración de las fiestas patronales de San Ginés 2026, que comenzarán este viernes 14 de agosto y se prolongarán hasta el próximo 25 de agosto, día de San Ginés Obispo. El Ayuntamiento de la capital de Lanzarote ha diseñado un operativo que combinará presencia policial, servicios de emergencia, control del tráfico y herramientas tecnológicas de vigilancia ante la previsión de una elevada afluencia de personas.

El despliegue fue abordado el miércoles 12 de agosto durante una Junta Extraordinaria de Seguridad celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Arrecife y presidida por el alcalde, Yonathan de León, que también tiene entre sus responsabilidades municipales la Policía Local. La reunión sirvió para coordinar las actuaciones de los distintos cuerpos y servicios que participarán en el dispositivo durante las jornadas festivas.

Las fiestas, conocidas como los Sangineles, arrancarán este viernes con el pregón del deportista, luchador y vecino de Arrecife Hécher Sosa y tendrán como una de sus principales citas el día 25, cuando se espera una concentración multitudinaria en el entorno del Parque Temático y la playa de El Reducto con el concierto de David Bisbal.

Un operativo especial para los días de mayor afluencia

El Ayuntamiento ha previsto un refuerzo específico para las jornadas en las que se concentre un mayor número de personas, especialmente durante los grandes conciertos y la noche de los fuegos artificiales.

Entre las citas que requieren una planificación especial se encuentran el concierto de Pablo Alborán, previsto para el sábado 15 de agosto a las 21.00 horas, y el de David Bisbal, programado para el martes 25 de agosto a las 21.30 horas. Ambos espectáculos se celebrarán en la explanada situada junto al Parque Temático de Arrecife, en las proximidades de El Reducto.

El 25 de agosto será previsiblemente una de las jornadas de mayor presión sobre el dispositivo. Además de la actuación de David Bisbal, ese día está previsto el castillo de fuegos artificiales que pondrá el cierre a las fiestas patronales. Los fuegos se lanzarán desde la zona de la Punta del Camello, según la planificación municipal.

El dispositivo tendrá una atención especial sobre el frente marítimo de Arrecife, donde se concentrarán buena parte de las actividades y de los desplazamientos. El área de vigilancia y control abarcará desde el Parque Temático hasta la zona de Ginory, pasando por el entorno de los ventorrillos instalados frente al edificio del Ayuntamiento y el recinto de atracciones.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, da la bienvenida a la Junta Local de Seguridad a los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado / La Provincia

Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil

El despliegue anunciado por el Ayuntamiento contará con 100 efectivos de diferentes cuerpos y servicios. En el operativo participarán agentes de la Policía Local de Arrecife y de la Policía Nacional, además de efectivos de Protección Civil.

A este dispositivo se sumará la Guardia Civil de Tráfico, que tendrá entre sus funciones el control de los accesos a la capital desde las carreteras de ámbito insular. En concreto, se contempla la supervisión de las entradas y salidas de Arrecife a través de las vías LZ-1 y LZ-2.

La presencia de distintos cuerpos pretende facilitar una respuesta coordinada ante posibles incidencias derivadas de la concentración de personas, los desplazamientos y la celebración de actividades multitudinarias.

También formarán parte del dispositivo los efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, además de los servicios sanitarios y de ambulancias que prestarán apoyo asistencial durante las jornadas festivas.

Protección Civil estará integrada igualmente en el operativo bajo la coordinación del concejal de Seguridad y Emergencias, Kevin Cortés. Por parte del Cabildo de Lanzarote, el Consorcio de Seguridad y Emergencias está dirigido por el consejero insular Kiko Aparicio.

Una coordinación entre varias áreas municipales

La preparación del dispositivo no se limita a los cuerpos de seguridad. En la reunión celebrada en el Ayuntamiento participaron también representantes de diferentes áreas municipales relacionadas con la organización de las fiestas y con la gestión de los espacios públicos.

Entre ellas se encuentran Movilidad, Obras Públicas, Festejos, Actividades y Seguridad y Emergencias. La coordinación entre estos departamentos permitirá adaptar los espacios a las necesidades de los eventos y establecer las medidas preventivas necesarias.

En la Junta Extraordinaria de Seguridad participaron, junto al alcalde, el teniente de alcalde y concejal de Festejos, Echedey Eugenio; el concejal de Seguridad y Emergencias, Kevin Cortés; el responsable de Movilidad y Transportes, Mario González Altube; y el director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Pedro Viera.

También estuvieron presentes el jefe de la Policía Local de Arrecife, José Antonio Lasso, y representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Consorcio de Seguridad y Emergencias y Emerlan, entre otros servicios implicados en la organización.

Cortes preventivos de calles durante las fiestas

El aumento de la circulación y la concentración de público obligará también a realizar cambios temporales en el tráfico de Arrecife.

Las Concejalías de Obras Públicas y Movilidad serán las encargadas de ejecutar los cierres y cortes preventivos de determinadas calles, siguiendo las indicaciones recogidas en el plan de seguridad.

Estas restricciones estarán vinculadas a las necesidades de cada actividad y a la evolución de la afluencia de público. La planificación pretende evitar que la circulación de vehículos interfiera con las zonas destinadas a los eventos y facilitar el acceso de los servicios de emergencia cuando sea necesario.

Los controles sobre las carreteras de entrada a la capital tendrán también especial importancia durante las noches de mayor asistencia, cuando se espera un incremento de los desplazamientos hacia el centro de Arrecife y el entorno del litoral.

Cámaras y dispositivos móviles de identificación

Una de las novedades del dispositivo de este año será el empleo de nuevas herramientas tecnológicas incorporadas por el Ayuntamiento de Arrecife durante el actual mandato.

Según ha informado el Consistorio, la Policía Local utilizará sus sistemas de videovigilancia durante las fiestas para reforzar las tareas de prevención y seguridad en las zonas con mayor concentración de público.

A estos recursos se sumarán dispositivos móviles destinados a la identificación en tiempo real, conectados con bases de datos policiales. El objetivo es facilitar las comprobaciones de identidad durante las jornadas con mayor afluencia y proporcionar a los agentes información en tiempo real cuando resulte necesario.

El Ayuntamiento considera que estos medios pueden servir como apoyo a la presencia física de los agentes, especialmente en los espacios donde se concentren miles de personas.

La Unidad de Drones vigilará las aglomeraciones

El despliegue tecnológico se completará con la participación de la Unidad de Drones de la Policía Local de Arrecife. Estos dispositivos permitirán obtener imágenes desde el aire de las zonas en las que se concentre el público y facilitarán el seguimiento de la evolución de las aglomeraciones.

Según la planificación municipal, las imágenes podrán compartirse en tiempo real con los responsables del dispositivo para disponer de una visión más amplia de lo que está ocurriendo en el frente marítimo.

El objetivo es que esta información ayude a los equipos de seguridad a detectar posibles situaciones de riesgo y adoptar medidas preventivas durante las celebraciones.

La vigilancia desde el aire tendrá especial relevancia en las jornadas de los grandes conciertos y el espectáculo pirotécnico del 25 de agosto, cuando la previsión de asistencia es mayor.

Una programación con conciertos y festivales

El operativo se desplegará sobre una programación que incluye numerosas actividades culturales y musicales durante los doce días de las fiestas patronales.

Además de los conciertos de Pablo Alborán y David Bisbal, el programa incluye el XXXIII Festival de Rock de San Ginés, el III Festival Internacional de Artes Escénicas El Mundo en Lanzarote y el XXXVI Encuentro de Habaneras y Música del Mar.

También están previstas actuaciones de La Guardia y El Consorcio, así como la Fiesta de la Chola, el XXXVIII Festival Campesino, el XXXII Festival Folclórico de Arrecife y el Talent Show San Ginés.

A esta programación se añaden distintas verbenas y actuaciones parranderas que se distribuirán a lo largo de las jornadas festivas.