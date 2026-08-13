Las atracciones de las fiestas de San Ginés ofrecen acceso gratuito para usuarios menores de edad de Bienestar Social de Arrecife

Las Fiestas de San Ginés de Arrecife incorporarán este año dos iniciativas dirigidas a favorecer la participación de colectivos que pueden encontrar dificultades para disfrutar en igualdad de condiciones de las actividades del recinto ferial. Por un lado, los menores de hasta 15 años usuarios del Área de Bienestar Social podrán acceder gratuitamente a las atracciones durante una hora. Por otro, se celebrará una jornada especialmente adaptada para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con una reducción significativa de los estímulos habituales de la feria.

El Ayuntamiento de Arrecife ha agradecido la colaboración de los feriantes, que vuelven a participar en esta iniciativa dirigida a familias usuarias de los servicios municipales de Bienestar Social.

Una hora de atracciones gratuitas para menores

La primera de las medidas tendrá lugar este viernes 14 de agosto, entre las 18.30 y las 19.30 horas. Durante ese periodo, los menores de hasta 15 años que sean usuarios del Área de Bienestar Social podrán acceder gratuitamente a las atracciones instaladas en el recinto ferial con motivo de las fiestas patronales.

La propuesta busca facilitar que estos niños y adolescentes puedan disfrutar de una actividad habitual dentro de la programación de San Ginés junto a sus familias, independientemente de las circunstancias económicas de cada hogar.

Para poder beneficiarse de esta medida será necesario disponer de una pulsera identificativa, que servirá como acreditación para acceder al recinto y utilizar las atracciones durante el horario establecido.

Los usuarios menores de edad de Bienestar Sociales de Arrecife tienen el acceso gratis a las atracciones de las fiestas de San Ginés / La Provincia

Las pulseras se entregarán durante los días previos a la actividad en el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife. Las familias deberán presentar esta identificación en el recinto ferial para poder acceder a las atracciones sin coste durante la hora habilitada.

La iniciativa se desarrolla gracias a la colaboración de los feriantes, que permiten que los menores puedan disfrutar de las atracciones sin tener que asumir el precio habitual de las mismas.

El Ayuntamiento agradece la colaboración de los feriantes

El teniente de alcalde y concejal de Fiestas de Arrecife, Echedey Eugenio, ha puesto en valor la colaboración de los profesionales que participan en las fiestas y que hacen posible esta jornada.

Desde el Ayuntamiento se considera que las actividades festivas deben estar al alcance de todos los niños y que la posibilidad de participar en ellas puede tener un significado especial durante la infancia.

La concejala de Bienestar Social, Maite Corujo, también ha destacado la importancia de que las celebraciones tengan en cuenta a las familias que utilizan los servicios municipales. En este sentido, la iniciativa pretende que las fiestas patronales sean un espacio compartido y que ningún menor quede excluido de una de las actividades más características del programa festivo.

El Consistorio ha trasladado su agradecimiento a los feriantes por mantener esta colaboración y por facilitar el acceso gratuito a las atracciones durante la franja horaria establecida.

Una feria adaptada para personas con TEA

La segunda iniciativa tendrá lugar el jueves 20 de agosto y estará especialmente dirigida a las personas con Trastorno del Espectro Autista.

Durante esa jornada, el recinto ferial funcionará entre las 18.00 y las 21.00 horas con unas condiciones diferentes a las habituales. Las atracciones funcionarán sin música y sin luces estridentes, con el objetivo de reducir la intensidad de los estímulos sensoriales que normalmente acompañan a este tipo de instalaciones.

La medida pretende crear un entorno más cómodo para las personas que presentan una especial sensibilidad ante determinados sonidos, luces o estímulos simultáneos.

En una feria convencional pueden coincidir música, iluminación intensa, sonidos procedentes de distintas atracciones, voces y una elevada concentración de personas. La eliminación temporal de parte de estos estímulos busca facilitar que las personas con TEA puedan participar en la actividad sin verse expuestas a una sobrecarga sensorial.

La iniciativa se plantea, por tanto, como una medida concreta de accesibilidad e inclusión, más allá de la mera declaración de principios.

Reducir estímulos para facilitar la participación

El Ayuntamiento de Arrecife ha defendido que adaptar temporalmente las condiciones del recinto permite que más personas puedan disfrutar de las fiestas.

La jornada inclusiva no supone modificar la programación general de las fiestas, sino establecer durante tres horas unas condiciones específicas en las que se reduzcan el ruido y los estímulos luminosos.

Echedey Eugenio y Maite Corujo han destacado que la inclusión requiere medidas prácticas que permitan a las personas participar efectivamente en las actividades. En este caso, la reducción de los estímulos pretende eliminar algunas de las barreras que pueden dificultar el disfrute de una feria para determinados usuarios.