La familia afectada por el incendio de Playa Honda que apagaron el alcalde de Arrecife y un consejero insular agradece el gesto heroico de los políticos

La familia afectada por el incendio registrado el pasado 6 de agosto en una vivienda de la calle Chimidas, en Playa Honda (en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé), ha agradecido públicamente la rápida actuación del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el Consejo de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Jacobo Medina (ambos del PP), que junto a otras personas ayudaron a contener las llamas antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La inquilina de la casa, Victoria Valverde Abad, de vacaciones en la Península en el momento del suceso, ha pedido colaboración para encontrar otra en la que poder alojarse temporalmente mientras se reparan los importantes daños ocasionados en el inmueble. Familiares suyos, de vacaciones en la isla, habían dejado sus maletas horas antes en el inmueble afectado por las llamas, que se encontraba vacío en el momento de los hechos.

De León y Medina pudieron actuar con ayuda de varios extintores que les facilitaron establecimientos de la zona. La intervención permitió controlar rápidamente el incendio hasta que llegaron los efectivos de emergencias.

Victoria Valverde se abraza con el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, en la Alcaldía ayer miércoles y le agradece que apagara el incendio en su casa de Playa Honda / La Provincia

La familia agradece la ayuda recibida

Poco después se desplazaron hasta el lugar efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de San Bartolomé, que asumieron las actuaciones correspondientes tras la primera intervención.

Las imágenes de esos primeros momentos se hicieron virales por redes sociales.

Victoria visitó ayer miércoles, 12 de agosto, al alcalde de Arrecife para trasladarle personalmente su agradecimiento. La mujer es maestra y madre de dos hijos y reside de alquiler en la vivienda afectada.

La Provincia

La inquilina no se encontraba en Lanzarote cuando ocurrió el incendio. En esos días estaba de vacaciones en la Península y había dejado temporalmente la vivienda a unos tíos que habían viajado a la isla.

Una vez de regreso, la familia quiso reconocer personalmente la ayuda prestada durante el incidente. Victoria Valverde y sus familiares fueron recibidos en la Alcaldía de Arrecife, donde trasladaron a De León su agradecimiento por la rapidez con la que se actuó durante los primeros minutos del incendio.

Una vivienda con numerosos daños

El fuego ha dejado importantes desperfectos en la vivienda, lo que impide que la familia pueda continuar residiendo en ella mientras se llevan a cabo las reparaciones necesarias.

Además de los daños materiales ocasionados directamente por las llamas, la familia asegura haber perdido numerosos objetos personales de difícil recuperación. La situación les obliga ahora a buscar una solución habitacional temporal hasta que el inmueble pueda volver a estar en condiciones de ser ocupado.

Por este motivo, Victoria y sus familiares han solicitado públicamente ayuda para encontrar una vivienda de alquiler en la que poder alojarse durante el periodo de reparación.

El alcalde destaca la importancia de ayudar ante una emergencia

Yonathan de León ha explicado que recibió los mensajes de agradecimiento de la afectada y posteriormente mantuvo el encuentro con ella y sus familiares en la Alcaldía.

El alcalde ha puesto el acento en que la colaboración entre ciudadanos puede resultar especialmente importante durante los primeros momentos de una emergencia.

La familia ha querido ahora compartir su experiencia no solo para agradecer públicamente la ayuda recibida, sino también para pedir colaboración ante la nueva situación que afronta.

La familia confía en que la difusión de su petición permita localizar una vivienda disponible en Lanzarote y facilitar así el traslado provisional mientras se acometen las obras necesarias en el inmueble afectado.