Lanzarote y La Graciosa lanzan una campaña en cinco idiomas para prevenir ahogamientos y accidentes en la costa

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa ha puesto en marcha una nueva campaña para reforzar la prevención de ahogamientos y otros accidentes relacionados con el litoral. La iniciativa pretende mejorar la seguridad tanto de la población residente como de los miles de visitantes que disfrutan durante todo el año de las playas, piscinas y aguas que rodean ambas islas.

La campaña, denominada Actuaciones de comunicación preventiva y sensibilización ciudadana en materia de seguridad litoral, autoprotección y protección civil en Lanzarote y La Graciosa, reúne diferentes recomendaciones para reducir los riesgos en el entorno costero y marítimo.

Uno de los principales elementos de esta acción divulgativa es su apuesta por llegar a un público amplio. Para ello, los materiales se han elaborado en español, inglés, alemán, francés e italiano, cinco idiomas que permitirán trasladar los consejos de seguridad tanto a residentes como a turistas de diferentes procedencias.

La iniciativa está financiada por el Cabildo de Lanzarote a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y ha sido diseñada y producida por la asociación ADACIS, en coordinación con el Consorcio de Seguridad y Emergencias.

30 vídeos con recomendaciones para diferentes situaciones

La campaña está formada por 30 spots audiovisuales, seis por cada idioma, que se distribuirán principalmente a través de YouTube y redes sociales.

Los contenidos recrean situaciones habituales que pueden producirse en playas, zonas rocosas, piscinas o durante actividades de navegación. El objetivo es ofrecer consejos sencillos que permitan identificar riesgos y actuar con mayor precaución antes de que se produzca una emergencia.

Una parte de los vídeos está centrada en las playas que cuentan con banderas de señalización y servicio de vigilancia. En estas escenas se incide en la importancia de respetar las indicaciones relacionadas con el estado del mar y seguir las recomendaciones de los servicios de vigilancia.

Otro grupo de materiales aborda la seguridad en zonas de costa rocosa sin banderas, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente y existen riesgos específicos derivados del oleaje, el viento o la propia configuración del litoral.

La campaña también dedica contenidos específicos a las piscinas y la prevención de accidentes con menores, uno de los ámbitos en los que la vigilancia y la supervisión resultan especialmente importantes.

Atención especial a los niños y los flotadores

Entre las recomendaciones incluidas en los vídeos se encuentra la necesidad de no perder de vista a los menores cuando utilizan flotadores en el mar.

La campaña advierte sobre una situación que puede producirse con facilidad en determinadas condiciones meteorológicas: el viento puede desplazar progresivamente un flotador y alejarlo de la costa. Por ello, los responsables de los menores deben mantener una vigilancia constante y evitar confiar únicamente en estos elementos de flotación.

Los mensajes pretenden trasladar a residentes y visitantes que los dispositivos de flotación no sustituyen la supervisión de un adulto ni eliminan los riesgos asociados al baño en el mar.

Cartel de la campaña de prevención de ahogamientos de Lanzarote y La Graciosa / La Provincia

Consejos también para quienes navegan

La prevención no se limita a quienes se encuentran en la orilla o dentro del agua. La campaña incorpora también escenas relacionadas con la navegación de embarcaciones a motor.

En estos contenidos se pone el foco en la necesidad de evitar situaciones de peligro para los bañistas, respetar las distancias de seguridad y adaptar la velocidad a las circunstancias.

La navegación cerca de zonas frecuentadas por personas que se encuentran en el agua puede generar situaciones de riesgo, por lo que el respeto de las normas y de las distancias establecidas constituye una de las principales medidas preventivas.

Los materiales buscan así abarcar diferentes perfiles de usuarios del litoral: desde personas que acuden a una playa hasta quienes practican actividades en el mar o utilizan embarcaciones.

Una campaña pensada para residentes y turistas

La elección de cinco idiomas responde a la intención de que los mensajes puedan llegar al público internacional que visita Lanzarote y La Graciosa durante todo el año.

Los vídeos se podrán consultar en las páginas web del Consorcio de Seguridad y Emergencias y de ADACIS, además de acceder a ellos mediante un código QR. Su distribución también se reforzará mediante las redes sociales de administraciones públicas de Canarias y de entidades relacionadas con las actividades marítimas y costeras.

El sector turístico tendrá igualmente un papel en la difusión de los materiales, con el propósito de que los mensajes de prevención lleguen a los visitantes antes o durante su estancia en las islas.

Además, los spots en español comenzarán a emitirse en las televisiones locales de Lanzarote durante agosto, ampliando así los canales utilizados para transmitir las recomendaciones.

La estrategia combina por tanto medios digitales, televisión, redes sociales y soportes físicos para intentar que la información llegue al mayor número posible de personas.

Carteles en centros turísticos, educativos y deportivos

La campaña contará también con un cartel informativo disponible en los cinco idiomas empleados en los vídeos.

Estos materiales se distribuirán en formato físico por diferentes espacios de Lanzarote y La Graciosa, entre ellos centros deportivos, culturales, educativos y turísticos. También se compartirán a través de las redes sociales.

La intención es que los consejos de prevención estén presentes en lugares frecuentados tanto por residentes como por visitantes y puedan consultarse de forma sencilla.

Esta combinación de vídeos y cartelería permitirá mantener los mensajes de seguridad en distintos espacios y adaptarlos a diferentes públicos.

Bomberos de Lanzarote participan en las grabaciones

La producción de los contenidos ha contado con la participación de personal técnico de ADACIS y con la supervisión y colaboración del gerente del Consorcio, Enrique Espinosa, y del cuerpo de bomberos.

Varios integrantes del servicio de extinción y salvamento participaron directamente en las grabaciones realizadas en distintos puntos del litoral lanzaroteño. Su presencia permitió recrear situaciones relacionadas con la prevención y la respuesta ante posibles incidentes en la costa.

El presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Francisco J. Aparicio, ha destacado la capacidad de los bomberos de Lanzarote para intervenir en rescates tanto en la costa como en el mar, incluso en circunstancias adversas. No obstante, ha situado la prudencia individual como una de las herramientas más importantes para evitar que una situación de riesgo llegue a convertirse en una emergencia.

El mensaje central de la campaña parte precisamente de esa idea: la prevención comienza antes de entrar en el agua y las decisiones de cada persona pueden contribuir a reducir considerablemente el riesgo.

La prevención como primera medida de seguridad

La vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, ha defendido la importancia de las actuaciones dirigidas a evitar accidentes y reducir sus consecuencias.

La campaña se integra en la iniciativa El mar nos une, dale vida, y pretende convertir la información y la sensibilización en herramientas para mejorar el comportamiento de la ciudadanía ante los riesgos del litoral.

Lanzarote y La Graciosa cuentan con una amplia actividad vinculada al mar, desde el baño y el ocio en las playas hasta la navegación y otras actividades acuáticas. A ello se suma la llegada constante de turistas a lo largo de todo el año, por lo que los responsables de la iniciativa consideran necesario mantener los mensajes preventivos de forma continuada.

El propósito de la campaña no es únicamente explicar qué hacer cuando ocurre un accidente, sino evitar que el accidente llegue a producirse mediante comportamientos más seguros.

Los datos hasta el pasado mes de julio de la plataforma Canarias 1.500 kilómetros de costa revelan que Tenerife es la isla que registró más víctimas mortales, con 15 fallecidos hasta julio. Le siguen Fuerteventura, con nueve; Gran Canaria, con seis; El Hierro y Lanzarote, con tres cada una; La Gomera, con dos, y La Palma, con una. La Graciosa no contabilizó ningún fallecimiento.