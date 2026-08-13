Lanzarote registra cortes de agua en pleno agosto por las averías y los bajos niveles de los depósitos

El sistema de abastecimiento de agua de Lanzarote atraviesa una situación puntual de tensión que ha obligado a introducir ajustes temporales en la distribución, informó Aguas de Lanzarote y La Graciosa el miércoles 12 de agosto. La combinación de una elevada demanda durante estas fechas y varias incidencias registradas en instalaciones de producción ha reducido los niveles de almacenamiento de los depósitos, lo que ha llevado a adoptar medidas para favorecer su recuperación.

Aguas de Lanzarote y La Graciosa explicó que durante las últimas horas se produjeron paradas sobrevenidas en dos bastidores correspondientes a las plantas Lanzarote III y Lanzarote V.

Estas incidencias se han producido en un momento en el que el consumo de agua aumenta debido a la demanda estacional. A ello se suma que algunos depósitos ya estaban teniendo dificultades para recuperar sus niveles habituales de almacenamiento.

Los depósitos se encuentran en niveles especialmente bajos

La coincidencia de estos factores ha provocado una reducción temporal del margen disponible para atender el consumo con normalidad. Los depósitos presentan niveles de almacenamiento especialmente bajos, según ha comunicado el servicio de abastecimiento insular.

Ante este escenario, se han puesto en marcha una serie de medidas destinadas a recuperar progresivamente las reservas y mantener la estabilidad de la red.

El objetivo de estas actuaciones es preservar la continuidad del sistema y distribuir de forma equilibrada el agua disponible entre la población, de acuerdo con la información facilitada por Aguas de Lanzarote y La Graciosa.

Las medidas tienen carácter puntual y están vinculadas a la evolución de los niveles de almacenamiento y a la capacidad de producción del sistema.

Suspensiones puntuales de suministro en diferentes zonas

Entre las actuaciones adoptadas se encuentran suspensiones puntuales del suministro de agua en distintas zonas de Lanzarote. La entidad no establece, por el momento, una duración general para estas interrupciones, ya que dependerá de cómo evolucionen las reservas disponibles.

Además de estos cortes temporales, se ha decidido reducir la presión de la red en determinadas áreas como medida adicional para contribuir a estabilizar el sistema.

En concreto, esta reducción afecta a Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé, y a las zonas de San Francisco Javier y Argana, en Arrecife.

La disminución de la presión forma parte de las actuaciones destinadas a controlar temporalmente la distribución mientras se recuperan los niveles de los depósitos.

Sin una hora concreta para recuperar el servicio habitual

Aguas de Lanzarote y La Graciosa señala que todavía no es posible establecer una hora concreta para recuperar las condiciones habituales del suministro.

La duración de estas medidas dependerá de varios factores, entre ellos la evolución de los niveles de almacenamiento y la recuperación de la capacidad de producción afectada por las incidencias registradas en las plantas Lanzarote III y Lanzarote V.

Por este motivo, la situación permanece bajo vigilancia y las condiciones del servicio pueden variar a medida que se normalice la producción y aumenten las reservas disponibles.

La entidad asegura que mantiene un seguimiento continuo del estado del sistema de abastecimiento para adaptar las medidas a las necesidades de cada momento.

La información se actualizará a través del portal del servicio

Aguas de Lanzarote y La Graciosa ha indicado que cualquier modificación relacionada con las suspensiones o con las condiciones del suministro se comunicará a través de su portal oficial, donde también se puede consultar la planificación de las interrupciones previstas.

La información se podrá localizar mediante el buscador y el apartado específico dedicado a la planificación de suspensiones de suministro.