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Sorteo de 2 entradas dobles para disfrutar de Malvasoul Lanzarote con David Penn

LA PROVINCIA te invita a vivir una de las grandes citas musicales del verano en Lanzarote con la actuación del reconocido DJ y productor internacional David Penn

David Penn encabeza el cartel de Malvasoul Lanzarote, una de las grandes citas musicales del verano.

David Penn encabeza el cartel de Malvasoul Lanzarote, una de las grandes citas musicales del verano. / LA PROVINCIA

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Monica Ramos

Monica Ramos

Lanzarote

La música electrónica vuelve a tomar el protagonismo en Lanzarote y LA PROVINCIA quiere que nuestros lectores formen parte de esta experiencia única.

Ponemos en marcha un nuevo sorteo de dos entradas dobles para asistir a Malvasoul Lanzarote , una de las fiestas boutique más esperadas del verano, que se celebrará el próximo 22 de agosto, de 16:00 a 23:30 horas, en el icónico Amura Restaurante, Puerto Calero. El evento estará encabezado por el prestigioso DJ y productor David Penn, acompañado por Superseñorita, EmmaPlay, The Piriexpirience y Mr. Paradise, en una jornada donde la mejor música se fusionará con uno de los escenarios más exclusivos de la isla.

Una experiencia para disfrutar del verano al ritmo de la mejor música

El Malvasoul Festival se ha consolidado como una de las propuestas musicales más atractivas de Canarias gracias a su cuidada selección artística, su ambiente exclusivo y su apuesta por combinar música, gastronomía y un entorno privilegiado junto al mar. El festival reúne a artistas nacionales e internacionales en un formato pensado para disfrutar de una experiencia diferente, donde la calidad musical y el buen ambiente son los grandes protagonistas.

En esta edición, el cartel estará liderado por David Penn, uno de los productores españoles con mayor proyección internacional dentro de la música house, acompañado por un elenco de artistas que garantizarán una sesión inolvidable durante toda la tarde y la noche.

Participa y consigue una de las dos entradas dobles

Si no quieres perderte esta cita, LA PROVINCIA te lo pone muy fácil.

Participa en nuestro concurso y podrás conseguir una de las dos entradas dobles que sorteamos entre todos los participantes.

Solo tendrás que completar el formulario de participación antes de que finalice el plazo del concurso. Los ganadores serán elegidos mediante sorteo y contactados directamente por la organización para indicarles cómo disfrutar de su premio.

¿Cómo participar en el sorteo?

  1. Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate gratis y únete a nuestra comunidad.
  2. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario.
  3. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Fecha del sorteo: al mediodía del jueves, 20 de agosto.

El mismo día del sorteo, contactaremos con los afortunados mediante los datos registrados en su cuenta. Por eso, revisa y actualiza tu información en la sección 'Mi cuenta' en tu perfil de usuario para que email y teléfono móvil estén correctamente.

¡Anímate y prepárate para vivir una tarde llena de buena música, ambiente y diversión en el MALVASOUL, uno de los eventos imprescindibles del verano en Lanzarote!

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¡Mucha suerte y nos vemos en la fiesta!

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