Zapatillas Solidarias reúne 2.015 pares en Lanzarote para destinarlos a niños y jóvenes de Guinea Ecuatorial

La campaña Zapatillas Solidarias ha cerrado su duodécima edición con la recogida de 2.015 pares de zapatillas deportivas que serán enviados a Guinea Ecuatorial para su posterior distribución entre niños y jóvenes. Parte de este calzado se utilizará también en el Campus de Baloncesto que se celebra en las ciudades de Malabo y Bata, una iniciativa que emplea el deporte como herramienta de integración y desarrollo personal.

La campaña, que combina reciclaje, educación ambiental, deporte y solidaridad, se desarrolló entre el 14 de enero y el 15 de mayo. Durante esos meses, vecinos, familias, alumnado, docentes, deportistas y trabajadores de Lanzarote pudieron depositar calzado deportivo que ya no utilizaban en los puntos habilitados para su recogida.

La iniciativa está impulsada por el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del programa de educación ambiental Lanzarote Recicla, y la Fundación Martínez Abolafio. En esta edición se sumaron 54 centros educativos y entidades colaboradoras.

Más de 2.000 pares recogidos en la duodécima edición

El resultado de esta última convocatoria eleva a 2.015 los pares de zapatillas recogidos durante esta edición. Antes de ser enviados a Guinea Ecuatorial, todo el calzado pasa por un proceso de selección para comprobar que se encuentra en condiciones adecuadas para su reutilización.

La campaña busca así dar una segunda vida a unas zapatillas que ya no utilizan sus propietarios, evitando que terminen convertidas en residuos y destinándolas, en cambio, a personas que pueden necesitarlas.

Presentación de la Campaña Zapatillas Solidarias / La Provincia

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha valorado el resultado de la iniciativa y ha destacado la respuesta de la sociedad lanzaroteña. Según ha señalado, la cantidad de calzado reunida demuestra la capacidad de la ciudadanía para participar en proyectos que vinculan la protección del medioambiente con la solidaridad.

La recogida se ha apoyado especialmente en la participación de la comunidad educativa, aunque la iniciativa también ha contado con aportaciones de particulares y de diferentes colectivos y entidades de la isla.

Una campaña que une reciclaje y solidaridad

Uno de los objetivos de Zapatillas Solidarias es mostrar que la gestión de los residuos puede ir acompañada de un componente social. En este caso, un producto que ha dejado de utilizarse puede tener una nueva función y llegar a niños y jóvenes de Guinea Ecuatorial.

El consejero del Área de Residuos, Domingo Cejas, ha puesto precisamente el foco en esa segunda oportunidad que se proporciona al calzado deportivo. La campaña pretende que la ciudadanía entienda que reciclar o reutilizar no consiste únicamente en deshacerse correctamente de un residuo, sino que determinadas acciones pueden generar también un beneficio para otras personas.

La organización ha agradecido especialmente el trabajo de las personas voluntarias y de quienes han colaborado en la recogida y clasificación de las zapatillas, una fase necesaria para comprobar que el calzado puede ser enviado y utilizado posteriormente.

Entre las entidades que han participado en esta edición figuran el Centro de Día de Zonzamas, la Fundación Canaria MAIN, Ferretería Tías, Aylanz, Promociones Marabo y Grupo Martínez Abolafio, además de los centros educativos y otros colectivos que han habilitado o utilizado los puntos de recogida.

15.737 pares desde el inicio de la iniciativa

Los 2.015 pares reunidos este año se suman a los obtenidos en las anteriores ediciones. Desde que Zapatillas Solidarias comenzó en 2014, la campaña ha conseguido reunir un total de 15.737 pares de zapatillas.

La cifra acumulada refleja la continuidad de un proyecto que ha conseguido implicar durante más de una década a centros educativos, familias y entidades de Lanzarote.

La iniciativa se ha planteado desde sus comienzos como una forma de relacionar varios ámbitos que habitualmente se abordan por separado: educación ambiental, economía circular, deporte y cooperación social.

El hecho de que el calzado pueda reutilizarse permite prolongar su vida útil y reducir la cantidad de residuos generados, mientras que su destino final añade un componente solidario a la campaña.

Además, la participación de los colegios y de otros centros educativos permite introducir estos conceptos en el entorno escolar y trasladarlos posteriormente a las familias.

Campaña Zapatillas Solidarias 2026. / La Provincia

Las zapatillas llegarán a Malabo y Bata

Una vez finalizada la recogida y realizada la correspondiente selección, el calzado se prepara para su envío a Guinea Ecuatorial.

Las zapatillas tendrán diferentes destinos en las ciudades de Malabo y Bata. Una parte se empleará en el Campus de Baloncesto que se desarrolla en ambas localidades, mientras que otras serán distribuidas entre escuelas rurales, orfanatos y centros comunitarios.

De esta forma, la campaña no se limita a proporcionar material deportivo para una actividad concreta, sino que permite que el calzado llegue a diferentes espacios frecuentados por niños y jóvenes.

El proyecto mantiene además una relación directa con el baloncesto, un deporte que sirve como vehículo para trabajar aspectos relacionados con la convivencia, la integración y los hábitos saludables.

El Campus de Baloncesto se celebra desde 2013

El Campus de Baloncesto al que se destinará parte de las zapatillas se celebra desde 2013 en Malabo y Bata.

La actividad está organizada por el Club de Baloncesto Conejero y la Federación de Baloncesto de Guinea Ecuatorial, con el respaldo de la Fundación Martínez Abolafio.

El proyecto busca acercar la práctica deportiva a niños y jóvenes y proporcionarles un espacio seguro en el que puedan desarrollar actividades relacionadas con el baloncesto.

Más allá del aprendizaje deportivo, el campus utiliza el deporte como herramienta para fomentar la integración social, la convivencia y el desarrollo personal, además de promover hábitos de vida saludables.

En este contexto, la aportación de zapatillas deportivas recogidas en Lanzarote permite cubrir una necesidad material vinculada directamente con la actividad física.

La participación de los centros educativos, una pieza clave

La campaña ha contado este año con la participación de 54 centros educativos y entidades colaboradoras. El papel de estos colectivos resulta especialmente relevante porque facilita que el mensaje sobre reutilización y solidaridad llegue a un número amplio de familias.

La entrega de unas zapatillas que ya no se utilizan puede convertirse así en una actividad sencilla dentro del día a día de los hogares, pero integrada en un proyecto de mayor alcance.

El modelo también permite introducir entre los más jóvenes la idea de que los objetos pueden tener una segunda vida antes de convertirse en residuos. En el caso del calzado deportivo, esta reutilización adquiere además un sentido práctico, ya que los pares seleccionados se destinan a personas que participan en actividades deportivas o que los necesitan para su vida cotidiana.

Desde el Cabildo se considera que este componente educativo forma parte esencial de la iniciativa, al igual que la colaboración de las familias y de los diferentes colectivos que participan cada año.

Un proyecto que mantiene su dimensión ambiental

Aunque el destino solidario del calzado es uno de los aspectos más visibles de la campaña, Zapatillas Solidarias mantiene también un objetivo ambiental.

La reutilización permite alargar la vida útil de los productos y evitar que materiales que todavía pueden aprovecharse pasen directamente al circuito de residuos.

En este sentido, la iniciativa se relaciona con los principios de la economía circular, que buscan reducir el consumo de recursos y aprovechar los productos durante el mayor tiempo posible.

La campaña trasladada a los centros educativos permite, además, explicar que la gestión responsable de los residuos comienza también con decisiones cotidianas: consumir de manera responsable, reutilizar cuando sea posible y entregar aquellos productos que todavía pueden tener utilidad.

En este caso concreto, unas zapatillas que ya no encuentran uso en Lanzarote pueden terminar formando parte de una actividad deportiva a miles de kilómetros de distancia.

Una iniciativa con más de una década de recorrido

Con 15.737 pares recogidos desde 2014, Zapatillas Solidarias ha consolidado un modelo de colaboración que se mantiene después de doce ediciones.

El resultado de este año, con más de 2.000 pares reunidos, vuelve a mostrar la participación de diferentes sectores de la sociedad lanzaroteña en una iniciativa que parte de un gesto sencillo: entregar unas zapatillas deportivas que ya no se utilizan.

Después, el proceso continúa con la clasificación del material, su preparación y el traslado hasta Guinea Ecuatorial, donde el calzado tendrá diferentes usos.

La iniciativa conecta así una acción relacionada con la gestión de residuos en Lanzarote con proyectos deportivos y sociales desarrollados en Malabo y Bata. En ese recorrido participan administraciones públicas, entidades sociales, centros educativos, empresas, voluntariado, familias y ciudadanos.

El resultado final de esta duodécima edición son 2.015 pares preparados para una nueva utilización, que se suman a los más de 13.700 reunidos durante las once campañas anteriores.