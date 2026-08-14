Arrecife inicia la restauración exterior de La Recova y prepara su reapertura como Mercado de Abastos

El Ayuntamiento de Arrecife ha comenzado una nueva actuación destinada a mejorar la imagen exterior de La Recova, un edificio emblemático situado en pleno casco histórico de la capital lanzaroteña. Los trabajos se desarrollan en el inmueble que albergó el antiguo colegio La Marina y que, durante años, acogió también el mercado municipal de la ciudad.

La intervención forma parte de la estrategia impulsada por el grupo de gobierno para recuperar y revitalizar el centro histórico de Arrecife, especialmente el entorno de la iglesia de San Ginés, uno de los espacios con mayor valor patrimonial de la capital.

Según ha informado el Ayuntamiento, las labores comenzaron la pasada semana y están centradas en el acondicionamiento y restauración de las fachadas exteriores del edificio, ubicado junto a la Casa Consistorial.

Mejoras en el entorno histórico de San Ginés

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, que además dirige directamente el área de Obras Públicas, ha señalado que estas actuaciones buscan contribuir a la conservación del patrimonio municipal y mejorar la imagen de los edificios públicos situados en una de las zonas más representativas de la ciudad.

La actuación se enmarca en un conjunto más amplio de proyectos ejecutados en los últimos meses en el entorno histórico de San Ginés. Entre ellos destaca la renovación de la Plaza de Las Palmas, uno de los espacios más transitados de la capital, así como las mejoras realizadas en los exteriores de la Biblioteca Municipal y las intervenciones acometidas en el salón parroquial.

Arrecife pinta el exterior del antiguo colegio de La Marina, que se reabrirá como Mercado de Abastos / La Provincia

La recuperación de estos inmuebles y espacios públicos pretende reforzar el atractivo urbano de esta parte de Arrecife, donde se concentra una importante actividad comercial, cultural y turística.

La reapertura de La Recova, objetivo prioritario

Más allá de la mejora estética exterior, el proyecto municipal contempla una actuación de mayor alcance para devolver a La Recova el protagonismo que tuvo históricamente como mercado de la ciudad.

El Ayuntamiento prevé licitar durante este verano las obras de adecuación interior del edificio con el objetivo de reabrirlo como Mercado de Abastos, incorporando además una zona gastronómica vinculada a los productos del sector primario de Lanzarote.

La iniciativa busca crear un espacio donde productores, comerciantes y consumidores puedan encontrarse en un entorno renovado, permitiendo además que residentes y visitantes puedan adquirir productos locales y degustarlos en el propio recinto.

Desde la Concejalía de Comercio y Turismo, dirigida por Eli Merino, se trabaja actualmente en los últimos trámites para sacar a licitación esta actuación, considerada una de las principales apuestas para la dinamización económica y comercial del centro urbano.

Un proyecto vinculado a la recuperación de la Pescadería Municipal

La reapertura de La Recova no será una actuación aislada. El Ayuntamiento plantea que este futuro mercado funcione de forma complementaria con la Pescadería Municipal, otro edificio histórico cuya rehabilitación tiene previsto comenzar el próximo mes de septiembre.

La intención municipal es generar una oferta comercial y gastronómica vinculada a la tradición local y al producto de proximidad, aprovechando la cercanía entre ambos inmuebles y su ubicación en una de las zonas más emblemáticas de Arrecife.

Un entorno en transformación

El área que rodea la iglesia de San Ginés está experimentando una transformación progresiva gracias a diferentes proyectos de mejora urbana y recuperación patrimonial. A ello se suma la apertura de nuevos establecimientos relacionados con la restauración, el ocio y el comercio.

La iglesia de San Ginés Obispo, catalogada como monumento histórico, constituye el principal referente patrimonial de este enclave y uno de los puntos más visitados de la capital lanzaroteña. La recuperación de edificios históricos como La Recova forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la actividad económica y cultural del centro de la ciudad.