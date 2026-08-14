Arrecife ultima la licitación del ecobulevar de Manolo Millares para modernizar uno de los principales accesos a la ciudad

El Ayuntamiento de Arrecife se encuentra en la fase final de preparación de la licitación de las obras para transformar la calle Manolo Millares en un nuevo ecobulevar urbano. La actuación, promovida a través de la Concejalía de Obras Públicas, contará con una inversión cercana a los 3,5 millones de euros y forma parte del programa municipal de renovación urbana impulsado en distintos barrios de la capital lanzaroteña.

El anuncio ha coincidido con la conmemoración de la fecha del fallecimiento del reconocido artista canario Manolo Millares, una figura destacada del arte contemporáneo español y estrechamente vinculada a Arrecife durante parte de su juventud.

Según ha informado el consistorio este viernes, la actuación forma parte de una estrategia más amplia que contempla la creación de cinco ecobulevares en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de mejorar la conectividad entre los barrios y el centro urbano.

Un corredor verde entre la Vía Medular y la calle Guenia

La intervención se desarrollará en la denominada segunda fase de transformación de la calle Manolo Millares. El proyecto abarca el tramo comprendido entre la Vía Medular, junto al antiguo cementerio, y la calle Guenia, a la altura del colegio Antonio Zerolo.

La intención municipal es convertir este espacio en un corredor urbano más accesible, moderno y sostenible mediante la creación de un amplio pasillo verde que mejore tanto la movilidad peatonal como la imagen urbana de uno de los accesos más importantes a la capital desde la carretera del aeropuerto.

La Concejalía de Obras está ultimando los pliegos técnicos y administrativos necesarios para sacar a concurso la ejecución de los trabajos. Esta actuación se integra dentro del denominado Plan Municipal de Inversiones, que contempla cerca de 37 millones de euros destinados a nuevas infraestructuras y mejoras en diferentes zonas de Arrecife.

Mejora de la movilidad y nueva glorieta en Las Salinas

Uno de los elementos más destacados del proyecto será la construcción de una glorieta en el entorno de la calle Taburiente, una infraestructura concebida para facilitar los desplazamientos hacia y desde el barrio de Las Salinas.

Esta zona concentra varios equipamientos de relevancia para la ciudad, entre ellos las oficinas principales de Correos, el IES Las Salinas, el Campo Municipal de Fútbol, el Parque Deportivo Las Salinas y el colegio Antonio Zerolo.

La nueva glorieta pretende mejorar la fluidez del tráfico y reforzar la seguridad vial en una zona que registra una importante circulación de vehículos y peatones durante gran parte del día.

Además de esta actuación, el proyecto contempla una reorganización de las plazas de aparcamiento existentes. El amplio ancho de la vía permitirá mantener espacios para el estacionamiento al tiempo que se incorporan nuevas zonas verdes y áreas destinadas al tránsito peatonal.

Renovación de infraestructuras y creación de espacios más sostenibles

La transformación de la calle Manolo Millares no se limitará a una mejora estética. El proyecto incluye una renovación integral de diferentes infraestructuras urbanas.

Entre las actuaciones previstas figuran la instalación de una nueva red de drenaje de aguas pluviales, una mejora especialmente relevante debido a que este sector de Arrecife se encuentra próximo al nivel del mar y cerca de la playa de El Reducto, una circunstancia que históricamente ha generado problemas en episodios de lluvias intensas.

También se instalará un nuevo sistema de alumbrado público, una red de riego automatizada, alcorques y arbolado para incrementar la presencia de vegetación en la zona.

A ello se sumará la colocación de mobiliario urbano renovado y el reasfaltado completo de la vía, con el objetivo de ofrecer un espacio más cómodo y seguro tanto para residentes como para visitantes.

Uno de los cinco ecobulevares previstos para la capital

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha señalado que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de transformación urbana basada en la creación de corredores verdes que conecten diferentes barrios con el centro de la ciudad.

La calle Manolo Millares es considerada una actuación estratégica por su ubicación y por su capacidad para mejorar la relación entre zonas residenciales como Las Salinas y La Destila con el núcleo central de Arrecife.

El Ayuntamiento también tiene previsto desarrollar actuaciones similares en otros puntos de la ciudad. Entre ellas destaca la futura transformación de la calle Triana, donde se proyecta otro ecobulevar entre la zona de los juzgados y la calle Fajardo.

Esta iniciativa permitiría reforzar la conexión urbana entre barrios como San Francisco Javier, La Vega y el centro de la capital.

Nuevos proyectos para transformar la imagen urbana de Arrecife

La actuación de Manolo Millares se suma a otros proyectos contemplados por el Ayuntamiento para modernizar diferentes espacios de la ciudad.

Entre ellos figura la futura remodelación del Parque Temático, una intervención que ha podido avanzar tras obtener la autorización correspondiente de la Demarcación de Costas, al tratarse de terrenos ganados al mar.

Asimismo, el consistorio prevé ejecutar la segunda fase de transformación de la Avenida Fred Olsen, en el tramo comprendido entre la calle Guenia y el intercambiador de guaguas, en las proximidades de la playa de El Reducto.

Estas actuaciones buscan renovar la imagen urbana de una de las áreas con mayor crecimiento y actividad de la capital lanzaroteña.

Colaboración institucional para redactar el proyecto

El Ayuntamiento ha destacado la colaboración prestada por la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote en la elaboración técnica del proyecto.

El área insular, dirigida por el consejero Jacobo Medina, ha participado en la redacción de la documentación necesaria para esta segunda fase de transformación de la calle Manolo Millares.

Una vez completado el proceso administrativo, será el propio Ayuntamiento quien licite y financie directamente la ejecución de las obras a través de los recursos contemplados en los presupuestos municipales para el área de Obras Públicas.

Un homenaje a la figura de Manolo Millares

La previsión municipal es que los trabajos comiencen durante el próximo otoño. La actuación coincidirá además con los actos vinculados al centenario del nacimiento de Manolo Millares, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 17 de enero de 1926 y considerado una de las figuras más influyentes del arte español del siglo XX.

El vínculo del artista con Arrecife está documentado en el Archivo Municipal, donde constan registros que acreditan que residió en la ciudad durante parte de su adolescencia debido al destino profesional de su padre como profesor en el antiguo instituto de la capital lanzaroteña.

Durante aquella etapa, la familia Millares Sall mantuvo relación con el también universal artista lanzaroteño César Manrique, una conexión que forma parte de la historia cultural de la isla.