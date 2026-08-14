El Cabildo estudia un nuevo modelo para el Festival de Música Visual de Lanzarote y plantea su posible celebración bienal

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha iniciado una nueva fase de análisis y planificación para redefinir el futuro del Festival de Música Visual de Lanzarote, una de las propuestas culturales más reconocidas y singulares del archipiélago. Como consecuencia de este proceso, la institución ha confirmado que el certamen no celebrará una nueva edición durante el año 2026.

La decisión forma parte de una estrategia impulsada desde el Área de Cultura para replantear el modelo organizativo del festival y fortalecer aquellos elementos que han convertido a esta iniciativa en una referencia dentro de la programación cultural de la isla.

El objetivo principal es disponer de más tiempo para preparar cada edición, mejorar los procesos de selección artística y desarrollar propuestas que mantengan el carácter distintivo que ha definido al festival desde su creación.

Más tiempo para planificar y desarrollar nuevas propuestas

Desde el Cabildo consideran que la complejidad y las características del Festival de Música Visual requieren períodos de trabajo más amplios que permitan profundizar en cada una de las fases de producción.

La institución estudia diferentes fórmulas para garantizar una planificación más extensa y detallada. Entre ellas figura la posibilidad de implantar una periodicidad bienal, una opción que permitiría concentrar recursos y ampliar los tiempos de preparación de cada edición.

Esta fórmula facilitaría una mayor investigación y selección de artistas, así como el diseño de proyectos específicos vinculados a los espacios naturales y culturales de Lanzarote.

La intención es que cada edición pueda desarrollarse con una mayor capacidad de producción y con propuestas concebidas expresamente para el territorio insular, reforzando así la identidad propia del evento.

Un festival ligado al paisaje y a la creación contemporánea

El Festival de Música Visual de Lanzarote se ha caracterizado históricamente por ofrecer una programación alejada de los formatos convencionales. Su propuesta artística ha girado en torno a la relación entre la música, el arte contemporáneo, el paisaje y algunos de los espacios más emblemáticos de la isla.

A lo largo de su trayectoria, el certamen ha apostado por experiencias culturales que integran la creación sonora con el entorno, aprovechando la singularidad geográfica y patrimonial de Lanzarote como parte fundamental de la experiencia artística.

Precisamente esa identidad diferenciada es uno de los aspectos que el Cabildo pretende preservar durante esta nueva etapa de reflexión. La institución considera que el festival debe continuar evolucionando sin perder aquellos elementos que lo han convertido en una cita reconocible tanto para el público local como para los visitantes interesados en propuestas culturales innovadoras.

Cultura apuesta por reforzar la calidad artística

El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Jesús Machín Tavío, ha señalado que la intención es seguir cuidando un proyecto que forma parte de la historia cultural contemporánea de la isla.

Según ha explicado, el trabajo que se está desarrollando busca preparar las futuras ediciones con mayor antelación, profundizar en la selección de las propuestas artísticas y reforzar la producción de proyectos que estén a la altura de la personalidad y prestigio alcanzados por el festival.

La institución entiende que una programación de estas características requiere un proceso de estudio detallado, tanto en la elección de los artistas como en la adaptación de los espectáculos a los diferentes espacios donde se desarrollan las actividades.

La opción de un formato bienal gana protagonismo

Entre las alternativas que actualmente analiza el Área de Cultura destaca la posibilidad de que el Festival de Música Visual adopte un modelo bienal.

Aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva, esta opción permitiría ampliar considerablemente los plazos de trabajo entre una edición y otra. De esta manera, sería posible estudiar con más profundidad nuevas propuestas artísticas, establecer colaboraciones específicas y desarrollar proyectos creados expresamente para Lanzarote.

Además, un calendario más amplio facilitaría la producción de iniciativas de mayor complejidad técnica y artística, algo especialmente relevante en un festival que apuesta por formatos innovadores y por la interacción entre distintas disciplinas culturales.

Preservar el legado y proyectar el futuro

El Cabildo ha insistido en que la suspensión de la edición de 2026 no supone una desaparición del festival, sino una pausa destinada a definir una nueva hoja de ruta que garantice su continuidad y crecimiento.

Durante los próximos meses, el Área de Cultura continuará analizando las diferentes posibilidades para establecer el modelo que regirá las futuras ediciones. El propósito es encontrar un equilibrio entre la conservación de la esencia original del certamen y la incorporación de nuevas herramientas que permitan fortalecer su proyección.

La institución considera que el Festival de Música Visual constituye una parte importante del patrimonio cultural contemporáneo de Lanzarote y una herramienta para difundir la creatividad vinculada al territorio.