Lanzarote lidera el reciclaje de vidrio en Canarias con 44 kilos por habitante

Lanzarote se ha convertido en la isla canaria que más envases de vidrio recicla por habitante. Durante 2025 registró una aportación de 43,9 kilos por persona, más del doble de la media española, situada en 20 kilos.

El dato resulta especialmente relevante en una isla con una elevada actividad turística y hostelera. Precisamente, un estudio de Ecovidrio advierte de que el 27% de los españoles abandona el reciclaje de vidrio cuando se encuentra de vacaciones.

Aunque el informe no ofrece un porcentaje específico para Canarias, la situación afecta especialmente a los destinos turísticos. El verano concentra alrededor del 30% de los residuos anuales de envases de vidrio de un solo uso, impulsado por los viajes, el consumo fuera del hogar y la actividad de bares, restaurantes y alojamientos.

Canarias supera la media nacional

Durante 2025 se depositaron en los contenedores verdes de Canarias más de 47.800 toneladas de envases de vidrio. Cada habitante recicló una media de 21,3 kilos, equivalentes a unos 73 envases, por encima de los 20 kilos y 68 unidades del conjunto de España.

En total, las Islas reciclaron aproximadamente 164 millones de envases, más de 448.000 al día y alrededor de 300 cada minuto. Pese a estos resultados, el volumen recogido descendió un 3% respecto al año anterior, en un contexto en el que también cayó el consumo de esta clase de envases.

Los ciudadanos de las islas depositaron 164 millones de envases de vidrio en los contenedores verdes. / LP/DLP

Por islas, detrás de Lanzarote se situó Fuerteventura, con 35,9 kilos por habitante. Le siguieron La Palma, con 20,8; La Gomera, con 19,7; Gran Canaria, con 18,9; El Hierro, con 18,5, y Tenerife, con 17,6 kilos.

Tías y Yaiza encabezan la clasificación municipal

El liderazgo lanzaroteño se refleja también en los datos municipales. Entre las localidades canarias de más de 10.000 habitantes, Tías ocupó la primera posición, con 118,5 kilos de vidrio por persona, seguida de Yaiza, con 115,5 kilos.

Reposición de contenedores de basura en Yaiza / La Provincia

Mogán, en Gran Canaria, completó los tres primeros puestos con 91,9 kilos por habitante. Estas cifras están calculadas sobre la población residente, aunque incluyen los envases generados por la actividad turística y hostelera de cada municipio.

¿Por qué se deja de reciclar durante las vacaciones?

El desconocimiento sobre la ubicación de los contenedores es el principal obstáculo. El 38% de las personas que deja de reciclar cuando viaja asegura que no sabe dónde se encuentra el contenedor verde más cercano.

Otro 13% señala que no dispone de suficiente espacio para separar los residuos en su alojamiento, mientras que un 12% se hospeda en establecimientos donde la gestión de la basura depende de terceras personas. Además, un 9% reconoce que abandona este hábito por pereza.

Reciclaje de vidrio / Agencias

También existen diferencias por edades. Los mayores de 64 años son quienes mejor conservan sus rutinas ambientales durante los desplazamientos. Los jóvenes de entre 18 y 34 años, en cambio, tienden a reciclar de manera más irregular.

Para evitar esta relajación, Ecovidrio ha puesto en marcha la campaña nacional No cerramos por vacaciones, dirigida tanto a residentes como a turistas. La iniciativa busca mantener el uso del contenedor verde durante una de las épocas con mayor generación de residuos del año.