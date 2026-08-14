Más consultas y tratamientos oncológicos en el Hospital Molina Orosa de Lanzarote

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, incrementó un 60% su plantilla de especialistas en Oncología desde 2022, al pasar de cinco a ocho facultativos.

El centro también reforzó el equipo de Enfermería en un periodo marcado por el crecimiento de las consultas, los tratamientos y la actividad hospitalaria vinculada al cáncer en Lanzarote.

El refuerzo de personal incorporó tres enfermeros y un técnico en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE). La sección cuenta con un equipo multidisciplinar formado por ocho oncólogos, 19 enfermeras y nueve TCAE, una estructura con la que el hospital afronta el aumento de la demanda asistencial y del seguimiento de pacientes.

Más consultas de Oncología en el Hospital de Día: 12.143

Durante 2025, la sección registró 12.143 consultas de Oncología. A esa actividad se sumaron los 6.470 procedimientos realizados en el Hospital de Día Oncológico, donde se administran tratamientos de carácter ambulatorio. La cifra supone un crecimiento del 15% respecto a 2022, ejercicio en el que se contabilizaron 5.661 procedimientos.

La actividad de Enfermería también aumentó de forma notable. Las consultas pasaron de 546 en 2022 a 1.119 en 2025, un incremento superior al 100%. Estos profesionales participan en el seguimiento de los tratamientos, la educación sanitaria, el asesoramiento nutricional, el control de efectos secundarios y el acompañamiento de los pacientes.

Un 36% más de personas atendidas desde 2022

El crecimiento también se refleja en el número de personas atendidas por la sección. Entre 2022 y 2025, la cifra pasó de 220 a 299 pacientes, lo que representa un incremento del 36%. Las estancias hospitalarias relacionadas con Oncología crecieron, por su parte, un 38%.

La evolución de estos indicadores muestra una mayor presión asistencial sobre el servicio y coincide con el refuerzo de sus recursos humanos.

El incremento de especialistas y personal de Enfermería busca sostener el seguimiento de los pacientes y dar respuesta a una actividad que también crece fuera de las consultas médicas convencionales.

Radioterapia suma 3.828 sesiones durante 2025

La atención oncológica del Molina Orosa incluye también la actividad de la unidad de Oncología Radioterápica, en funcionamiento desde 2023. Durante 2025, sus profesionales valoraron a 151 pacientes en primera consulta, realizaron 2.549 revisiones médicas de seguimiento y atendieron 1.094 consultas y procedimientos de Enfermería.

La unidad trató además a 315 pacientes mediante radioterapia externa y administró un total de 3.828 sesiones. Este recurso permite que más pacientes desarrollen parte de su tratamiento oncológico en Lanzarote, con una reducción de los desplazamientos fuera de la isla para recibir determinadas prestaciones.

El equipo vincula el refuerzo a una mayor capacidad de respuesta

La jefa de la sección de Oncología, Cynthia González, relaciona el crecimiento del equipo con una mayor capacidad de respuesta y un seguimiento más estrecho de los pacientes. La especialista también destaca "una atención más personalizada, gracias al trabajo coordinado de los profesionales".

El gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguia, señala que "el fortalecimiento del servicio de Oncología responde al compromiso por seguir mejorando la atención a los pacientes con cáncer".

Eguia vincula este refuerzo con la incorporación de profesionales y recursos asistenciales, así como con el objetivo de reducir desplazamientos de pacientes a otras islas.