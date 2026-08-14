Lanzarote recupera los canales de las históricas maretas de Montaña Blanca para mejorar la recogida de aguas pluviales

El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha puesto en marcha una nueva intervención destinada a la recuperación de los canales de borde de las Maretas de Montaña Blanca, una de las infraestructuras hidráulicas más singulares de la isla. Los trabajos se desarrollan en el municipio de Tías y tienen como objetivo devolver la funcionalidad a un sistema construido a mediados del siglo XX para captar, conducir y almacenar el agua procedente de las precipitaciones.

La actuación contempla labores de limpieza, acondicionamiento y restauración de los canales exteriores que forman parte de este conjunto hidráulico. El proyecto cuenta con una inversión de 100.910,08 euros, financiada íntegramente con recursos propios del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote. La ejecución ha sido adjudicada a la empresa Transportes y Excavaciones Sccatmeca S.L. y dispone de un plazo previsto de un mes y tres semanas.

Según ha informado la institución, la intervención busca no solo preservar un elemento destacado del patrimonio hidráulico insular, sino también mejorar la canalización de las aguas de lluvia y reducir los problemas derivados de la erosión y las escorrentías.

Recuperación de más de 700 metros de canalización

Las obras permitirán rehabilitar aproximadamente 730 metros de canal excavado en la montaña, una infraestructura que presenta una anchura interior cercana a los 60 centímetros y una altura superior al metro.

Debido a las características del entorno y a la necesidad de minimizar el impacto sobre el terreno, gran parte de los trabajos se desarrollarán de manera manual. Los operarios accederán directamente a los canales utilizando herramientas de pequeño tamaño para evitar afecciones sobre las zonas colindantes.

Entre las actuaciones previstas figuran la mejora del camino de acceso, la retirada de los sedimentos acumulados durante años, la reparación de desperfectos localizados en las paredes exteriores de los canales y la recuperación de los acabados superficiales. Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de impermeabilización y limpieza de las arquetas desarenadoras, además del barrido y acondicionamiento de la solera interior.

Una de las canaletas de las maretas de Montaña Blanca, en el municipio lanzaroteño de Tías / La Provincia

El proyecto también contempla la reposición de la señalización de seguridad vinculada a las instalaciones hidráulicas y el repintado de la caseta de control existente en el complejo.

Evitar obstrucciones y mejorar la evacuación de las lluvias

Desde el área de Aguas del Cabildo se destaca que uno de los principales problemas detectados en los últimos años ha sido la acumulación progresiva de barro, piedras, vegetación y otros materiales en los canales exteriores.

Esta situación ha provocado que numerosos tramos hayan quedado prácticamente inutilizados, impidiendo que las aguas pluviales sigan el recorrido para el que fueron diseñados. Como consecuencia, el agua desciende actualmente por las laderas sin una conducción adecuada, favoreciendo procesos erosivos y reduciendo la eficacia del sistema.

La recuperación de los canales permitirá restablecer su función original y mejorar la gestión de las precipitaciones en este enclave, especialmente en episodios de lluvias intensas.

Un ejemplo de la cultura del agua en Lanzarote

Las Maretas de Montaña Blanca constituyen uno de los ejemplos más representativos de la histórica adaptación de Lanzarote a la escasez de recursos hídricos. Durante siglos, la población insular desarrolló soluciones ingeniosas para aprovechar al máximo las escasas precipitaciones, una necesidad derivada de las particulares condiciones climáticas de la isla.

El sistema fue construido en las laderas de Montaña Blanca con el objetivo de captar el agua de lluvia mediante una red de canales excavados en la montaña. Posteriormente, el agua era conducida a través de sistemas de decantación y desarenado hasta dos grandes depósitos excavados en el interior de la propia montaña.

Cada uno de estos depósitos cuenta con unas dimensiones aproximadas de 54 metros de longitud, siete metros de altura y cinco metros de anchura, lo que convierte a la infraestructura en una de las más destacadas de su tipo en Lanzarote.

La instalación fue concebida inicialmente para contribuir al abastecimiento de agua de Arrecife, aunque durante su periodo de funcionamiento el recurso almacenado llegó únicamente hasta el municipio de Tías.

Del abandono a la recuperación

La expansión de las plantas desaladoras y la generalización de los sistemas modernos de abastecimiento provocaron que las Maretas de Montaña Blanca fueran perdiendo progresivamente su utilidad original. Como ocurrió con otras infraestructuras históricas vinculadas al aprovechamiento del agua, el complejo fue quedando en desuso y sufrió un importante deterioro con el paso del tiempo.

Con el propósito de conservar este patrimonio hidráulico, el Consejo Insular de Aguas impulsó en 2022 una primera fase de restauración. Aquella actuación permitió limpiar, reparar e impermeabilizar los depósitos principales y recuperar el canal interior situado entre las arquetas desarenadoras. También se ejecutaron medidas para proteger los accesos a los depósitos.

La intervención iniciada ahora supone la continuación de aquel proceso de recuperación. En esta ocasión, los esfuerzos se centran principalmente en los canales exteriores, completando así una actuación integral destinada a preservar una infraestructura considerada un testimonio excepcional de la historia del aprovechamiento del agua en Lanzarote.