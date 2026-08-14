El luchador de la UFC Hecher Sosa abre las fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife con un pregón dedicado a sus raíces: “Me impone más estar aquí que en una jaula”

El luchador lanzaroteño de artes marciales mixtas (MMA), Hecher Sosa, conocido en el mundo deportivo como ‘Guanche Warrior’, ha sido el encargado de abrir este viernes las Fiestas de San Ginés 2026, las celebraciones patronales de Arrecife, en un acto llevado a cabo en el Parque José Ramírez Cerdá. El deportista lanzaroteño, que compite actualmente en la UFC, se convirtió así en el protagonista del tradicional pregón con el que la capital de Lanzarote da comienzo oficial a sus fiestas, que se extenderán hasta el 25 de agosto.

“Si he sido capaz de meterme en una jaula delante de miles de personas... ¿cómo no voy a ser capaz de ponerme delante de mi gente y hablar?”, se preguntó el deportista. No obstante, reconoció que “esto impone bastante más. Aquí no vengo a pelear sino a hablar de casa”. El alcalde e Arrecife, Yonathan de León, y el concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, acompañaron a Hecher Sosa en el escenario.

Lejos de centrar su intervención únicamente en su trayectoria deportiva, Sosa aprovechó el acto para hablar de Arrecife, su infancia, su familia, sus amigos y las personas que le acompañaron durante los años de preparación hasta alcanzar el máximo nivel de las artes marciales mixtas.

Pregón de las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife / La Provincia

El pregón estuvo marcado por el recuerdo de los lugares y las personas que forman parte de su historia personal. Desde el comienzo dejó clara la relación que mantiene con la ciudad: “Arrecife es mi casa. Arrecife es mi gente”, señaló durante su intervención.

Del Charco de San Ginés a los grandes escenarios de la UFC

Una de las ideas centrales del discurso de Hecher Sosa fue el contraste entre sus orígenes y el punto en el que se encuentra actualmente. El luchador recordó que durante su infancia recorría con su madre el Charco de San Ginés y pasaba las tardes de verano con sus hermanas en el entorno del Puente de las Bolas. En aquellos años, según explicó, no podía imaginar que terminaría siendo la persona encargada de abrir las fiestas de la ciudad en la que creció.

Sosa recordó también cómo, cuando comenzó a perseguir sus objetivos deportivos, sus aspiraciones podían parecer demasiado ambiciosas para alguien que vivía en una isla. Sin embargo, convirtió precisamente ese origen en uno de los elementos que reivindicó durante el pregón.

“Vivir en un sitio pequeño no significa tener que soñar pequeño”, defendió el deportista, que utilizó su propia experiencia para lanzar un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes de Arrecife y Lanzarote. En su opinión, llegar lejos exige creer en una meta incluso cuando todavía no existen resultados que permitan demostrar que es posible.

La trayectoria de Sosa le ha llevado en los últimos años a competir fuera de Canarias y a alcanzar la UFC. En marzo de 2026 disputó su debut en la UFC ante Luan Lacerda y logró imponerse por decisión unánime después de tres asaltos.

Un discurso sobre el esfuerzo que no siempre se ve

El deportista quiso utilizar su experiencia para poner el foco en una parte de la carrera deportiva que suele quedar fuera de los grandes escenarios: el trabajo previo a los éxitos.

En su intervención recordó los entrenamientos, los madrugones, las lesiones, los sacrificios y también las derrotas y las dudas que forman parte del camino de cualquier deportista. Sosa incidió en que desde fuera puede parecer que una trayectoria de éxito comienza cuando llega la televisión, una victoria importante o un contrato, pero que detrás existe un proceso mucho más largo que normalmente no es visible.

Esa parte del discurso sirvió también para reconocer a quienes estuvieron a su lado cuando todavía no existían grandes escenarios ni atención mediática. El luchador tuvo palabras de agradecimiento para su familia, sus amigos, sus entrenadores, sus compañeros y todas las personas que le han acompañado durante su trayectoria.

Pregón de las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife / La Provincia

La idea de que los logros individuales también son fruto del apoyo colectivo fue una de las constantes del pregón. “Aunque sea uno el que entra solo en una jaula, nadie llega solo a ninguna parte”, expresó Sosa.

Arrecife como punto de partida y de regreso

La relación con su ciudad ocupó buena parte del discurso. El luchador explicó que, a medida que ha viajado y competido lejos de Lanzarote, ha comprendido mejor la importancia de mantener el vínculo con el lugar de origen.

En ese sentido, describió cómo al salir de la isla uno se lleva consigo elementos que no caben físicamente en una maleta: la forma de hablar, las bromas, las amistades, la familia, el mar, el Charco y una determinada manera de entender la vida.

Sosa también hizo referencia al carácter de quienes crecen en una isla y a la capacidad de mantener una identidad propia pese a desarrollar parte de la vida fuera de ella. Para el deportista, haber nacido y crecido en Lanzarote no ha supuesto un límite a sus aspiraciones, sino una parte fundamental de la persona que es hoy.

Pregón de las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife / La Provincia

El pregón tuvo además un componente de reconocimiento hacia los vecinos de Arrecife. El luchador señaló que la ciudad no está formada únicamente por sus calles y barrios, sino principalmente por las personas que viven en ellos: quienes trabajan, estudian, emprenden, cuidan de sus familias, entrenan o regresan después de haber tenido que marcharse. También incluyó a quienes llegaron desde otros lugares y decidieron establecer en Arrecife su hogar.

Un mensaje para los jóvenes de Lanzarote

Uno de los momentos más personales del pregón llegó cuando Sosa se dirigió directamente a los niños y jóvenes que pudieran estar escuchando sus palabras.

El luchador quiso transmitirles que el lugar de nacimiento no debería marcar hasta dónde puede llegar una persona. Para ilustrarlo recurrió a su propia historia: la de un joven de Arrecife que comenzó a entrenar y terminó compitiendo en algunos de los escenarios más importantes del mundo.

“Yo también lo tuve”, afirmó en referencia a esos sueños que pueden parecer demasiado grandes o difíciles. Después recordó que él mismo salió de una isla pequeña del Atlántico y llegó mucho más lejos de lo que aquel niño podía imaginar.

El mensaje, además, no terminó en la idea de marcharse para alcanzar una meta. Sosa puso el acento en la importancia de poder regresar a casa, reencontrarse con la familia, volver a los lugares de la infancia y mantener el vínculo con la comunidad de origen.

Ese planteamiento encaja con la propia trayectoria que recoge la UFC. La organización señala que Sosa utiliza su plataforma para transmitir a otras personas procedentes de islas con menos oportunidades la idea de que es posible perseguir objetivos ambiciosos. También destaca su intención de servir como referente para los niños y de asociar el deporte con valores como el respeto y la disciplina.

Llamamiento a la fiesta

En la parte final de su intervención, Hecher Sosa volvió a establecer un paralelismo con el deporte que practica. Recordó que dentro de una jaula llega un momento en el que terminan los nervios, suena la campana y comienza el combate.

Con esa imagen dio paso al comienzo de las celebraciones de San Ginés. “Que suene la campana”, proclamó antes de invitar a los vecinos a disfrutar de las fiestas, bailar, reír, encontrarse y celebrar.

El pregón concluyó con tres referencias a su tierra: “¡Viva San Ginés! ¡Viva Arrecife! ¡Viva Lanzarote!”, seguidas de la declaración simbólica del inicio de las fiestas: "¡Que empiecen las fiestas!

Tras el pregón se presentó la tercera edición del Festival Internacional de Artes Escénicas 'El mundo en Lanzarote'.

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