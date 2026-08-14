La Reserva de Lanzarote renueva el jardín 'La Línea y la Sombra' en Arrecife

La Reserva de la Biosfera de Lanzarote y La Graciosa, dependiente del Cabildo de Lanzarote, acometió nuevas actuaciones de acondicionamiento en el jardín La Línea y la Sombra, en Arrecife, con trabajos centrados en la conservación del espacio, la información al visitante y el mantenimiento de su vegetación autóctona.

Las intervenciones incluyeron la restauración de la parra cigarrera, una escultura elaborada con colillas recogidas en la calle durante una acción de limpieza con voluntariado. La Reserva también instaló un cartel informativo en dos idiomas, incorporó señalización para identificar las especies vegetales, completó la capa de rofe y renovó los servicios de limpieza y mantenimiento.

Jardín público 'La Línea y la Sombra' en Arrecife, Lanzarote. / LP/DLP

Un espacio verde que requiere conservación

El consejero de la Reserva de la Biosfera, Samuel Martín, considera que el jardín representa una aportación de interés para la trama urbana de Arrecife, aunque también reclama colaboración ciudadana para garantizar su conservación.

Martín señala que "es necesario que la ciudadanía entienda la importancia de mantener la zona verde en buenas condiciones, sin basura y con el máximo respeto a los ejemplares de nuestra singular flora lanzaroteña".

El jardín reúne siete especies endémicas o características de la flora insular como la tabaiba dulce, el verol, el taginaste blanco oriental o el guaydil.

De solar sin uso a espacio público integrado en la trama urbana

La Línea y la Sombra ocupa un terreno de unos 379 metros cuadrados entre la calle Inspector Luis Martín y la Avenida Coll. Su ubicación funciona como punto de conexión entre el casco histórico y la marina de Arrecife, en una parcela que quedó sin uso tras la demolición de la antigua Comisaría de Policía.

En ese solar estaba prevista la nueva sede de la Reserva de la Biosfera, pero la imposibilidad técnica de desarrollar ese proyecto abrió la vía a otro uso. La propuesta surgió como una intervención arquitectónica temporal y después adquirió carácter permanente como espacio público integrado en la trama urbana.

Un proyecto nacido de un concurso de ideas: PA-MPC Arquitectos

El diseño corresponde al estudio PA-MPC Arquitectos, ganador del concurso de ideas convocado para recuperar el solar. El proyecto planteó la transformación de la parcela mediante una intervención de bajo impacto que incorporó vegetación, zonas de estancia y un espacio vinculado también a la actividad cultural.

El nombre La Línea y la Sombra resume dos elementos de la propuesta. La línea alude al trazado y a la organización del espacio, mientras que la sombra responde a la necesidad de crear condiciones más adecuadas para el uso de espacios exteriores en Lanzarote.

La actuación también se vinculó desde su origen a los objetivos de la Reserva de la Biosfera sobre sostenibilidad urbana y participación. Las mejoras actuales refuerzan esa función y sitúan la conservación, la limpieza y el respeto a la vegetación como factores necesarios para mantener el jardín dentro del entorno urbano de Arrecife.