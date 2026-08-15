El festival Mundo en Lanzarote convierte las Fiestas de San Ginés en un escaparate internacional de culturas y tradiciones

Las Fiestas de San Ginés 2026 vivieron una de sus primeras grandes citas culturales con la celebración de un encuentro internacional organizado por el Festival Internacional de Artes Escénicas El Mundo en Lanzarote, una iniciativa que este año alcanza su tercera edición bajo el lema “Cultura que nos Une”.

La actividad tuvo lugar en el Parque José Ramírez Cerdá, en Arrecife, pocas horas después del pregón de las fiestas, protagonizado por el luchador y deportista lanzaroteño Hécher Sosa. El evento reunió a vecinos, visitantes y representantes de diferentes colectivos culturales en una noche marcada por la música, la danza y el intercambio entre tradiciones procedentes de distintos países.

La propuesta formó parte de la programación de las fiestas patronales de la capital lanzaroteña y convirtió uno de los espacios más emblemáticos de Arrecife en un escenario de convivencia cultural entre Europa, América Latina y Canarias.

Festival El Mundo en Lanzarote, celebrado en las Fiestas de San Ginés 2026, en Arrecife / La Provincia

Cuatro agrupaciones mostraron tradiciones de tres continentes

El encuentro reunió sobre el escenario a cuatro agrupaciones que representan diferentes manifestaciones artísticas y culturales.

Por parte de Lanzarote participó la Parrandera Marinera de Buches, considerada una de las expresiones más reconocibles de la tradición popular de Arrecife. La agrupación fue la encargada de abrir la velada, aportando un repertorio vinculado a las raíces marineras de la capital.

Tras la actuación inicial, el público pudo disfrutar de propuestas llegadas desde distintos países. Desde Polonia participó el grupo Dance Ensemble Racziborzania, mientras que Paraguay estuvo representado por Paraguay Rekove. La delegación mexicana llegó de la mano de Raíces del Tecnológico de Monterrey, que acercó al público algunas de las expresiones folclóricas más representativas de su país.

La combinación de estas agrupaciones permitió realizar un recorrido por distintas tradiciones musicales y coreográficas, acercando a los asistentes a formas de expresión cultural muy diversas.

Un festival que apuesta por el diálogo entre culturas

Más allá del espectáculo artístico, la iniciativa persigue un objetivo más amplio: utilizar las artes escénicas como herramienta de acercamiento entre pueblos y culturas.

La organización destaca que uno de los pilares fundamentales de El Mundo en Lanzarote es generar espacios donde artistas y ciudadanos puedan compartir experiencias, conocimientos y tradiciones. A través de la música, la danza, el teatro o el circo, el festival busca fomentar el entendimiento mutuo y el respeto a la diversidad cultural.

Esta filosofía encaja con el lema escogido para la edición de 2026, que pone el foco en la capacidad de la cultura para unir a personas procedentes de diferentes territorios y contextos sociales.

Además, la organización ha reforzado este año aspectos relacionados con la participación comunitaria y la interacción entre residentes y visitantes, consolidando el carácter abierto e integrador del proyecto.

Arrecife, punto de encuentro cultural durante San Ginés

La presencia del festival dentro de la programación de San Ginés responde también a la voluntad de ampliar la dimensión cultural de unas fiestas profundamente vinculadas a la identidad arrecifeña.

El teniente de alcalde y concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, Echedey Eugenio, destacó durante el acto que las fiestas patronales constituyen una celebración estrechamente ligada a las tradiciones locales, pero también pueden servir como espacio de convivencia y encuentro entre distintas culturas.

Por su parte, la concejala de Cultura, Abigail González, valoró positivamente la incorporación de esta iniciativa a la programación festiva y subrayó la importancia de promover actividades que permitan conocer y valorar expresiones culturales procedentes de otros lugares del mundo.

Un proyecto cultural que sigue creciendo en Lanzarote

El festival está impulsado por la Asociación Cultural y Deportiva Acciones Unidas, entidad que trabaja en la promoción de la interculturalidad y del intercambio artístico internacional.

A lo largo de sus tres ediciones, El Mundo en Lanzarote ha ido ampliando su presencia en la isla y consolidándose como una plataforma para el encuentro entre creadores y colectivos culturales de diferentes países.

La edición de 2026 reúne compañías internacionales, agrupaciones locales y diversas propuestas vinculadas a las artes escénicas, fortaleciendo la oferta cultural de Lanzarote y favoreciendo el acceso de la ciudadanía a manifestaciones artísticas procedentes de otros lugares.

La clausura llegará con un pasacalle por el centro de Arrecife

La programación del festival concluirá este domingo 16 de agosto con una jornada abierta al público que volverá a reunir a todas las agrupaciones participantes.

La clausura comenzará a las 19:30 horas con un pasacalle que partirá desde la zona del Puente de las Bolas y recorrerá la avenida marítima de Arrecife hasta llegar al Parque José Ramírez Cerdá.

Posteriormente, a partir de las 20:00 horas, los grupos participantes volverán a subir al escenario para ofrecer nuevas actuaciones y cerrar una edición que ha convertido a Arrecife en un punto de encuentro entre culturas de distintos continentes.