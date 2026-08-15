El Festival de Rock conquista San Ginés en una intensa noche musical en Arrecife

El Parque Islas Canarias de Arrecife se convirtió este viernes en uno de los principales escenarios de las fiestas patronales de San Ginés gracias a una nueva edición del tradicional Festival de Rock, una cita que volvió a congregar a numerosos aficionados a la música en directo y que confirmó su consolidación dentro de la programación festiva de la capital lanzaroteña.

Durante varias horas, el recinto acogió las actuaciones de Rat-Zinger, Underground Kombustible, Galiot, Drupe y Jayra, bandas que ofrecieron un repertorio marcado por la energía y la diversidad de estilos dentro del género rockero. La respuesta del público fue destacada a lo largo de toda la velada, con una notable asistencia de vecinos y visitantes que acudieron para disfrutar de uno de los eventos musicales con mayor trayectoria dentro de las celebraciones patronales.

La cita volvió a reunir a personas de distintas edades, algo que desde la organización consideran una de las principales fortalezas de este festival. Lejos de dirigirse únicamente a un público concreto, el evento se ha consolidado con el paso de los años como un espacio de encuentro intergeneracional en torno a la música en directo.

Una propuesta consolidada en el calendario festivo de Arrecife

Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife, responsable de la organización del evento, se ha realizado una valoración positiva del desarrollo de esta edición. El departamento municipal destaca especialmente la elevada participación ciudadana y el ambiente registrado durante toda la noche en el Parque Islas Canarias.

Festival de Rock San Ginés 2026 en las fiestas patronales de Arrecife / La Provincia

El concejal de Juventud, Rosmen Quevedo, agradeció la asistencia del público y destacó la fidelidad de los seguidores de esta propuesta musical. Según señaló, la respuesta obtenida confirma que el Festival de Rock continúa contando con un importante respaldo social y mantiene una sólida proyección de futuro dentro de las fiestas de San Ginés.

Asimismo, puso en valor la implicación de los grupos participantes y el ambiente generado sobre el escenario, elementos que contribuyeron a convertir la jornada en una de las más destacadas del programa festivo de este año.

Reconocimiento al trabajo organizativo y a los participantes

Desde el Ayuntamiento también se quiso reconocer el trabajo desarrollado por las distintas personas y equipos implicados en la celebración del evento. Entre ellos figuran los artistas participantes, el personal de la Concejalía de Juventud, trabajadores municipales y colaboradores que hicieron posible el desarrollo de la actividad.

La organización considera que la coordinación entre los distintos servicios municipales ha sido clave para garantizar el correcto funcionamiento de una cita que cada año atrae a un importante número de asistentes y que requiere una planificación específica en aspectos como logística, seguridad y producción técnica.

Las fiestas de San Ginés mantienen su apuesta por la diversidad cultural

Por su parte, el teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, también destacó la buena acogida registrada durante la noche y agradeció la participación de todas las personas que contribuyeron al éxito de la convocatoria.

El responsable municipal subrayó que el Festival de Rock representa uno de los mejores ejemplos de la diversidad de propuestas que integran las fiestas de San Ginés. A su juicio, la capacidad de reunir a públicos de diferentes generaciones demuestra la vigencia de una actividad que lleva años formando parte de la identidad cultural y festiva de Arrecife.

Eugenio puso además el acento en el trabajo que existe detrás de cada uno de los actos programados durante las fiestas patronales y resaltó el esfuerzo realizado para mantener y fortalecer eventos que cuentan con un importante arraigo entre la ciudadanía.