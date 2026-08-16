'Andrés' y 'Aída' atraen todas las miradas en la vendimia tradicional en La Geria, en Lanzarote

La vendimia tradicional con camellos volvió a reunir este sábado, 15 de agosto, a cientos de personas en La Geria, en Lanzarote, con motivo de las celebraciones de la Virgen de La Caridad. Residentes y turistas se acercaron hasta el entorno de la bodega La Geria para conocer de cerca una de las labores agrícolas que forman parte de la historia de la isla y que contribuyeron a configurar el singular paisaje vitivinícola lanzaroteño.

La jornada permitió recrear parte del proceso que se seguía para recoger la uva antes de la mecanización y la industrialización del sector. Una de las principales atracciones fueron 'Andrés' y 'Aída', dos camellos de 15 y 12 años, respectivamente, pertenecientes al ganadero Chalo Viñoly, que participaron en las tareas tradicionales de transporte durante la vendimia.

El protagonismo de estos animales no fue casual. El camello ha desempeñado históricamente un papel relevante en la agricultura de Lanzarote, especialmente por su utilización en las duras condiciones del territorio insular y por su contribución a las labores relacionadas con el cultivo de la vid.

Más de 300 kilos de uva acabaron en el antiguo lagar

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la bodega La Geria y permitió al público participar directamente en una de las fases más conocidas de la elaboración tradicional del vino: el pisado de la uva.

Niños y adultos pudieron pisar más de 300 kilos de uva de la variedad listán blanco, recogida previamente en los hoyos más profundos de La Geria. La actividad se llevó a cabo en el antiguo lagar de la bodega, recuperando así una práctica vinculada a la forma tradicional de transformar la uva en mosto.

Vendimia tradicional con camello en La Geria 2026 / La Provincia

Además, grupos de visitantes tuvieron la oportunidad de desplazarse hasta una de las fincas situadas junto a la bodega. Algunos de ellos llegaron a realizar el recorrido hasta en tres ocasiones para observar cómo agricultores y camelleros afrontaban la recogida del fruto.

La experiencia permitió mostrar las dificultades que implicaba la vendimia en el paisaje volcánico de La Geria, desde la recogida de la uva en los hoyos hasta su transporte y posterior transformación en vino.

La actividad también sirvió para poner el foco en el trabajo desarrollado durante generaciones por los viticultores lanzaroteños. El sistema de cultivo de La Geria, adaptado a las características del terreno volcánico, constituye uno de los elementos más reconocibles del paisaje agrícola de Lanzarote.

Una tradición vinculada al paisaje de Lanzarote

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, destacó durante la jornada la importancia de mantener esta representación de la vendimia tradicional y el papel que desempeñaron tanto los camellos como los agricultores en la configuración del territorio.

La actividad se celebró dentro del programa de las fiestas dedicadas a Nuestra Señora de La Caridad, patrona vinculada a agricultores y bodegueros. El responsable del Área de Festejos, Daniel Medina, señaló que las celebraciones buscaron reunir a residentes y visitantes en torno al patrimonio, la historia y las tradiciones del municipio.

El programa comenzó el viernes con un enyesque popular acompañado por parrandas en las bodegas Rubicón. Al día siguiente se desarrolló la vendimia tradicional en La Geria y, durante la tarde, tuvo lugar la misa solemne en la ermita, seguida de la ofrenda de la Agrupación Folklórica Rubicón.

Vendimia tradicional con camello en La Geria 2026 / La Provincia

Desde el Ayuntamiento de Yaiza se ha valorado la participación registrada durante las distintas actividades y se ha agradecido la colaboración de las bodegas La Geria y Rubicón, viticultores, profesionales del sector camellar, vecinos y visitantes, así como de la parroquia de Yaiza, la Agrupación Folklórica Rubicón y el personal municipal.

Buenas expectativas para la vendimia de Lanzarote

La celebración de este año llega además en un contexto especialmente favorable para el sector vitivinícola de la isla. Después de tres años con producciones bajas, las primeras previsiones apuntan a una recuperación de la cosecha.

Ramón Melián, director de bodega La Geria, explicó que las condiciones registradas durante el último invierno, marcado por unas precipitaciones que calificó de positivas, han tenido un efecto favorable sobre las viñas. Según sus estimaciones, la planta ha respondido después de varios años de sequía y la uva presenta, en las primeras semanas de recogida, buen estado sanitario y una calidad favorable.

Con las primeras tres semanas de vendimia ya realizadas, Melián calcula que la producción de la isla podría situarse este año alrededor de 3,5 millones de kilos de uva. En el caso concreto de la bodega La Geria, la previsión ronda los 400.000 kilos.

Estas cifras todavía corresponden a estimaciones realizadas durante el desarrollo de la campaña y están condicionadas por la evolución de la vendimia en las próximas semanas. No obstante, la previsión supone un cambio respecto a las campañas anteriores, que estuvieron marcadas por una menor producción.

La Caridad da paso a las fiestas de Yaiza

La jornada en La Geria cerró el programa de actividades organizado con motivo de las fiestas de La Caridad. La celebración combinó tradición agrícola, patrimonio, cultura popular y participación ciudadana, con la presencia tanto de población local como de personas que visitaban la isla.

La atención puesta en la vendimia permitió acercar a los asistentes a una actividad que durante generaciones estuvo ligada al trabajo cotidiano de los agricultores de Lanzarote y al uso del camello como animal de apoyo en el campo.

Tras las fiestas de La Caridad, Yaiza se prepara para las celebraciones patronales de la Virgen de Los Remedios, previstas a partir de la próxima semana.