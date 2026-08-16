Un apagón deja sin luz este domingo a La Graciosa en pleno agosto y con la isla al completo

Una avería en el suministro eléctrico ha dejado sin luz este domingo,16 de agosto, a la isla de La Graciosa, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa.

Según los datos difundidos por el consorcio de fuentes de la compañía eléctrica Endesa, "a las 11:35 horas se iniciaron los trabajos de reparación" y se estimaba estar "en condiciones de reponer el suministro sobre las 14:30 horas".

Sin embargo, luego se indicaba que "ha habido algún contratiempo" y la solución al problema se podría retrasar unas horas.

La octava isla canaria se encuentra en plena temporada alta con apartamentos al completo de ocupación y también los negocios de restauración, entre otros.

Negocios de hostelería cerrados

Vecinos de Caleta del Sebo, aseguran que están sin luz "desde las cinco horas de la madrugada de este domingo" y que "toda la hostelería está cerrada". Definen la situación como "un caos en toda regla". Incluso, la panadería de Caleta del Sebo "no ha podido elaborar pan este domingo".

Un residente explica que operarios de Endesa "llegaron a las 10:30 horas a La Graciosa e intentaron arrancar el generador eléctrico y no pudieron". Al mediodía se encontraban "en una torre eléctrica en el Risco de Famara intentando solventar la incedencia", añade el residente.

Habrá ampliación.