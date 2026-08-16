Arrecife estrena un Punto Violeta móvil para reforzar la atención ante la violencia sexista en las fiestas de San Ginés

El Ayuntamiento de Arrecife ha incorporado una nueva estructura móvil para el Punto Violeta, un recurso destinado a la prevención de la violencia sexista y a la atención inicial de posibles víctimas durante fiestas y acontecimientos con gran afluencia de público. La infraestructura, que según el Consistorio es la primera de estas características en Lanzarote, se estrenó durante las Fiestas de San Ginés y está previsto que pueda utilizarse en otros eventos del municipio.

La iniciativa parte de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad e Inmigración, dirigida por Maite Corujo, y supone un cambio respecto a las carpas empleadas en anteriores ediciones. El objetivo es disponer de un espacio que reúna mejores condiciones de estabilidad, seguridad y confidencialidad para las personas que necesiten acudir al servicio.

El Punto Violeta se integra en la campaña municipal «Por unas Fiestas Libres de Violencia Sexista», que mantiene la presencia de profesionales especializados durante algunas de las principales citas festivas de Arrecife.

Un espacio cerrado para garantizar la privacidad

Una de las principales razones para modificar el formato del Punto Violeta está relacionada con las condiciones meteorológicas de Lanzarote. El viento, habitual en determinadas épocas del año, había obligado en ocasiones anteriores a retirar los cerramientos de las carpas utilizadas para prestar el servicio.

Esta circunstancia podía dificultar que una mujer que acabara de sufrir una agresión o necesitara ayuda pudiera disponer de un lugar suficientemente reservado para hablar con las profesionales.

Maite Corujo (i), en el Punto Violeta en las fiestas de San Ginés en Arrecife / La Provincia

La nueva infraestructura busca solucionar este problema mediante un espacio cerrado y estable durante todo el periodo de funcionamiento. De esta manera, la atención puede desarrollarse en unas condiciones que permitan preservar la intimidad de la persona atendida y facilitar la intervención de las profesionales.

La concejala de Bienestar Social, Igualdad e Inmigración, Maite Corujo, considera que la mejora no consiste únicamente en sustituir una carpa por otra estructura, sino en reforzar las condiciones en las que se presta la asistencia.

El Ayuntamiento sostiene que una persona que solicite ayuda durante una celebración debe poder encontrar un entorno en el que se sienta protegida y pueda explicar lo ocurrido con privacidad. La nueva instalación pretende facilitar también que el personal pueda desarrollar su trabajo de intervención ante situaciones de crisis con mayores garantías.

El Punto Violeta también trabaja en prevención

El servicio municipal no está pensado exclusivamente para atender a personas que hayan sufrido una agresión. Su funcionamiento incluye también tareas de información, prevención y sensibilización frente a la violencia machista, incluida la violencia sexual.

Por tanto, cualquier persona puede acercarse al Punto Violeta para solicitar orientación, plantear dudas o conocer cómo actuar ante una posible situación de violencia sexista.

Cuando se produce una agresión, las profesionales que trabajan en el dispositivo pueden realizar una primera atención especializada y de crisis en el propio lugar del evento. En función de las circunstancias, también pueden acompañar a la persona afectada y activar los recursos que correspondan.

Material en el Punto Violeta en las fiestas de San Ginés en Arrecife / La Provincia

El Ayuntamiento destaca así la doble función del recurso: por un lado, contribuir a prevenir y sensibilizar sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres y, por otro, ofrecer una respuesta inicial cuando se produce una situación que requiere intervención.

La concejala Maite Corujo ha defendido que las campañas de prevención deben ir acompañadas de medios que permitan responder cuando se produce una agresión. En este sentido, el Consistorio considera que disponer de un espacio adecuado es parte de las condiciones necesarias para que una persona pueda solicitar ayuda con garantías.

El dispositivo estará presente en tres noches de San Ginés

El nuevo Punto Violeta comenzó a funcionar por primera vez este sábado 15 de agosto durante las Fiestas de San Ginés. Sin embargo, el servicio tendrá presencia en otras dos jornadas en las que se prevé una elevada concentración de personas.

El calendario anunciado por el Ayuntamiento es el siguiente:

Sábado 22 de agosto: San Ginés Joven, en el Recinto Ferial, de 20:00 a 01:00 horas .

San Ginés Joven, en el Recinto Ferial, de . Martes 25 de agosto: concierto de fin de fiestas y espectáculo de fuegos artificiales, también en el Recinto Ferial, de 20:00 a 01:30 horas.

La elección de estas fechas responde a la concentración de público y movimiento de personas que generan estos actos dentro de la programación festiva.

El teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, ha defendido que las celebraciones multitudinarias deben desarrollarse en condiciones de seguridad. Desde el área municipal de Fiestas se plantea el Punto Violeta como uno de los recursos destinados a garantizar que las mujeres puedan participar en las celebraciones sin que situaciones de violencia o acoso limiten su libertad.

El Ayuntamiento prevé utilizar la estructura en otros eventos

Más allá de las Fiestas de San Ginés, la nueva infraestructura está concebida para permanecer como recurso municipal para futuros acontecimientos. Su carácter móvil permite trasladarla a aquellas fiestas, actividades y espacios de ocio de Arrecife en los que se considere necesaria la presencia de un Punto Violeta.

La intención es que el cambio de formato no se limite a una actuación puntual durante San Ginés, sino que permita mejorar las condiciones de este servicio en próximas actividades con una importante concentración de personas.