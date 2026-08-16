Pablo Alborán reúne a 18.000 personas en Arrecife con Rosana como invitada sorpresa en el concierto en las Fiestas de San Ginés

Las Fiestas de San Ginés 2026 vivieron este sábado una de sus principales citas musicales con el concierto de Pablo Alborán en Arrecife, una actuación que congregó a unas 18.000 personas en la explanada del Recinto Ferial de la capital de Lanzarote.

El cantante malagueño llegó a la ciudad dentro de su Global Tour KM0, una gira con la que está recorriendo distintos escenarios y que tiene previsto prolongarse hasta 2027. La actuación en Arrecife correspondió al concierto número 34 de esta gira y combinó una producción de gran formato con momentos de carácter más íntimo.

Desde los primeros minutos, el público se implicó con el espectáculo y acompañó al artista en buena parte de las canciones. La elevada asistencia no impidió que el concierto mantuviera una atmósfera cercana, uno de los elementos que definen la propuesta escénica de esta gira.

Concierto de Pablo Alborán en las fiestas den San Ginés 2026 en Arrecife / La Provincia

Un repertorio que recorrió diferentes etapas de su carrera

El espectáculo estuvo respaldado por una banda en directo y un amplio despliegue audiovisual y sonoro, elementos que acompañaron un repertorio compuesto por canciones de diferentes momentos de la trayectoria de Alborán.

Durante la noche sonaron temas como ‘Vámonos de aquí’, ‘Mis 36’, ‘Planta 7’, ‘Saturno’, ‘Quién’ y ‘Solamente Tú’, junto a canciones incluidas en su último trabajo, KM0.

El concierto alternó pasajes de mayor intensidad con otros más pausados, en los que la interpretación del cantante quedó en primer plano. De esta manera, el espectáculo buscó mantener el equilibrio entre el carácter multitudinario de la cita y una experiencia más personal para quienes acudieron al Recinto Ferial.

Las miles de personas presentes respondieron a las canciones con sus voces, creando algunos de los momentos de mayor participación de la noche.

Concierto de Pablo Alborán en las fiestas den San Ginés 2026 en Arrecife / La Provincia

Rosana sorprende al público junto a Pablo Alborán

Uno de los momentos más destacados llegó cuando la cantante lanzaroteña Rosana apareció por sorpresa sobre el escenario para compartir una canción con Alborán.

Ambos artistas interpretaron ‘Si tú no estás aquí’, uno de los temas más conocidos del repertorio de Rosana. La aparición de la artista lanzaroteña provocó una de las mayores reacciones del público y convirtió el dueto en uno de los momentos centrales de la velada.

La presencia de Rosana no había sido anunciada previamente, por lo que su aparición se convirtió en una de las principales sorpresas del concierto.

San Ginés mantiene su programación musical

El concierto de Pablo Alborán se enmarca en el programa de las Fiestas de San Ginés 2026, organizadas por el Ayuntamiento de Arrecife a través de la Concejalía de Fiestas, dirigida por el teniente de alcalde Echedey Eugenio.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado la asistencia registrada durante la actuación y el papel de este tipo de actividades dentro de unas fiestas que buscan reunir a vecinos y visitantes en diferentes espacios de la capital lanzaroteña.

La celebración convirtió durante varias horas la explanada del Recinto Ferial en uno de los principales puntos de concentración de público de Arrecife. La organización cifra en alrededor de 18.000 asistentes la participación en la noche de música.

La actuación también supone una nueva parada del Global Tour KM0, una gira que continuará durante los próximos meses por diferentes escenarios. El recorrido combina las canciones más recientes de Pablo Alborán con otros temas de su trayectoria que se han incorporado al repertorio habitual de sus conciertos.