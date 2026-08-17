La foto del eclipse en Lanzarote que parece escrita por un novelista

Hay fotografías que documentan un instante y otras que parecen contar una historia entera.

La que Juan Méndez tomó durante el eclipse solar del pasado 12 de agosto en Lanzarote pertenece a la segunda categoría. Cinco días después, la imagen sigue llamando la atención por una composición en la que caben el cielo, los volcanes, la tradición insular y uno de los animales más ligados a la memoria de la Isla: el camello.

En la escena, el Sol y la Luna coinciden sobre la silueta del animal y su guía, recortados contra un paisaje volcánico. Podría parecer una casualidad perfecta, pero no lo fue. Méndez llevaba meses imaginando y preparando esa fotografía.

Cuando Lanzarote entra en el eclipse

El fotógrafo lanzaroteño, colaborador de la Agencia Espacial Europea y con imágenes publicadas en National Geographic, no quería limitarse a fotografiar un fenómeno astronómico.

Quería que en la fotografía también estuviera Lanzarote. “Hoy el cielo nos regala uno de esos momentos que quedarán para la historia. Y para representarlo quería que Lanzarote también estuviera presente”, explicó al compartir la imagen.

El resultado tiene algo de relato breve. Arriba, dos astros que se encuentran durante unos instantes. Abajo, una tierra nacida del fuego. Y entre ambos, la figura de un camello avanzando como si atravesara una página de otra época.

Una fotografía planificada durante meses

La potencia de la imagen está precisamente en que parece espontánea.

Pero detrás hubo planificación. Méndez estudió durante meses cómo hacer coincidir el eclipse con la silueta del camello y su guía, buscando un encuadre capaz de unir el acontecimiento astronómico con elementos reconocibles de Lanzarote.

No era solo conseguir que la Luna mordiera al Sol. Era conseguir que, al hacerlo, la escena siguiera hablando de la Isla.

Y ahí aparece uno de los mayores aciertos de la fotografía: podría haberse tomado un eclipse desde muchos lugares, pero difícilmente esa imagen podría confundirse con otra tierra.

Volcanes, fuego y un camello bajo el Sol

Lanzarote ha aprendido a construir belleza sobre un paisaje que nació de la violencia volcánica. En la fotografía de Méndez, esa relación entre fuego y paisaje encuentra un nuevo protagonista en el cielo. Durante unos minutos, el Sol —el mismo que marca buena parte del carácter de la Isla— quedó parcialmente oculto por la Luna. Abajo, el camello aporta otra capa de significado.

Durante generaciones, estos animales estuvieron ligados al trabajo agrícola y al transporte en Lanzarote y acabaron convirtiéndose también en una de las imágenes más reconocibles del paisaje insular. En la fotografía, su silueta funciona casi como un puente entre dos tiempos: la historia de la Isla sobre la tierra y un acontecimiento astronómico que transcurre millones de kilómetros por encima.

“Vivirlo desde Lanzarote es otra historia”

El propio fotógrafo resumió la intención de la imagen con una frase: “Un eclipse puede verse desde muchos lugares… pero vivirlo desde Lanzarote es otra historia”.

Quizá por eso la fotografía conserva fuerza incluso varios días después del fenómeno. El eclipse terminó. La Luna continuó su camino y el Sol recuperó su forma habitual.

Pero algunas imágenes consiguen algo que la astronomía no permite: detener durante un poco más de tiempo aquello que apenas duró unos instantes.

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Juan Méndez apretó el disparador y dejó suspendida una escena imposible de repetir exactamente igual: un camello bajo un cielo eclipsado, caminando sobre una isla de volcanes mientras el Sol y la Luna escribían, durante unos segundos, su propio capítulo sobre Lanzarote.