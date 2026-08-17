Lanzarote amplía las ayudas al sector agropecuario y financiará hasta el 100% de los gastos de funcionamiento

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado definitivamente la modificación de las bases que regulan las subvenciones dirigidas a las entidades asociativas del sector agropecuario de las islas. El nuevo marco introduce cambios en los porcentajes de financiación, los gastos que podrán cubrirse, el sistema de abono y las organizaciones que tendrán acceso a las ayudas.

Las bases han recibido el visto bueno definitivo después de que concluyera el periodo de exposición pública sin que se presentaran reclamaciones ni sugerencias. El texto ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas.

Hasta el 100% para los gastos de funcionamiento

Una de las principales novedades afecta a la Línea A, destinada a sufragar los gastos habituales de funcionamiento de las entidades. La financiación podrá alcanzar ahora el 100% del coste, frente al límite del 75% establecido anteriormente.

También cambia la forma de recibir el dinero. Las tres líneas contempladas en las bases pasarán a contar con abono anticipado y sin exigencia de garantía, una medida con la que el Cabildo pretende facilitar liquidez a las organizaciones beneficiarias.

El presidente insular y consejero de Agricultura y Ganadería, Oswaldo Betancort, señaló que los cambios buscan que las subvenciones se adapten mejor «al funcionamiento real de las entidades que sostienen buena parte de la actividad colectiva de nuestro sector agrícola y ganadero».

Más gastos podrán acogerse a las subvenciones

Las modificaciones amplían igualmente los conceptos que podrán financiarse a través de las líneas destinadas al funcionamiento y al desarrollo de proyectos.

En el primer caso se incorporan alquileres, suministros, asesoramiento, mantenimiento, desplazamientos y gastos de personal, entre otros conceptos relacionados con la actividad cotidiana de las entidades.

Para los proyectos podrán subvencionarse gastos como honorarios técnicos, materiales, analíticas, contratación de servicios, acciones de promoción, formación y difusión, siempre que estén directamente relacionados con su ejecución.

Más entidades podrán solicitar las ayudas

El Cabildo también ha ampliado el abanico de organizaciones que podrán concurrir a las futuras convocatorias. El nuevo marco incluye asociaciones agrícolas y ganaderas, cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación, comunidades de regantes y organizaciones de productores.

A ellas se suman las agrupaciones de defensa sanitaria y vegetal y los consejos reguladores de productos agropecuarios, que también podrán acogerse a estas subvenciones.

Betancort considera que la modificación responde a diferentes necesidades detectadas durante la aplicación de las ayudas anteriores. Según explicó, el pago anticipado permitirá a las entidades disponer de recursos para desarrollar su actividad, mientras que la incorporación de nuevos beneficiarios y gastos permitirá ampliar el alcance de los fondos destinados al campo y la ganadería de Lanzarote y La Graciosa.

Tres líneas con hasta un 100% de financiación

Las nuevas bases mantienen las tres modalidades de subvención existentes. Los gastos de funcionamiento podrán recibir hasta el 100% de financiación, mientras que los proyectos tendrán un máximo del 90% y las inversiones podrán alcanzar hasta el 75%.

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La aprobación de las bases no supone todavía la apertura del periodo para pedir las ayudas. El plazo de presentación de solicitudes comenzará cuando se publique la correspondiente convocatoria en el BOP de Las Palmas.