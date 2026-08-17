Lanzarote y La Graciosa abren ayudas de hasta 50.000 euros para conservar su patrimonio cultural

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha abierto una nueva convocatoria de subvenciones destinada a favorecer el mantenimiento, conservación y rehabilitación de inmuebles privados con valor cultural en ambas islas. Las ayudas cuentan con una partida inicial de 200.000 euros y podrán solicitarse a partir de este martes, 18 de agosto.

La convocatoria, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas, se concederá mediante régimen de concurrencia competitiva y establece siete líneas de financiación. Estas abarcan desde la elaboración de proyectos técnicos hasta la ejecución material de las intervenciones necesarias para preservar los edificios.

Hasta el 50% del coste de las actuaciones

Podrán optar a estas subvenciones personas físicas y jurídicas privadas, comunidades de propietarios y comunidades de bienes que sean propietarias o titulares de derechos reales sobre los inmuebles.

Los edificios deberán estar catalogados, contar con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) o disponer de valores patrimoniales acreditados por el Servicio de Patrimonio Histórico.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 50% del coste total de la actuación, con una cuantía máxima de 50.000 euros por beneficiario e inmueble. Quedan fuera de la convocatoria las administraciones públicas, así como las fundaciones y las entidades de carácter civil o religioso.

El presidente del Cabildo y consejero de Patrimonio Histórico, Oswaldo Betancort, defendió que «proteger nuestro legado es proteger la identidad de Lanzarote y La Graciosa».

Betancort señaló que este sistema de subvenciones busca respaldar a los propietarios encargados de conservar edificios vinculados con la historia y el paisaje cultural de ambas islas. «La recuperación del patrimonio arquitectónico constituye una inversión en identidad, memoria y futuro», afirmó.

Un mes para solicitar las ayudas

El periodo de presentación de solicitudes comenzará este 18 de agosto y permanecerá abierto hasta el 17 de septiembre de 2026, incluido. Los interesados dispondrán, por tanto, de un mes para aportar tanto la solicitud como la documentación técnica requerida.

Todo el procedimiento deberá realizarse por vía telemática a través del Registro Electrónico del Cabildo, una fórmula con la que la institución insular pretende agilizar la tramitación de los expedientes.

Las subvenciones están dirigidas a actuaciones futuras o a trabajos que todavía no hayan finalizado cuando se presente la documentación correspondiente.

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Una vez concedida la ayuda, los beneficiarios dispondrán de un plazo máximo de 18 meses para ejecutar las actuaciones autorizadas. El abono de la subvención tendrá carácter anticipado con el objetivo de facilitar la financiación y ejecución de las obras de conservación del patrimonio cultural.