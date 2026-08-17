La Vuelta Ciclista a Lanzarote celebra su tercera edición consolidada como referente del cicloturismo insular

Lanzarote volverá a convertirse en el epicentro de la bicicleta en Canarias los próximos 3 y 4 de octubre con la celebración de la tercera edición de la Vuelta Ciclista a Lanzarote . Organizada por el resort deportivo Club La Santa, con el respaldo del Cabildo insular, el Gobierno canario, Lanzarote Sports Destination y los siete municipios de la isla, esta cita se ha afianzado en tiempo récord como uno de los eventos de cicloturismo más atractivos a nivel nacional. A lo largo de dos jornadas, la prueba ofrecerá a participantes locales y visitantes un trazado de 189 kilómetros diseñados para disfrutar de la bicicleta sin la presión de la competición pura.

Bajo el marco internacional de «Ciclismo para Todos» y respaldada por las Federaciones Canaria y Española de Ciclismo, la marcha apuesta decididamente por el compañerismo, la seguridad y la promoción del entorno insular. La ruta conecta la geografía insular de manera festiva, convirtiendo los puntos de avituallamiento en animadas Fan Zones. En estos puntos de encuentro, la música, la animación y la calidez de la afición transforman las pausas de la marcha en una auténtica celebración compartida entre deportistas, vecinos y acompañantes.

Uno de los grandes distintivos del evento es la oportunidad de compartir asfalto con figuras de primer nivel del ciclismo internacional. En sus ediciones anteriores, la prueba ha contado con la presencia de referentes como Alejandro Valverde, Alberto Contador, Carlos Verona, Luis Pasamontes y Lourdes Oyarbide, entre otros. El ambiente cercano de la prueba permite que los ciclistas amateurs rueden codo con codo junto a estos campeones, intercambien impresiones durante los tramos llanos y vivan una jornada inolvidable dentro del pelotón.

El recorrido se divide en dos etapas pensadas para mostrar la diversidad paisajística de la isla. La primera jornada consta de unos 115 kilómetros entre Club La Santa y Puerto del Carmen, cruzando municipios como Tinajo, Teguise, Haría y Arrecife, con tramos espectaculares junto a Famara o el Mirador del Río. La segunda etapa, de 74 kilómetros, conectará Puerto del Carmen con la meta final en Club La Santa, atravesando parajes únicos como el Parque Nacional de Timanfaya y los paisajes vitivinícolas de La Geria. De hecho, toda la prueba se desarrolla con tráfico cerrado para garantizar la máxima seguridad y disfrute de los participantes.

Además, se incluirá el tramo Gregario, un tramo solidario una vez pasado el reagrupamiento Guayo Rodriguez en el Castillo San José. La organización donará dinero a una causa benéfica; la cifra donada aumentará en función del grado de compactación del pelotón al cruzar el final del tramo.

Aunque el evento prioriza el ritmo distendido, la Vuelta Ciclista a Lanzarote guarda un espacio de exigencia para quienes buscan medirse contra el reloj. La organización ha integrado tres cronoescaladas opcionales en tramos clave del recorrido, destacando subidas emblemáticas como la ascensión al Mirador del Río. En estos segmentos cronometrados, los participantes pueden exprimir su rendimiento, registrar marcas oficiales y optar a los reconocimientos por categorías y maillots de montaña.