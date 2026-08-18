Arrecife blinda San Ginés: 50 policías para los actos más multitudinarios

Las fiestas de San Ginés 2026 afrontan sus días de mayor afluencia con un dispositivo especial de seguridad en Arrecife. La Policía Nacional desplegará hasta 50 agentes de forma simultánea durante los actos más multitudinarios, en unas celebraciones que se prolongan hasta el próximo 25 de agosto.

El principal foco estará puesto precisamente en esa última jornada, cuando está previsto uno de los conciertos con mayor asistencia de las fiestas. La previsión policial sitúa la afluencia en más de 30.000 personas, una cifra que obliga a reforzar la vigilancia en los principales espacios festivos de la capital lanzaroteña.

El operativo permanecerá activo durante los doce días de celebraciones y tendrá como prioridades evitar aglomeraciones, prevenir delitos y garantizar el desarrollo normal de conciertos, verbenas y otros actos.

Hasta 50 agentes al mismo tiempo en las jornadas clave

La Policía Nacional reforzará especialmente su presencia en los eventos que concentren a más público.

Durante esas jornadas podrán coincidir hasta medio centenar de efectivos desplegados simultáneamente en distintos puntos de Arrecife.

Participarán agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo Operativo de Respuesta, Policía Judicial, Información y efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción desplazados desde Las Palmas.

Todos estarán coordinados a través de la sala CIMACC 091, que mantendrá además comunicación con el 112 y con las entidades responsables de los diferentes eventos.

Más de 30.000 personas para uno de los grandes conciertos

La previsión de asistencia marca buena parte del dispositivo.

La Policía calcula que algunos de los conciertos de San Ginés pueden superar los 30.000 asistentes, como ocurrió con la cita del pasado 15 de agosto y como se espera nuevamente el día 25.

Los actos se concentran en espacios como el Recinto Ferial, Playa del Reducto, Parque Islas Canarias, Avenida Vargas y Avenida César Manrique.

El objetivo será anticiparse a posibles problemas en aquellos puntos donde se produzcan mayores concentraciones de público.

Robos, drogas y delitos sexuales entre las prioridades

El operativo no estará centrado únicamente en controlar accesos y aglomeraciones.

Los agentes prestarán especial atención a posibles altercados, consumo de alcohol y drogas, robos y delitos contra la libertad sexual.

También se vigilará la presencia de grupos relacionados con delincuencia organizada itinerante, especialmente en zonas de gran concentración donde pueden producirse hurtos aprovechando las aglomeraciones.

El consejo para quienes vayan con menores

La Policía Nacional ha difundido además varias recomendaciones para quienes participen en las fiestas.

Entre ellas destaca una especialmente útil para familias: si se acude con niños a lugares muy concurridos, se recomienda anotar en un lugar visible un número de teléfono de contacto del adulto responsable.

También aconsejan llevar únicamente lo necesario, mantener bolsos y mochilas cerrados y preferiblemente delante del cuerpo, evitar dejar objetos de valor visibles en los vehículos y extremar las precauciones al retirar dinero en zonas con mucha gente.

En caso de altercado, la recomendación es alejarse y avisar a los agentes o llamar al 091, evitando intervenir directamente.

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San Ginés encara así su recta final con uno de los mayores dispositivos de seguridad de las fiestas: hasta 50 policías al mismo tiempo para controlar eventos capaces de reunir a más de 30.000 personas.