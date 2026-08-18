Arrecife recomienda evitar la Vía Medular por nuevos cortes y desvíos

Los conductores que circulen por Arrecife deberán tener en cuenta nuevos cambios desde este martes 18 de agosto. El Ayuntamiento ha activado desvíos y restricciones de tráfico en la Vía Medular por las obras de instalación de la nueva red de pluviales.

La principal recomendación municipal es clara: evitar en la medida de lo posible la Vía Medular y utilizar la Circunvalación de Arrecife para acceder a los barrios situados en su entorno.

Los cambios afectan especialmente a la glorieta próxima al Centro de Salud de Valterra y a la gasolinera PCAm, así como al cruce con la calle Pérez Galdós y la Carretera a Los Mármoles.

El nuevo desvío comienza este martes

Desde este martes se aplica una nueva configuración del tráfico en la glorieta situada junto al Centro de Salud de Valterra.

Los trabajos obligan a reorganizar la circulación en una zona especialmente transitada de la capital lanzaroteña, por lo que el Ayuntamiento ha instalado carteles y vallas para indicar las rutas alternativas.

La recomendación para quienes tengan que desplazarse hacia barrios próximos a la Vía Medular es utilizar la carretera de Circunvalación y evitar así el tramo afectado por las obras.

Pérez Galdós y Los Mármoles, entre las zonas afectadas

Los nuevos cortes se concentran también en el cruce de la Vía Medular con la calle Pérez Galdós y la Carretera a Los Mármoles.

Se trata de uno de los puntos donde se están instalando bajo el asfalto las nuevas tuberías de la red de pluviales.

El Ayuntamiento pide a los conductores que presten atención a la señalización provisional y planifiquen sus desplazamientos con algo más de margen mientras continúen los trabajos.

Obras para reducir el riesgo de inundaciones

La intervención forma parte de un plan más amplio para dotar a Arrecife de nuevas infraestructuras de drenaje en zonas que históricamente han presentado problemas de inundación.

El Ayuntamiento señala que durante este mandato se están ejecutando actuaciones por un importe cercano a los cinco millones de euros para ampliar la red de pluviales en distintos puntos de la ciudad.

Entre las áreas incluidas figura también Puerto de Naos, otra de las zonas consideradas sensibles ante episodios de lluvias intensas.

Los trabajos se aceleran durante el verano

El Consistorio ha decidido concentrar parte de estas actuaciones durante los meses estivales, aprovechando que desciende el volumen de tráfico respecto a otros momentos del año.

Aun así, las obras en el subsuelo obligan a realizar cortes y desvíos que pueden generar molestias a residentes, comercios y conductores.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha pedido colaboración y comprensión mientras duren los trabajos, recordando que este tipo de intervenciones son necesarias para mejorar la capacidad de drenaje de la ciudad.

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Por ahora, el consejo más útil para quienes circulen por la capital lanzaroteña es sencillo: si puedes evitar la Vía Medular, toma la Circunvalación.