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Tinajo despide el Cine Ambulante de Verano con dos películas gratis al aire libre

La plaza de San Roque proyectará ‘Asesinato en el Orient Express’ y ‘Men in Black’ los días 20 y 21 de agosto

Cine ambulante de Verano de Lanzarote

Cine ambulante de Verano de Lanzarote / LP/DLP

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Tinajo

El Cine Ambulante de Verano de Lanzarote llega esta semana al final de su cuarta edición después de varias semanas recorriendo diferentes puntos de las Islas. Tinajo será el encargado de cerrar la programación con dos noches de cine al aire libre y entrada gratuita en la plaza de San Roque.

Las últimas sesiones tendrán lugar los próximos jueves 20 y viernes 21 de agosto, a partir de las 21.00 horas, con la proyección de Asesinato en el Orient Express y Men in Black, respectivamente. El acceso será libre hasta completar el aforo y habrá además servicio gratuito de guaguas desde Arrecife.

Misterio para comenzar la despedida

La primera de las dos noches estará dedicada a Asesinato en el Orient Express, una historia de misterio construida alrededor de un crimen cometido durante un viaje en tren que convierte a los pasajeros en posibles sospechosos.

La sesión contará además con la participación del Jurado Joven de la Muestra de Cine de Lanzarote 2024. Su presencia permitirá acompañar la proyección con un espacio para compartir impresiones y conversar alrededor de la película.

Un día después, el viernes 21 de agosto, la ciencia ficción y la comedia tomarán el relevo con Men in Black. La conocida película sobre una organización secreta encargada de controlar la presencia extraterrestre en la Tierra será la responsable de poner el punto final a la edición de este año.

Cartel 'Men in black'

Cartel 'Men in black' / LP/DLP

El final de un recorrido de 14 proyecciones

La llegada a Tinajo pondrá fin a una edición que ha acumulado 14 proyecciones, dos de ellas celebradas en Fuerteventura. Durante las últimas semanas, la iniciativa organizada por Tenique Cultural ha llevado su pantalla por distintos municipios con el objetivo de recuperar el formato tradicional del cine de verano al aire libre.

Cartel 'Asesinato en el Orient Express'

Cartel 'Asesinato en el Orient Express' / LP/DLP

La propuesta combina las películas con otros elementos asociados a estas sesiones, como las palomitas y los encuentros posteriores entre los asistentes, trasladando la experiencia cinematográfica fuera de las salas convencionales.

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Las dos últimas citas serán, por tanto, el 20 y 21 de agosto a las 21.00 horas en la plaza de San Roque de Tinajo, ambas gratuitas hasta completar aforo y con transporte en guagua sin coste desde Arrecife.

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