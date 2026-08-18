Zonzamas quiere dejar atrás el ‘mar de plástico’: 1,8 millones para frenarlo

Zonzamas arrastra desde hace años una imagen difícil de borrar: bolsas y plásticos saliendo del complejo ambiental y extendiéndose por las laderas cercanas empujados por el viento. Ahora, el Cabildo de Lanzarote quiere cambiar esa estampa con más personal, nuevas infraestructuras y una inversión específica de cerca de 1,8 millones de euros en limpieza.

La Consejería de Residuos asegura que desde 2023 ha pasado de actuaciones puntuales a una estrategia continuada para atacar no solo las consecuencias, sino también el origen del problema.

El objetivo es reducir al máximo la dispersión de residuos ligeros, especialmente en una isla donde el viento puede convertir cualquier fallo de contención en una imagen de “mar de plástico”.

Cerca de 1,8 millones para limpiar y mantener Zonzamas

El Plan de Empleo FDCAN 2023-2026 moviliza 13,6 millones de euros y 158 trabajadores para actuaciones de cuidado del territorio.

Dentro de ese programa, el servicio específico de retirada de plásticos, escombros y residuos en Zonzamas cuenta con cerca de 1,8 millones de euros y 23 trabajadores.

El Cabildo compara esta cifra con el anterior programa “Cuidando Lanzarote”, que destinaba 204.800 euros y 20 trabajadores a la recogida de residuos especiales, escombros y limpieza de la zona.

El consejero de Residuos, Domingo Cejas, sostiene que el salto presupuestario demuestra que la limpieza ha dejado de plantearse como una respuesta puntual tras episodios de viento.

Más personal también dentro del complejo

La estrategia no se limita a recoger los plásticos una vez que salen del recinto.

La Comisión de Seguimiento del contrato acordó el pasado 28 de julio incrementar el personal dedicado en exclusiva a la limpieza interior del Complejo Ambiental.

La idea es reducir la presencia de materiales ligeros dentro de las instalaciones antes de que puedan ser arrastrados al exterior.

El Cabildo pretende así actuar sobre una de las causas principales del problema: la acumulación y exposición de residuos susceptibles de salir despedidos por el viento.

Nuevos cerramientos para que el viento no se lleve los residuos

Entre las actuaciones previstas figura la transformación del área de trituración mediante la construcción de nuevos trojes para separar y almacenar mejor los distintos tipos de residuos.

También se mejorarán los firmes por los que circulan los vehículos y las zonas destinadas al tratamiento de residuos voluminosos.

Otro de los cambios relevantes será el cerramiento de la actual playa de descarga mediante una nueva nave adosada a la planta de clasificación.

Esta infraestructura permitirá proteger los residuos de la intemperie, especialmente cuando se produzcan averías en la línea de tratamiento o momentos de elevada llegada de material.

Más de 10 millones para modernizar Zonzamas

La inversión no termina en las labores de limpieza.

El Cabildo asegura haber impulsado más de 10 millones de euros en distintas actuaciones de mejora y modernización del complejo, incluyendo viales, áreas de tratamiento, redes de lixiviados y pluviales y sistemas de protección contra incendios.

A ello se suma el nuevo Plan Director de Residuos de Lanzarote y La Graciosa, concebido como hoja de ruta para ordenar las inversiones de los próximos años.

También ha comenzado en 2026 la construcción de una nueva planta de compostaje capaz de tratar hasta 4.375 toneladas anuales de materia orgánica y restos vegetales.

Del ‘mar de plástico’ a una estrategia a largo plazo

El Cabildo admite que las condiciones de viento de Lanzarote dificultan eliminar por completo la salida ocasional de algún residuo ligero.

Sin embargo, defiende que existe una diferencia entre asumir el problema como inevitable y reforzar medios para reducirlo.

La institución recuerda que las denuncias sobre el denominado “mar de plástico” ya aparecían de forma reiterada entre 2020 y 2022 y sostiene que desde 2023 se ha cambiado el enfoque.

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Ahora, el reto será que las nuevas inversiones se traduzcan también en una imagen distinta fuera de Zonzamas: menos bolsas en las laderas y menos residuos escapando del complejo cada vez que sopla el viento.