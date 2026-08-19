Arrecife licita el servicio de grúa para reforzar la retirada y depósito de vehículos

El Ayuntamiento de Arrecife ha puesto en marcha una licitación para contratar servicios complementarios de retirada y depósito de vehículos, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta de la grúa municipal que presta actualmente la Policía Local.

El contrato contempla un presupuesto de 63.106,80 euros al año y tendrá una duración inicial de doce meses. El pliego establece además la posibilidad de prorrogar el servicio durante tres años adicionales, por lo que el valor estimado de la contratación asciende a 252.427,20 euros.

La decisión responde, según recoge la documentación publicada por el Consistorio, a la necesidad de contar con apoyo externo cuando se producen varias solicitudes de retirada de vehículos al mismo tiempo o cuando el volumen de avisos supera la capacidad operativa disponible.

Las empresas especializadas interesadas en hacerse con el contrato tienen hasta el próximo 10 de octubre para presentar sus propuestas.

Un servicio permanente durante todo el año

Una de las principales condiciones establecidas en el pliego es que el servicio complementario deberá estar disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana, incluidos fines de semana y jornadas festivas.

La contratación busca reforzar especialmente la cobertura durante las franjas de tarde, noche y madrugada, periodos en los que el Ayuntamiento pretende disponer de una capacidad adicional para atender los requerimientos que formule la Policía Local.

El pliego fija además un tiempo máximo de respuesta. Una vez que la empresa adjudicataria reciba la orden correspondiente de los agentes, la retirada del vehículo no podrá demorarse más de 15 minutos, también cuando la actuación se produzca durante el horario nocturno.

La prestación deberá realizarse conforme a las condiciones de legalidad y calidad recogidas en la documentación contractual.

La Policía Local será quien solicite las retiradas

El contrato establece límites sobre quién puede activar este servicio. La grúa no podrá ser solicitada directamente por particulares, sino que la intervención deberá partir de los agentes de la autoridad.

Además, la retirada de un vehículo tendrá que realizarse en presencia de funcionarios de la Policía Local, que serán quienes insten el servicio. De esta forma, la empresa contratada actuará como apoyo a las funciones municipales y no como un servicio independiente solicitado directamente por los ciudadanos.

La medida pretende facilitar la respuesta ante situaciones en las que sea necesario retirar vehículos y trasladarlos posteriormente al depósito correspondiente.

Vehículos grúa con una antigüedad máxima de dos años

Otra de las exigencias recogidas en el pliego se refiere a los medios materiales que deberá aportar la empresa adjudicataria.

Los vehículos-grúa utilizados para prestar el servicio tendrán que encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y conservación. Además, deberán ser nuevos o contar con una antigüedad máxima de dos años.

Con estas condiciones, el Ayuntamiento establece unos requisitos mínimos para garantizar que los medios empleados puedan responder a las necesidades del servicio durante toda la vigencia del contrato.

La licitación se integra así como un refuerzo del dispositivo municipal existente, especialmente ante situaciones en las que la Policía Local no pueda atender de manera simultánea todos los requerimientos relacionados con la retirada y depósito de vehículos.

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 10 de octubre

Las compañías especializadas en este tipo de servicios disponen hasta el 10 de octubre para presentar sus propuestas a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Arrecife.

Toda la información contractual y las condiciones que deben cumplir las empresas se encuentran recogidas en el expediente publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también se tramita oficialmente el procedimiento.

La contratación tendrá inicialmente una duración de un año, con posibilidad de ampliar su vigencia durante tres ejercicios más. En caso de ejecutarse todas las prórrogas previstas, el importe estimado alcanzaría los 252.427,20 euros.