Buscan empresas para las obras de la nueva estación de bombeo de aguas residuales de la Cueva de los Verdes

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote han sacado a licitación las obras para sustituir la actual estación depuradora de aguas residuales de la Cueva de los Verdes por una nueva estación de bombeo, una actuación que también contempla la instalación de una tubería de impulsión para trasladar el agua hacia la red de saneamiento.

El contrato, denominado Obra de nueva EBAR y tubería de impulsión en la Cueva de los Verdes, ya cuenta con sus pliegos técnico y administrativo publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 22.59 horas del próximo 8 de septiembre.

La actuación busca renovar una infraestructura vinculada a la gestión de las aguas residuales generadas en este espacio turístico y mejorar su funcionamiento mediante un sistema que, según los CACT, tendrá mayor capacidad y eficiencia.

El agua será conducida hasta Jameos del Agua

El proyecto contempla la sustitución de la actual EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) por una EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales).

La nueva infraestructura estará conectada mediante una tubería que permitirá transportar el agua bruta hasta la estación situada junto a Jameos del Agua. Desde ese punto, el caudal será impulsado posteriormente hacia la red de saneamiento de Punta Mujeres.

Con esta modificación se pretende cambiar el sistema actual de gestión de las aguas residuales y eliminar la depuradora existente en la Cueva de los Verdes. Los responsables del proyecto señalan que este cambio permitirá simplificar las necesidades de mantenimiento de las instalaciones y optimizar los recursos destinados a su funcionamiento.

El consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez, ha relacionado la actuación con la estrategia ambiental de la entidad y ha defendido la necesidad de avanzar en la renovación de las infraestructuras vinculadas a la gestión del agua.

Una inversión de más de 102.000 euros

El valor estimado del contrato asciende a 102.536,20 euros, una cantidad que será financiada con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

En concreto, la actuación está incluida en el eje 4, correspondiente a infraestructuras hidráulicas, dentro del programa de Depuración y Reutilización y de la línea 2 de Infraestructuras.

La vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote y consejera de Planificación y Coordinación de Proyectos, Hacienda y Contratación, María Jesús Tovar, ha destacado la importancia de este instrumento de financiación para impulsar actuaciones relacionadas con las infraestructuras de la isla.

El proyecto se enmarca así en las inversiones destinadas a mejorar la gestión del ciclo del agua y las infraestructuras de saneamiento en Lanzarote. La depuración y reutilización de aguas constituye además uno de los ámbitos incluidos dentro de las políticas públicas de gestión de los recursos hídricos de Canarias.

Las obras deberán respetar la época de nidificación

El plazo previsto para ejecutar los trabajos será de diez semanas, que comenzarán a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo.

La planificación de la obra incorpora además una condición relacionada con la protección de la fauna presente en el entorno de la Cueva de los Verdes. Los trabajos deberán realizarse entre los meses de septiembre y diciembre, evitando de esta manera el periodo de reproducción o nidificación de las aves que habitan o utilizan esta zona.

Esta limitación temporal busca reducir las posibles molestias que una actuación de estas características pueda generar sobre la avifauna durante una etapa especialmente sensible.

La Cueva de los Verdes forma parte del conjunto de espacios naturales y culturales vinculados al paisaje volcánico del norte de Lanzarote. El enclave está integrado en la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo de la isla y constituye uno de los principales espacios de interés turístico y geológico de Lanzarote.

El plazo para presentar ofertas termina el 8 de septiembre

Las empresas interesadas en optar al contrato disponen hasta las 22.59 horas del 8 de septiembre para presentar sus solicitudes.

Toda la documentación relativa a las condiciones de la licitación, incluidos los pliegos que regulan los aspectos técnicos y administrativos del contrato, puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se encuentra publicado el procedimiento.

La actuación permitirá sustituir una instalación existente por un sistema de bombeo conectado a la red de saneamiento, con el objetivo de mejorar la gestión de las aguas residuales en uno de los espacios turísticos más conocidos del norte de Lanzarote.