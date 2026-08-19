Compraron 42 viviendas en Playa Blanca y siguen sin adjudicarse

Más de año y medio después de que Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote compraran 42 viviendas de nueva construcción en Playa Blanca, las casas siguen sin adjudicarse.

El Ayuntamiento de Yaiza ha vuelto a reclamar explicaciones y recuerda que la operación se cerró el 30 de enero de 2025, con una inversión de 9,3 millones de euros y el objetivo de incorporar esos inmuebles al mercado de alquiler asequible.

El alcalde, Óscar Noda, subraya que mientras tanto unas 400 personas del municipio continúan esperando una vivienda pública.

La foto con las llaves fue en enero de 2025

La compra de las 42 viviendas del residencial Los Ajaches quedó formalizada en notaría a comienzos de 2025.

Aquel día, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, posó mostrando las llaves de las viviendas.

“Ya ha pasado más de año y medio de aquella foto”, recuerda ahora Noda, que cuestiona que las casas sigan sin llegar a las personas que esperan una adjudicación.

El Ayuntamiento admite que 42 viviendas no resolverían por sí solas toda la demanda existente, pero considera que sí supondrían un alivio inmediato para parte de las familias inscritas.

Yaiza pide saber qué está frenando la adjudicación

El alcalde ha solicitado una nueva reunión con la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León Hernández, para conocer en qué punto se encuentra el procedimiento.

También ha pedido explicaciones al Cabildo de Lanzarote, que participó en la financiación de la compra.

Noda recuerda que la adjudicación de estas viviendas había sido anunciada para el pasado junio y asegura que el Ayuntamiento sigue sin conocer cuál es la situación actual.

“Seguimos sin conocer cuál es la situación del procedimiento”, señala.

Otras 136 viviendas están pendientes de licitación

La reclamación municipal no termina con esas 42 casas.

Yaiza quiere saber también cuándo se licitará la construcción de 136 viviendas destinadas a alquiler asequible sobre una parcela de 42.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento al Gobierno de Canarias.

Según el Consistorio, el proyecto ya está preparado.

El municipio ha pedido que la obra pueda financiarse con fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

El municipio mira también a otras 76 casas terminadas

Noda plantea además otra posible vía para aumentar el parque público.

En la tercera fase de Los Ajaches existen otras 76 viviendas terminadas que, según el alcalde, podrían ser adquiridas por el Cabildo y el Gobierno de Canarias o directamente por la Comunidad Autónoma utilizando fondos estatales.

El Ayuntamiento defiende que fue uno de los primeros municipios en impulsar vivienda protegida de promoción privada en Montaña Roja y reclama ahora que las administraciones aceleren la incorporación de nuevas casas al mercado asequible.

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El problema, mientras tanto, es muy concreto: 42 viviendas ya están compradas, pero quienes esperan por una casa pública en Playa Blanca todavía no tienen las llaves.