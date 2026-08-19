Las Fiestas de San Ginés llevan este jueves dos tardeos a Arrecife y preparan folclore y el concierto de La Guardia para el viernes

Las Fiestas de San Ginés de Arrecife continúan este jueves 20 de agosto con dos propuestas musicales programadas de forma simultánea a partir de las 19.00 horas. El programa, organizado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, plantea una tarde orientada al público joven y otra centrada en la música de las parrandas.

El Parque José Ramírez Cerdá acogerá el denominado ‘Tardeo Joven’, que contará con las sesiones musicales del lanzaroteño DJ Javi Fajardo y del artista cubano Idel El Mulatiko.

Mientras tanto, la Avenida Vargas, en las inmediaciones del Ayuntamiento y de la zona donde se encuentran instalados los tradicionales ventorrillos, será escenario del ‘Tardeo con Parrandas’.

Actuación del dj Elvis en las fiestas de San Gines en Arrecife / La Provincia

En este segundo encuentro participarán Gurfines son los del Puerto, La Aldaba y P’al Porrón, tres formaciones vinculadas a la música popular y festiva de Canarias.

Las dos actividades comenzarán a la misma hora, por lo que los asistentes podrán elegir entre los dos ambientes propuestos por la programación de las fiestas patronales de la capital lanzaroteña.

Música de otras décadas y La Guardia el viernes

La programación continuará el viernes 21 de agosto con nuevas propuestas musicales en distintos puntos de Arrecife.

A partir de las 19.00 horas, la Avenida Vargas acogerá ‘El Guateque’, una propuesta que recuperará canciones de décadas pasadas de la mano de DJ Maxi Ferrer.

La actividad tendrá continuidad a las 21.00 horas con el concierto del grupo La Guardia, una de las formaciones españolas vinculadas a la escena musical de las décadas de los ochenta y noventa.

Cartel del concierto de La Guardia en las Fiestas de San Ginés 2026 / La Provincia

La programación del viernes también tendrá un importante componente relacionado con la música tradicional canaria.

El Parque Viejo acoge el Festival Folclórico de Arrecife

A las 21.00 horas, el Parque José Ramírez Cerdá, conocido también como Parque Viejo, será escenario del XXXII Festival Folclórico de Arrecife.

El encuentro contará con la participación de tres agrupaciones procedentes de diferentes islas: la Agrupación Folklórica Coros y Danzas de Arrecife, la Agrupación Folclórica Maxorata de Fuerteventura y la Asociación Cultural Tajaraste de Santa Cruz de Tenerife.

El festival reunirá así sobre un mismo escenario diferentes expresiones del folclore de Canarias y permitirá la participación de agrupaciones de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife dentro del programa de las fiestas patronales.