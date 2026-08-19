José Barrios utiliza la Inteligencia Artificial para imaginar la recuperación de edificios históricos de Lanzarote: de la Casa Modernista de Famara al Hotel Oriental en Arrecife

La tecnología está abriendo nuevas posibilidades para acercar la historia a la ciudadanía. En Lanzarote, el creador digital José Barrios ha impulsado un proyecto de recreación visual mediante Inteligencia Artificial (IA) que permite imaginar cómo lucían algunos edificios históricos de la isla antes de sufrir el deterioro provocado por el paso del tiempo y el abandono.

A través de diferentes publicaciones en su cuenta de Instagram (@jmbimagesai), Barrios ha elaborado representaciones digitales de inmuebles y espacios patrimoniales que forman parte de la memoria colectiva lanzaroteña. Su trabajo no pretende sustituir los estudios históricos ni las restauraciones arquitectónicas reales, sino ofrecer una visión aproximada que ayude a valorar el patrimonio construido de la isla.

Las imágenes muestran un contraste entre el estado actual de diversos inmuebles y una posible recuperación de su aspecto original, respetando en cada caso las características arquitectónicas que los hicieron singulares.

La antigua fábrica La Rocar y el pasado industrial de Lanzarote

Entre las recreaciones realizadas destaca la de la antigua fábrica La Rocar, una instalación vinculada a la actividad pesquera y conservera que formó parte del desarrollo industrial de Lanzarote.

En su época de funcionamiento, sus instalaciones estaban destinadas a la producción y conservación de pescado, una actividad económica fundamental para numerosas familias de la isla. La construcción combinaba materiales tradicionales y funcionales como piedra local, hormigón, chapas metálicas y paredes encaladas, configurando una arquitectura adaptada al entorno costero.

La recreación permite visualizar cómo pudieron verse estas instalaciones cuando estaban plenamente operativas, devolviendo protagonismo a un capítulo menos conocido de la historia económica insular.

La Casa de María Cruz, símbolo de la arquitectura tradicional

Otro de los inmuebles recreados es la conocida Casa de María Cruz, situada en Teseguite. La iniciativa surgió tras numerosas peticiones de seguidores interesados en conocer cómo habría sido esta vivienda en sus mejores tiempos.

La casa representa uno de los ejemplos de la arquitectura rural tradicional lanzaroteña, diseñada para responder a las condiciones climáticas de la isla. Su construcción empleaba piedra volcánica, cal y madera de tea, materiales característicos que permitían proteger el interior del viento, el calor y la escasez de recursos hídricos.

Además de su valor arquitectónico, este inmueble permanece ligado a un episodio que forma parte de uno de los crímenes más conocidos de la historia negra de Lanzarote, motivo por el que continúa despertando interés entre vecinos e investigadores.

La joya modernista de Caleta de Famara

Dentro de las recreaciones destaca también la conocida Casa Modernista de Famara, considerada el único ejemplo de arquitectura modernista existente en Lanzarote.

Construida en 1933 como residencia de verano de Luis Ramírez González, el edificio sobresale por unas características poco habituales en la arquitectura tradicional insular. Sus líneas orgánicas, inspiradas en el movimiento Art Nouveau, y su decoración basada en elementos marinos la convierten en una construcción singular dentro del patrimonio arquitectónico canario.

La propuesta digital plantea una restauración respetuosa con sus valores originales, recuperando el color blanco de la fachada y devolviendo protagonismo a los relieves decorativos de inspiración marina que forman parte de su identidad.

El antiguo Hotel Oriental y la memoria comercial de Arrecife

La serie también incluye una recreación del desaparecido esplendor del Hotel Oriental de Arrecife, situado en una de las zonas históricamente más dinámicas de la capital lanzaroteña.

Durante décadas, la Calle Real fue el principal eje comercial y social de la ciudad. El establecimiento hotelero formó parte de aquella etapa de crecimiento urbano y actividad económica.

Actualmente, el inmueble muestra signos evidentes de deterioro. Sin embargo, la recreación digital permite imaginar nuevamente su fachada encalada, las carpinterías de madera y el ambiente comercial que caracterizaba a esta parte de Arrecife.

Recreación con IA del antiguo Hotel Oriental, en actual estado de abandono en la Calle Real de Arrecife / José Barrios/@jmbimagesai

Una nueva mirada a la antigua Residencia Alespa

Otro de los edificios recuperados virtualmente es la antigua Residencia Alespa, un establecimiento inaugurado en 1969 que llegó a disponer de 13 habitaciones y 25 plazas en la calle Real de Arrecife.

La recreación muestra cómo podría verse tras una hipotética rehabilitación que respetara sus elementos arquitectónicos más representativos. Entre ellos destacan su composición simétrica, los balcones de forja, los frontones triangulares y las puertas de madera que todavía permiten identificar el carácter original del inmueble.

Actualmente, la fachada presenta huellas del paso del tiempo, como humedad, oxidación y elementos deteriorados, pero la propuesta digital busca poner en valor los elementos patrimoniales que aún conserva.

El Molino de Caleta de Famara y la cultura del viento

La inteligencia artificial también ha servido para recrear el antiguo Molino de Caleta de Famara, una construcción estrechamente vinculada a la historia agrícola y etnográfica de Lanzarote.

En la representación, el molino recupera sus aspas, la torre encalada y otras estructuras asociadas a su funcionamiento. La imagen recuerda la importancia que tuvieron estas infraestructuras en una isla donde el viento ha condicionado tradicionalmente la vida cotidiana y las actividades económicas.

El Cabrerón, un edificio clave en la historia de Arrecife

Entre las recreaciones más destacadas figura la de la Casa del Cabrerón, uno de los inmuebles históricos más relevantes de Arrecife, adquirido por el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa en 2024 para su restauración.

Construida en 1887, acogió el antiguo Hospital de Dolores, considerado el primer dispensario sanitario de la ciudad. Posteriormente tuvo diferentes usos, entre ellos los de residencia para huérfanos, instalación militar, centro educativo y vivienda.

La recreación digital devuelve al edificio elementos característicos como la fachada blanca, la cantería y las carpinterías de madera, respetando la estructura tradicional que lo convirtió en una referencia urbana durante décadas.

Desde Papagayo hasta las Salinas de Los Cocoteros

La serie de trabajos se completa con otros espacios de gran interés patrimonial. Entre ellos figura una antigua choza de pescadores en Papagayo, recreada a partir de los restos conservados junto a la costa. La propuesta imagina una construcción sencilla levantada con piedra, barro y cal, destinada al almacenamiento de redes y herramientas vinculadas a la actividad pesquera.

Asimismo, José Barrios ha recreado los antiguos molinos de bombeo de las Salinas de Los Cocoteros, en Guatiza. Estas estructuras desempeñaron un papel esencial en la producción salinera de Lanzarote, al utilizar la fuerza del viento para impulsar el agua de mar necesaria para el funcionamiento de las salinas.

El origen de la idea

El diseñador gráfico José Barrios explica que la idea surgió de una manera cotidiana. Mientras caminaba cerca de su vivienda se fijó en una de esas construcciones que forman parte del paisaje de la isla y comenzó a preguntarse cómo podría haber sido en otro momento de su historia. A partir de esa reflexión empezó a desarrollar una serie de imágenes con las que pretende acercar al público a construcciones que han cambiado con el paso del tiempo.

El propio autor aclara que su intención no es realizar una reconstrucción arquitectónica exacta, sino crear una representación visual que permita imaginar el pasado de esos lugares y, al mismo tiempo, despertar el interés por conocer su historia.

El autor lleva más de quince años trabajando en el ámbito del diseño y la comunicación. También realiza marketing digital, fotografía y, desde hace unos años, usa herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la creación de imágenes y vídeo.

Fachada de El Cabrerón (antiguo Hospital de / José Barrios/@jmbimagesai

Investigación antes de utilizar la IA

Detrás de cada imagen existe un proceso de documentación que comienza con el análisis de una fotografía actual del inmueble. Barrios estudia aspectos como la arquitectura, los materiales empleados, las carpinterías, los colores y aquellos elementos que permiten conocer o aproximarse a la apariencia que tuvo originalmente.

A ese análisis añade información histórica y material gráfico. Siempre que es posible, busca fotografías antiguas, archivos, publicaciones, testimonios y otras imágenes de referencia que aporten pistas sobre el edificio. Cuanta más documentación encuentra, más elementos puede incorporar a su propuesta visual.

Cuando los registros disponibles son escasos, el proceso se vuelve más complejo. En esos casos, el diseñador recurre a las características de la arquitectura tradicional de la época, a los materiales habituales y a los elementos que todavía permanecen en la construcción.

La inteligencia artificial interviene dentro de ese proceso como una herramienta más de creación, no como sustituta de la investigación previa. Barrios también trabaja con fotografía, diseño, marketing digital y herramientas destinadas a generar imágenes y vídeos.

Además de las imágenes estáticas, el proyecto incorpora vídeos en los que se muestra el proceso de recuperación visual. El objetivo es mantener una cierta coherencia entre la situación actual del edificio y la recreación propuesta.

La Casa del Cura de Famara, uno de los trabajos más complejos

Entre las construcciones que han despertado especialmente su interés se encuentra la Casa del Cura de Famara (conocida como Casa Modernista), un inmueble que, según explica Barrios, resultó especialmente interesante por sus detalles modernistas y por su singularidad dentro del patrimonio arquitectónico de Lanzarote.

Precisamente los edificios sobre los que existe menos documentación histórica plantean uno de los mayores retos. La falta de fotografías obliga a ampliar la investigación y a prestar mayor atención a los elementos que todavía se conservan para plantear una recreación razonable.

Una iniciativa que quiere crecer con propuestas de los vecinos

El proyecto no se limita a los edificios que el propio diseñador descubre durante sus recorridos por la isla. Barrios explica que cada vez recibe más propuestas de personas que le sugieren casas, molinos, antiguas industrias y otras construcciones de distintos municipios.

Esa participación ciudadana se ha convertido en otra de las vertientes de la iniciativa. Las sugerencias permiten incorporar nuevos lugares a una serie que pretende contar pequeñas historias relacionadas con la arquitectura y el pasado de Lanzarote.

La intención del diseñador es continuar combinando imagen, vídeo e investigación histórica para mostrar de una manera diferente construcciones que forman parte del paisaje de la isla. No se trata de sustituir la documentación histórica ni los estudios especializados, sino de utilizar recursos digitales para ofrecer una aproximación visual que pueda despertar curiosidad sobre esos inmuebles.

El proyecto podría extenderse a otras islas

Aunque la iniciativa está actualmente centrada en Lanzarote, donde nació la idea y donde Barrios concentra su investigación, el concepto podría trasladarse a otros puntos del Archipiélago.

El diseñador considera que Canarias cuenta con un amplio patrimonio arquitectónico tradicional e industrial que también podría ser objeto de este tipo de recreaciones visuales. La posibilidad de ampliar la serie dependerá de la evolución del proyecto y del trabajo de documentación necesario en cada caso.