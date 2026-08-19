Sanidad amplía las certificaciones de calidad a Atención Primaria en Lanzarote y las mantienen en servicios del Hospital Molina Orosa

La Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha renovado la certificación ISO 9001:2015 de su sistema de gestión de la calidad y ha ampliado el número de unidades incluidas en este reconocimiento.

La principal novedad de esta nueva certificación es la incorporación del Centro de Salud de Tías y de las unidades centrales de Atención Primaria, lo que supone extender este modelo de gestión a nuevos ámbitos de la asistencia sanitaria de la isla.

La ISO 9001 es una norma internacional orientada a establecer sistemas de gestión de la calidad basados en la planificación, el seguimiento de procesos y la mejora continua. En este caso, su aplicación permite que los distintos equipos sanitarios y administrativos trabajen con una metodología común para evaluar su actividad, revisar objetivos e indicadores y detectar posibles áreas de mejora.

La Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote considera que esta ampliación permite avanzar progresivamente hacia un modelo de gestión de calidad que englobe distintos niveles asistenciales.

Servicios hospitalarios que mantienen la certificación

La renovación de la ISO 9001:2015 alcanza diferentes servicios y unidades del ámbito hospitalario. Entre ellos figuran Rehabilitación, Urgencias, Transfusión, Farmacia y Radiodiagnóstico.

También mantienen esta certificación los servicios relacionados con la gestión y el funcionamiento del centro, como Admisión, Ingeniería, Mantenimiento y Obras, y Almacén y Compras.

A este conjunto se incorporan además las unidades de Formación, Calidad, Gestión de la Información, Apoyo a la Investigación y Comunicación.

El objetivo de aplicar el sistema de gestión de calidad en estos ámbitos es disponer de procedimientos que permitan analizar de forma periódica el funcionamiento de los distintos procesos. Los equipos pueden así comprobar el grado de cumplimiento de sus objetivos, revisar indicadores y valorar las medidas adoptadas para corregir posibles problemas.

La metodología también permite identificar oportunidades de mejora y realizar un seguimiento de las actuaciones que se ponen en marcha. El propósito final es que estas herramientas contribuyan a optimizar la atención que reciben los pacientes y usuarios y a avanzar hacia una asistencia más segura.

El Hospital Doctor Molina Orosa renueva la ISO ambiental

Además de la certificación de calidad, el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa ha renovado la certificación ISO 14001, relacionada con la gestión ambiental.

Esta norma establece un sistema para identificar, controlar y mejorar los aspectos ambientales asociados a la actividad de una organización. En el caso de un centro sanitario, permite abordar cuestiones relacionadas con el consumo de recursos y con el impacto que generan las diferentes actividades desarrolladas en sus instalaciones.

Imagen de archivo de una ambulancia junto al acceso a Urgencias del Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa / La Provincia

La renovación de esta certificación supone mantener un sistema orientado a una gestión ambiental más eficiente y sostenible, así como a la mejora continua del comportamiento ambiental del hospital.

Entre sus objetivos se encuentra establecer procedimientos que permitan conocer los aspectos de la actividad sanitaria que pueden tener una incidencia sobre el medio ambiente y aplicar medidas destinadas a reducir ese impacto.

La certificación ambiental se suma así al sistema de gestión de calidad que se aplica en distintos servicios de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote.

Certificaciones vinculadas a la mejora continua

Las certificaciones han sido otorgadas por la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente (ACCM). Desde la Gerencia se señala que estos reconocimientos reflejan el trabajo desarrollado por los profesionales y el esfuerzo para mantener procedimientos de revisión y evaluación de la actividad.

El gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguia, ha valorado la renovación de las certificaciones y ha destacado el papel de los trabajadores que participan en los procesos necesarios para mantener estos sistemas de gestión. Según ha señalado, la implicación de los profesionales resulta fundamental para garantizar una atención sanitaria de calidad y segura.

Por su parte, la directora de Calidad y Procesos, María Hernández, ha relacionado la renovación con el trabajo realizado para consolidar sistemas de gestión orientados a la mejora de los procedimientos y a la participación de los profesionales.

Hernández también ha puesto el foco en la incorporación del Centro de Salud de Tías y las unidades centrales de Atención Primaria, al considerar que supone un avance en la extensión del modelo de calidad dentro de la Gerencia.

La Atención Primaria se incorpora al proceso

La inclusión de nuevas unidades de Atención Primaria supone que el sistema de gestión de calidad no se limite al ámbito hospitalario. El Centro de Salud de Tías pasa a formar parte del alcance de la certificación junto con las unidades centrales de este nivel asistencial.

La intención es que la mejora continua se integre progresivamente en la actividad diaria de los distintos equipos y que los mecanismos de evaluación y seguimiento se apliquen también en otros ámbitos de la asistencia sanitaria.

El proceso implica revisar cómo se desarrollan las actividades, establecer objetivos, analizar resultados y poner en marcha medidas cuando se detectan aspectos susceptibles de mejora. De esta forma, la certificación funciona como una herramienta de organización y evaluación de los procesos, más allá del reconocimiento formal que supone disponer de una norma ISO.