Una británica tarda seis días en llegar a Lanzarote para evitar un vuelo de cuatro horas

Mientras la mayoría de los turistas británicos llega a Lanzarote en un vuelo de poco más de cuatro horas, Rebecca Jackson eligió un camino completamente diferente. La periodista necesitó seis días, cuatro trenes y un ferry para alcanzar la Isla desde Londres sin pisar un aeropuerto.

Su aventura comenzó en la estación londinense de St Pancras y terminó alrededor de 3.476 kilómetros después, cuando divisó desde el mar el paisaje volcánico lanzaroteño. En total, acumuló más de 45 horas en movimiento y atravesó Francia y la Península antes de embarcar en Cádiz.

Jackson contó su experiencia en un artículo publicado en marzo de 2026 en la prensa británica. Su objetivo no era únicamente reducir las emisiones del viaje: también quería evitar el estrés, las esperas, las aglomeraciones y el espacio reducido de los aviones.

La viajera se había inspirado en Race Across the World, un programa británico que reta a sus participantes a recorrer grandes distancias sin utilizar transporte aéreo. Su planteamiento era convertir el desplazamiento en una parte esencial de las vacaciones, en lugar de considerarlo un simple trámite.

Cuatro trenes y un ferry hasta Lanzarote

La ruta comenzó con un trayecto en Eurostar entre Londres y París. Tras cambiar de estación en la capital francesa, Jackson tomó un tren de alta velocidad hasta Nimes, donde pasó la primera noche.

Al día siguiente emprendió un recorrido ferroviario de unas siete horas hasta Madrid, atravesando el sur de Francia, Barcelona y Zaragoza. La periodista decidió permanecer dos noches en la capital española, donde visitó el Palacio Real, probó los tradicionales churros de San Ginés y recorrió la Plaza Mayor.

El catamarán Mercedes Pinto de la naviera Baleària Canarias / Ramón de la Rocha

La siguiente etapa la llevó en tren desde Madrid hasta Cádiz. Allí comenzó la parte más complicada de la aventura: una travesía marítima de aproximadamente 28 horas hasta Lanzarote.

Jackson había reservado un camarote privado, pero el movimiento del barco le provocó náuseas. Reconoció que los viajes largos en ferry no eran para ella y calificó algunos momentos de la travesía como tediosos.

La incomodidad quedó compensada con la llegada. Desde el barco contempló los primeros perfiles de Lanzarote entre las nubes y describió sus montañas como picos tan triangulares que parecían pirámides.

Un 76% menos de emisiones, según la agencia

El trayecto formaba parte de unas vacaciones de 18 días organizadas por Byway, una agencia especializada en viajes sin avión. Seis jornadas se destinaron a llegar hasta Lanzarote, otras seis a conocer la Isla y el resto al recorrido de regreso.

Según los cálculos de la propia agencia, el desplazamiento produjo aproximadamente un 76% menos de emisiones de carbono que un vuelo equivalente. La comparación procede de Byway y no de una medición independiente.

Panorámica de Playa Quemada, en el sur de Lanzarote. / Turismo Canarias

La experiencia completa, incluyendo transportes y alojamientos, tuvo un precio aproximado de 2.647 euros. Frente a las cuatro horas de un vuelo directo, la alternativa exigió mucho más tiempo y planificación, pero permitió a Jackson conocer diferentes ciudades durante el camino.

La periodista explicó que, al llegar lentamente y observar cómo cambiaban los paisajes, sintió que su viaje tenía más valor. «Llegar al otro lado del mundo nunca ha sido tan fácil. Pero al sobrevolarlo, ¿estamos olvidando cómo cruzarlo?», planteó al terminar su experiencia.