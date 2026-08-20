El Consorcio reúne a varias generaciones en Arrecife con sus grandes canciones en las Fiestas de San Ginés

El Parque José Ramírez Cerdá de Arrecife se convirtió este miércoles en escenario de un viaje por varias décadas de música popular española con la actuación de El Consorcio, incluida en el programa de las Fiestas de San Ginés 2026. El concierto, organizado por la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Arrecife, permitió reunir a público de distintas generaciones alrededor de canciones que forman parte de la memoria musical de muchas familias.

La formación llevó hasta la capital lanzaroteña algunos de sus temas más reconocidos, en una actuación que combinó canciones conocidas por varias generaciones con la presencia sobre el escenario de músicos vinculados a una de las etapas más relevantes de la música vocal española.

Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga compartieron escenario con Allende Blanco Uranga, hija de Sergio y Estíbaliz. Su participación aporta además un componente generacional a una formación cuya historia está estrechamente relacionada con Mocedades, grupo del que proceden varios de sus integrantes actuales.

Actuación de El Consorcio en las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife / La Provincia

Un repertorio ligado a la memoria colectiva

Durante el concierto sonaron algunos de los grandes temas asociados a la trayectoria de los artistas. El público pudo escuchar canciones como Tómame o déjame, Amor de hombre, El vendedor, Eres tú y Dónde estás corazón, junto a otros títulos conocidos como El chacachá del tren, Le llamaban loca, Secretaria, Maitetxu mía, Palabras de amor y Aquellas pequeñas cosas.

Más allá de la nostalgia, la actuación puso de manifiesto la capacidad de determinadas canciones para mantenerse presentes con el paso de los años. Algunas de ellas fueron populares hace varias décadas y continúan siendo reconocibles para públicos que las conocieron en momentos muy diferentes de sus vidas.

La historia de Mocedades sigue presente

La actuación de El Consorcio en Arrecife estuvo marcada también por la trayectoria de sus integrantes. La formación actual mantiene la conexión con Mocedades, grupo fundamental en la historia de la música vocal española y especialmente conocido por sus armonías y por canciones que alcanzaron gran popularidad tanto en España como fuera del país.

Uno de los capítulos más destacados de aquella trayectoria fue la participación de Mocedades en el Festival de Eurovisión de 1973, donde representó a España con Eres tú. La canción obtuvo el segundo puesto y posteriormente alcanzó una importante repercusión internacional.

Actuación de El Consorcio en las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife / La Provincia

La canción llegó a vender millones de copias en distintos mercados y se convirtió en uno de los grandes éxitos de la música española de aquella época.

El vínculo con aquella historia estuvo presente en el concierto de Arrecife, donde algunos de sus protagonistas continúan interpretando un repertorio que ha pasado de una generación a otra.

Una noche dentro de las Fiestas de San Ginés

El concierto formó parte de la programación de las Fiestas de San Ginés 2026, una de las principales celebraciones del calendario festivo de Arrecife.

La organización correspondió a la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por Rosmen Quevedo, dentro de una programación que busca incorporar actividades destinadas a diferentes sectores de la población.

Actuación de El Consorcio en las Fiestas de San Ginés 2026 en Arrecife / La Provincia

La actuación fue presentada por Francisco José Navarro y se integró en el programa general de las fiestas, coordinado por el área de Fiestas que dirige el teniente de alcalde Echedey Eugenio.

La programación festiva de Arrecife combina durante estos días diferentes propuestas culturales, musicales y de ocio, con actividades dirigidas tanto a residentes como a visitantes.